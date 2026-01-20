Ильин - Психология помощи

В новой книге профессора Е. П. Ильина затронута проблема помогающего поведения, проблема актуальная и междисциплинарная, решать которую призваны психология, социология, философия, педагогика и медицина.

Первая часть книги посвящена психологии помогающего поведения и личностным особенностям, способствующим или препятствующим такому поведению (альтруизм, эгоизм и пр.), вторая — описанию помогающих профессий. Книга содержит методики, которые могут быть использованы как в практической деятельности специалистов, так и при изучении указанной проблемы исследователями.

Издание адресовано широкому кругу специалистов из числа психологов, врачей, педагогов, социальных работников, а также преподавателям и студентам вузовских факультетов соответствующих профилей.

Ильин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатия

СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-00234-9

Ильин Е. П. - Психология помощи – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Психологические аспекты помогающего поведения

Глава 1. Помогающее поведение 1.1. Что такое помогающее поведение 1.2. Ситуации оказания помощи 1.3. Мотивы помогающего поведения 1.4. Стадии мотивации помогающего поведения 1.5. Два подхода к оказанию помощи 1.6. Виды помощи 1.7. Уровни социальной зрелости помогающего поведения

Глава 2. Факторы, влияющие на оказание помощи 2.1. Внешние факторы, или Когда и кому чаще помогают 2.2. Внутренние факторы, или Кто чаще оказывает помощь 2.3. Эмпатия и помогающее поведение 2.4. Жалость как побудитель помогающего поведения 2.5. Совесть (совестливость) как регулятор помогающего поведения 2.6. Равнодушие

Глава 3. Благотворительность (филантропия) и спонсорство 3.1. Что понимают под благотворительностью 3.2. Краткий экскурс в историю благотворительности 3.3. Доброта и жадность — два антипода благотворительности 3.4. Формы выражения благотворительной деятельности 3.5. Субъекты благотворительной деятельности 3.6. Критические взгляды на благотворительность 3.7. Спонсорство

Глава 4. Альтруизм 4.1. Что такое альтруизм 4.2. Генезис альтруизма 4.3. Виды альтруизма 4.4. Парохиальный альтруизм 4.5. Альтер-альтруизм 4.6. Мотивы проявления альтруизма 4.7. Альтруизм как психологический механизм защиты 4.8. Альтруизм и личностные характеристики 4.9. Негативное отношение к альтруизму

Глава 5. Альтруизм — это проявление эгоизма? 5.1. Эгоизм 5.2. Генезис эгоизма 5.3. Формы проявления эгоизма 5.4. Кто больше склонен к эгоизму 5.5. Разумный эгоизм или разумный альтруизм? 5.6. Как сказать «нет»

Глава 6. Кое-что об альтруистах и эгоистах 6.1. Почему одни люди становятся альтруистами, а другие — эгоистами 6.2. Типы эгоистов 6.3. Нужны ли обществу эгоисты 6.4. Как сделать человека альтруистом

Глава 7. Негативные стороны помогающего поведения 7.1. Когда помощь превращается в «медвежью услугу» 7.2. Всегда ли нужно помогать, или Кое-что о выученной беспомощности и лени 7.3. Почему люди не обращаются за помощью 7.4. Лжепомощь (манипулирование) 7.5. Почему люди отказывают в помощи?



Раздел второй. Психология профессиональной помогающей деятельности

Глава 8. Психологическая характеристика профессиональной помогающей деятельности 8.1. Помогающие отношения как условие успешной помогающей деятельности 8.2. Помогающая деятельность социальных работников 8.3. Помогающая деятельность психологов-консультантов 8.4. Помогающая деятельность консультантов телефонной службы доверия 8.5. Помогающая деятельность учителей и воспитателей 8.6. Психологические аспекты работы няней в семье 8.7. Психологические аспекты помогающей деятельности социальных педагогов 8.8. Психологические аспекты помогающей деятельности медицинских работников 8.9. Психологические особенности спасателей 8.10. Психологические особенности деятельности работников службы занятости населения

Глава 9. Профессиональная деструкция личности работников помогающих профессий 9.1. Профессиональная деструкция и факторы, ее обусловливающие 9.2. Профессиональная деформация работников помогающих профессий 9.3. Выгорание как негативное последствие профессиональной помогающей деятельности 9.4. Психологическое здоровье работников помогающих профессий



Приложение