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Ильин - Психология помощи

Ильин - Психология помощи
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

В новой книге профессора Е. П. Ильина затронута проблема помогающего поведения, проблема актуальная и междисциплинарная, решать которую призваны психология, социология, философия, педагогика и медицина.

Первая часть книги посвящена психологии помогающего поведения и личностным особенностям, способствующим или препятствующим такому поведению (альтруизм, эгоизм и пр.), вторая — описанию помогающих профессий. Книга содержит методики, которые могут быть использованы как в практической деятельности специалистов, так и при изучении указанной проблемы исследователями.

Издание адресовано широкому кругу специалистов из числа психологов, врачей, педагогов, социальных работников, а также преподавателям и студентам вузовских факультетов соответствующих профилей.

Ильин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатия

СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-00234-9

Ильин Е. П. - Психология помощи – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Психологические аспекты помогающего поведения

  • Глава 1. Помогающее поведение

    • 1.1. Что такое помогающее поведение

    • 1.2. Ситуации оказания помощи

    • 1.3. Мотивы помогающего поведения

    • 1.4. Стадии мотивации помогающего поведения

    • 1.5. Два подхода к оказанию помощи

    • 1.6. Виды помощи

    • 1.7. Уровни социальной зрелости помогающего поведения

  • Глава 2. Факторы, влияющие на оказание помощи

    • 2.1. Внешние факторы, или Когда и кому чаще помогают

    • 2.2. Внутренние факторы, или Кто чаще оказывает помощь

    • 2.3. Эмпатия и помогающее поведение

    • 2.4. Жалость как побудитель помогающего поведения

    • 2.5. Совесть (совестливость) как регулятор помогающего поведения

    • 2.6. Равнодушие

  • Глава 3. Благотворительность (филантропия) и спонсорство

    • 3.1. Что понимают под благотворительностью

    • 3.2. Краткий экскурс в историю благотворительности

    • 3.3. Доброта и жадность — два антипода благотворительности

    • 3.4. Формы выражения благотворительной деятельности

    • 3.5. Субъекты благотворительной деятельности

    • 3.6. Критические взгляды на благотворительность

    • 3.7. Спонсорство

  • Глава 4. Альтруизм

    • 4.1. Что такое альтруизм

    • 4.2. Генезис альтруизма

    • 4.3. Виды альтруизма

    • 4.4. Парохиальный альтруизм

    • 4.5. Альтер-альтруизм

    • 4.6. Мотивы проявления альтруизма

    • 4.7. Альтруизм как психологический механизм защиты

    • 4.8. Альтруизм и личностные характеристики

    • 4.9. Негативное отношение к альтруизму

  • Глава 5. Альтруизм — это проявление эгоизма?

    • 5.1. Эгоизм

    • 5.2. Генезис эгоизма

    • 5.3. Формы проявления эгоизма

    • 5.4. Кто больше склонен к эгоизму

    • 5.5. Разумный эгоизм или разумный альтруизм?

    • 5.6. Как сказать «нет»

  • Глава 6. Кое-что об альтруистах и эгоистах

    • 6.1. Почему одни люди становятся альтруистами, а другие — эгоистами

    • 6.2. Типы эгоистов

    • 6.3. Нужны ли обществу эгоисты

    • 6.4. Как сделать человека альтруистом

  • Глава 7. Негативные стороны помогающего поведения

    • 7.1. Когда помощь превращается в «медвежью услугу»

    • 7.2. Всегда ли нужно помогать, или Кое-что о выученной беспомощности и лени

    • 7.3. Почему люди не обращаются за помощью

    • 7.4. Лжепомощь (манипулирование)

    • 7.5. Почему люди отказывают в помощи?

Раздел второй. Психология профессиональной помогающей деятельности

  • Глава 8. Психологическая характеристика профессиональной помогающей деятельности

    • 8.1. Помогающие отношения как условие успешной помогающей деятельности

    • 8.2. Помогающая деятельность социальных работников

    • 8.3. Помогающая деятельность психологов-консультантов

    • 8.4. Помогающая деятельность консультантов телефонной службы доверия

    • 8.5. Помогающая деятельность учителей и воспитателей

    • 8.6. Психологические аспекты работы няней в семье

    • 8.7. Психологические аспекты помогающей деятельности социальных педагогов

    • 8.8. Психологические аспекты помогающей деятельности медицинских работников

    • 8.9. Психологические особенности спасателей

    • 8.10. Психологические особенности деятельности работников службы занятости населения

  • Глава 9. Профессиональная деструкция личности работников помогающих профессий

    • 9.1. Профессиональная деструкция и факторы, ее обусловливающие

    • 9.2. Профессиональная деформация работников помогающих профессий

    • 9.3. Выгорание как негативное последствие профессиональной помогающей деятельности

    • 9.4. Психологическое здоровье работников помогающих профессий

Приложение

  • Методики выявления склонности к помогающему поведению

  • Опросник «Мотивация помощи»

  • Шкала альтруизма из Опросника интерперсонального диагноза

  • Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (шкалы альтруизма и эгоизма)

  • Опросник «Альтруизм»

  • Тест «Альтруизм — эгоизм»

  • Шкала диспозиционного эгоизма

  • Тест «Зачем вам нужны советы?»

  • Методики выявления свойств личности, влияющих на помогающее поведение

  • Опросник «Отзывчивость и доброта — вот ваши слабые места?»

  • Опросник на щедрость

  • Опросник на жадность

  • Опросник «Склонны ли вы к жадности?»

  • Определение щедрости (расточительности) и бережливости (скупости) по почерку

  • Методика И. М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии»

  • Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»

  • Измерение чувства вины и стыда (Test of Self-Conscious Affect — TOSCA)

  • Опросник вины (Guilt Inventory)

  • Методика изучения совестливости

  • Опросник «Сильно ли ваше чувство долга?»

  • Методика изучения застенчивости

  • Стенфордский опросник застенчивости

  • Методика «Определение уровня алекситимии»

  • Методики выявления профессиональной деформации работников помогающих профессий

  • Методика «Профессиональная деформация педагогов»

  • Опросник «Ауто- и гетероагрессия»

  • Методика А. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному поведению

  • Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»

  • Методики диагностики профессионального выгорания (сгорания)

  • Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко

  • Опросник на «выгорание» (МВI)

Views 317
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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