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Ильин - Психология доверия

Ильин - Психология доверия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

В своей монографии Е. П. Ильин проводит масштабный междисциплинарный анализ категории доверия. Автор рассматривает его не просто как эмоциональное состояние, а как сложный социально-психологический механизм, лежащий в основе кооперации, лидерства и личной безопасности.

В книге систематизированы современные теории доверия, проанализированы его виды (от базового доверия к миру до институционального), а также подробно описаны механизмы формирования и разрушения доверительных отношений. Особое внимание уделяется диагностическому инструментарию, что делает издание ценным ресурсом для исследователей-экспериментаторов.

Ильин Е. П. - Психология доверия

СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00017-8

Предисловие

Ильин Е. П. - Психология доверия – Содержание

Введение

Раздел первый. Доверие и доверчивость как проблема психологии

  • Глава 1. Общетеоретические вопросы психологии доверия

    • 1.1. Что такое доверие

    • 1.2. Вера, доверие, уверенность

    • 1.3. Направления изучения доверия

    • 1.4. Функции доверия

    • 1.5. Структура акта доверия

    • 1.6. Факторы, влияющие на формирование доверия

    • 1.7. Этапы формирования доверительных отношений

    • 1.8. Характеристики доверия

  • Глава 2. Виды и типы доверия

    • 2.1. Виды доверия

    • 2.2. Доверие к миру

    • 2.3. Доверие себе

    • 2.4. Обобщенное (социальное, общее) и межличностное доверие

    • 2.5. Типы доверия

  • Глава 3. Недоверие как средство безопасности

    • 3.1. Издержки доверчивости, или «Люди! Будьте бдительны!»

    • 3.2. Ложь и обман: их распознавание

    • 3.3. Недоверие как самостоятельный феномен

  • Глава 4. Доверчивость/недоверчивость как свойства личности

    • 4.1. Доверчивость как свойство личности

    • 4.2. Недоверчивость как свойство личности

    • 4.3. Издержки недоверчивости

    • 4.4. Генезис доверчивости/недоверчивости

    • 4.5. Возрастные и гендерные особенности доверия и доверчивости

  • Глава 5. Кому больше доверяют

    • 5.1. Знание других и доверие к ним

    • 5.2. Свойства личности человека, вызывающие к нему доверие

    • 5.3. Различие критериев доверия/недоверия

    • 5.4. Что усиливает доверие

    • 5.5. Что подрывает доверие

    • 5.6. Как войти в доверие

  • Глава 6. Доверительные отношения и общение

    • 6.1. Что такое доверительное общение

    • 6.2. Невербальные средства выражения доверия/недоверия в процессе общения

    • 6.3. Доверие и социально-психологический климат в группе

Раздел второй. Проявление доверия в различных сферах жизнедеятельности человека

  • Глава 7. Доверие в организациях

    • 7.1. Доверие в рекрутинговой деятельности, или Как внушить доверие и не быть обманутым при поступлении на работу

    • 7.2. Доверие/недоверие в организации

    • 7.3. Личностные и половые особенности проявления доверия в организации

    • 7.4. Формирование доверия в организациях

    • 7.5. Кризис доверия в организации и его восстановление

    • 7.6. Доверяй, но проверяй

  • Глава 8. Доверие в банковской сфере и бизнесе

    • 8.1. Банковское кредитование и доверие

    • 8.2. Инвестирование в банки и доверие

    • 8.3. Доверие в коммерческой деятельности

    • 8.4. Доверие между продавцом и покупателем

    • 8.5. Доверие к рекламе

  • Глава 9. Доверие в общественно-политической жизни

    • 9.1. Доверие к средствам массовой информации

    • 9.2. Доверие к государственным структурам

    • 9.3. Доверие к политике и политикам

    • 9.4. Доверие к политическому оратору

  • Глава 10. Доверие в сфере помогающих профессий

    • 10.1. Доверие в медицине

    • 10.2. Доверие в психотерапии

    • 10.3. Доверие и образование

    • 10.4. Доверительность в работе психолога и социального педагога

  • Глава 11. Доверие и делинквентное поведение

    • 11.1. Особенности доверия у подростков-правонарушителей

    • 11.2. Доверительное общение подростков с делинквентным поведением

Список литературы

  • Приложение

  • Шкала подозрительности

  • Шкала «Доверчивость/подозрительность»

  • Шкала «Подозрительность»

  • Тест на мнительность

  • Тест-опросник Т. Лири

  • Рефлексивный опросник уровня доверия к себе

  • Опросник для изучения критериев доверия и недоверия личности другим людям

  • Методика изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе

  • Методика оценки доверия/недоверия сотрудника коллегам и руководителям организации

  • Методика оценки уровня доверия в организации Р. Б. Шо

  • Методика «Вера в людей» М. Розенберга

  • Методика межличностного доверия Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер

  • Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям

  • Рефлексивный опросник уровня доверия к себе

  • Анкета доверия рекламе

Views 372
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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