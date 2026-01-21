Ильин - Психология доверия

В своей монографии Е. П. Ильин проводит масштабный междисциплинарный анализ категории доверия. Автор рассматривает его не просто как эмоциональное состояние, а как сложный социально-психологический механизм, лежащий в основе кооперации, лидерства и личной безопасности.

В книге систематизированы современные теории доверия, проанализированы его виды (от базового доверия к миру до институционального), а также подробно описаны механизмы формирования и разрушения доверительных отношений. Особое внимание уделяется диагностическому инструментарию, что делает издание ценным ресурсом для исследователей-экспериментаторов.

Ильин Е. П. - Психология доверия

СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00017-8

Предисловие

Ильин Е. П. - Психология доверия – Содержание

Введение

Раздел первый. Доверие и доверчивость как проблема психологии

Глава 1. Общетеоретические вопросы психологии доверия 1.1. Что такое доверие 1.2. Вера, доверие, уверенность 1.3. Направления изучения доверия 1.4. Функции доверия 1.5. Структура акта доверия 1.6. Факторы, влияющие на формирование доверия 1.7. Этапы формирования доверительных отношений 1.8. Характеристики доверия

Глава 2. Виды и типы доверия 2.1. Виды доверия 2.2. Доверие к миру 2.3. Доверие себе 2.4. Обобщенное (социальное, общее) и межличностное доверие 2.5. Типы доверия

Глава 3. Недоверие как средство безопасности 3.1. Издержки доверчивости, или «Люди! Будьте бдительны!» 3.2. Ложь и обман: их распознавание 3.3. Недоверие как самостоятельный феномен

Глава 4. Доверчивость/недоверчивость как свойства личности 4.1. Доверчивость как свойство личности 4.2. Недоверчивость как свойство личности 4.3. Издержки недоверчивости 4.4. Генезис доверчивости/недоверчивости 4.5. Возрастные и гендерные особенности доверия и доверчивости

Глава 5. Кому больше доверяют 5.1. Знание других и доверие к ним 5.2. Свойства личности человека, вызывающие к нему доверие 5.3. Различие критериев доверия/недоверия 5.4. Что усиливает доверие 5.5. Что подрывает доверие 5.6. Как войти в доверие

Глава 6. Доверительные отношения и общение 6.1. Что такое доверительное общение 6.2. Невербальные средства выражения доверия/недоверия в процессе общения 6.3. Доверие и социально-психологический климат в группе



Раздел второй. Проявление доверия в различных сферах жизнедеятельности человека

Глава 7. Доверие в организациях 7.1. Доверие в рекрутинговой деятельности, или Как внушить доверие и не быть обманутым при поступлении на работу 7.2. Доверие/недоверие в организации 7.3. Личностные и половые особенности проявления доверия в организации 7.4. Формирование доверия в организациях 7.5. Кризис доверия в организации и его восстановление 7.6. Доверяй, но проверяй

Глава 8. Доверие в банковской сфере и бизнесе 8.1. Банковское кредитование и доверие 8.2. Инвестирование в банки и доверие 8.3. Доверие в коммерческой деятельности 8.4. Доверие между продавцом и покупателем 8.5. Доверие к рекламе

Глава 9. Доверие в общественно-политической жизни 9.1. Доверие к средствам массовой информации 9.2. Доверие к государственным структурам 9.3. Доверие к политике и политикам 9.4. Доверие к политическому оратору

Глава 10. Доверие в сфере помогающих профессий 10.1. Доверие в медицине 10.2. Доверие в психотерапии 10.3. Доверие и образование 10.4. Доверительность в работе психолога и социального педагога

Глава 11. Доверие и делинквентное поведение 11.1. Особенности доверия у подростков-правонарушителей 11.2. Доверительное общение подростков с делинквентным поведением



Список литературы