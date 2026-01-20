Ильин - Психология страха

В новом пособии профессора Ильина подробно изложены все основные вопросы психологии страха. Тема раскрыта максимально полно. Особое внимание уделено многообразным разновидностям и проявлениям страха. В конце книги приведены подробный список литературы, полный список фобий, а также многочисленные методики изучения страха.

Книга ориентирована на преподавателей, студентов, а также представителей различных специальностей — психологов, педагогов, врачей, спортивных тренеров, работников силовых ведомств, сотрудников МЧС.

Ильин Е. П. - Психология страха

СПб.: Питер, 2017. — 352 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-02944-5

Ильин Е. П. - Психология страха – Содержание

Предисловие

Введение (краткий исторический обзор изучения проблемы страха)

Глава 1 . Страх и боязнь

1.1. Многозначность обозначения состояния страха

1.2. Попытки ученых «отдифференцировать» страх и боязнь

1.3. Страх как состояние и боязнь как отношение (установка) к опасности

1.4. Генезис страха и боязни

Глава 2 . Страх как эмоциональное состояние

2.1. Что такое страх

2.2. Причины страха

2.3. Функции страха

2.4. Факторы, влияющие на возникновение страха и его интенсивность

2.5. Физиологические механизмы возникновения страха

2.6. Роль страха

2.7. Бывают ли бесстрашные люди

Глава 3 . Виды состояния страха

3.1. Различные подходы к классификации страхов

3.2. Внушенные страхи

3.3. Социальные и общественные страхи (боязни)

3.4. Ночные страхи

Глава 4 . Формы проявления состояния страха

4.1. Астенические и стенические формы страха

4.2. Испуг

4.3. Ужас

4.4. Отставленный страх

Глава 5 . Панический страх

5.1. Панический страх и паника

5.2. Виды паники

5.3. Формы проявления паники

5.4. Условия развития паники

5.5. Меры по предупреждению и устранению массовой паники

Глава 6 . Тревога

6.1. Тревога как психологическое понятие

6.2. Соотношение тревоги, страха и боязни

6.3. В чем проявляется тревога

6.4. Стадии развития тревоги

6.5. Источники тревоги

6.6. Тревожность как свойство индивида и ее влияние на поведение и эффективность деятельности

Глава 7 . Застенчивость (боязнь общения)

7.1. Понятие о застенчивости

7.2. Генезис застенчивости

7.3. Особенности личности застенчивых

7.4. Особенности общения застенчивых

7.5. Негативные последствия застенчивости

7.6. Предупреждение и устранение застенчивости у детей

Глава 8 . Боязни (фобии)

8.1. Чего люди боятся

8.2. Навязчивые боязни (фобии)

8.3. Механизмы возникновения фобий

8.4. Влияние фобий на личность и ее поведение

Глава 9 . Боязни, связанные со здоровьем и жизнью

9.1. Боязнь водной среды

9.2. Боязнь смерти (танатофобия)

9.3. Боязнь медицинских вмешательств

Глава 10 . Социальные боязни

10.1. Боязнь отвержения

10.2. Боязнь неудачи

10.3. Боязнь успеха

10.4. Боязнь одиночества

10.5. Боязнь ответственности

10.6. Боязнь выглядеть смешным (гелотофобия)

10.7. Боязнь наказания

10.8. Боязнь («страх») Бога

Глава 11 . Возрастно-половые особенности проявления страха и боязни

11.1. Страхи младенцев и малышей

11.2. Страхи и боязни дошкольников

11.3. Страхи и боязни детей школьного возраста

11.4. Страхи и боязни взрослых

11.5. Боязни у пожилых людей

Глава 12 . Проявление страха и тревоги в различных видах деятельности

12.1. Тревога и страх в спортивной деятельности

12.2. Страхи у военных в боевой обстановке

12.3. Сценические страхи и тревога

12.4. Страхи в педагогической деятельности

12.5. Тревога и страхи у учащихся

Глава 13 . Преодоление боязни и страха

13.1. Педагогические воздействия

13.2. Привыкание к опасности

13.3. Психотерапия

13.4. Психотерапевтические способы преодоления страхов у дошкольников

13.5. Как лучше вести себя родителям, если ребенок боится

13.6. Фармакологическое воздействие

Список литературы

Приложения

Список видов боязней

Методики изучения страха

Методики изучения застенчивости

Методики изучения тревожности