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Ильин - Психология страха

Ильин - Психология страха
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

В новом пособии профессора Ильина подробно изложены все основные вопросы психологии страха. Тема раскрыта максимально полно. Особое внимание уделено многообразным разновидностям и проявлениям страха. В конце книги приведены подробный список литературы, полный список фобий, а также многочисленные методики изучения страха.

Книга ориентирована на преподавателей, студентов, а также представителей различных специальностей — психологов, педагогов, врачей, спортивных тренеров, работников силовых ведомств, сотрудников МЧС.

Ильин Е. П. - Психология страха

СПб.: Питер, 2017. — 352 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-02944-5

Ильин Е. П. - Психология страха – Содержание

Предисловие

Введение (краткий исторический обзор изучения проблемы страха)

Глава 1 . Страх и боязнь

  • 1.1. Многозначность обозначения состояния страха

  • 1.2. Попытки ученых «отдифференцировать» страх и боязнь

  • 1.3. Страх как состояние и боязнь как отношение (установка) к опасности

  • 1.4. Генезис страха и боязни

Глава 2 . Страх как эмоциональное состояние

  • 2.1. Что такое страх

  • 2.2. Причины страха

  • 2.3. Функции страха

  • 2.4. Факторы, влияющие на возникновение страха и его интенсивность

  • 2.5. Физиологические механизмы возникновения страха

  • 2.6. Роль страха

  • 2.7. Бывают ли бесстрашные люди

Глава 3 . Виды состояния страха

  • 3.1. Различные подходы к классификации страхов

  • 3.2. Внушенные страхи

  • 3.3. Социальные и общественные страхи (боязни)

  • 3.4. Ночные страхи

Глава 4 . Формы проявления состояния страха

  • 4.1. Астенические и стенические формы страха

  • 4.2. Испуг

  • 4.3. Ужас

  • 4.4. Отставленный страх

Глава 5 . Панический страх

  • 5.1. Панический страх и паника

  • 5.2. Виды паники

  • 5.3. Формы проявления паники

  • 5.4. Условия развития паники

  • 5.5. Меры по предупреждению и устранению массовой паники

Глава 6 . Тревога

  • 6.1. Тревога как психологическое понятие

  • 6.2. Соотношение тревоги, страха и боязни

  • 6.3. В чем проявляется тревога

  • 6.4. Стадии развития тревоги

  • 6.5. Источники тревоги

  • 6.6. Тревожность как свойство индивида и ее влияние на поведение и эффективность деятельности

Глава 7 . Застенчивость (боязнь общения)

  • 7.1. Понятие о застенчивости

  • 7.2. Генезис застенчивости

  • 7.3. Особенности личности застенчивых

  • 7.4. Особенности общения застенчивых

  • 7.5. Негативные последствия застенчивости

  • 7.6. Предупреждение и устранение застенчивости у детей

Глава 8 . Боязни (фобии)

  • 8.1. Чего люди боятся

  • 8.2. Навязчивые боязни (фобии)

  • 8.3. Механизмы возникновения фобий

  • 8.4. Влияние фобий на личность и ее поведение

Глава 9 . Боязни, связанные со здоровьем и жизнью

  • 9.1. Боязнь водной среды

  • 9.2. Боязнь смерти (танатофобия)

  • 9.3. Боязнь медицинских вмешательств

Глава 10 . Социальные боязни

  • 10.1. Боязнь отвержения

  • 10.2. Боязнь неудачи

  • 10.3. Боязнь успеха

  • 10.4. Боязнь одиночества

  • 10.5. Боязнь ответственности

  • 10.6. Боязнь выглядеть смешным (гелотофобия)

  • 10.7. Боязнь наказания

  • 10.8. Боязнь («страх») Бога

Глава 11 . Возрастно-половые особенности проявления страха и боязни

  • 11.1. Страхи младенцев и малышей

  • 11.2. Страхи и боязни дошкольников

  • 11.3. Страхи и боязни детей школьного возраста

  • 11.4. Страхи и боязни взрослых

  • 11.5. Боязни у пожилых людей

Глава 12 . Проявление страха и тревоги в различных видах деятельности

  • 12.1. Тревога и страх в спортивной деятельности

  • 12.2. Страхи у военных в боевой обстановке

  • 12.3. Сценические страхи и тревога

  • 12.4. Страхи в педагогической деятельности

  • 12.5. Тревога и страхи у учащихся

Глава 13 . Преодоление боязни и страха

  • 13.1. Педагогические воздействия

  • 13.2. Привыкание к опасности

  • 13.3. Психотерапия

  • 13.4. Психотерапевтические способы преодоления страхов у дошкольников

  • 13.5. Как лучше вести себя родителям, если ребенок боится

  • 13.6. Фармакологическое воздействие

Список литературы

Приложения

Список видов боязней

Методики изучения страха

Методики изучения застенчивости

Методики изучения тревожности

Views 417
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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