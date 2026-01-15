Ильин - Психология воли

Второе, переработанное и дополненное, издание учебного пособия (предыдущее вышло в 2000 г.) посвящено одному из важнейших разделов общей психологии — теории и методологии изучения волевых процессов. В книге с авторской позиции проанализированы традиционные и новейшие научно-философские, психологические и физиологические представления о явлениях волевой сферы человека («силе воли»), прослежены закономерности ее развития в онтогенезе, а также ее проявления в различных видах поведения и деятельности, рассмотрены вопросы патологии воли.

В систематизированном виде в пособии представлены малоизвестные психодиагностические методики изучения воли, которые могут быть с успехом использованы в практической деятельности специалистов системы образования, спортивной и производственно-организационной сферы.

Издание адресовано психологам, психофизиологам, педагогам, а также студентам вузовских факультетов психологического и педагогического профилей.

Ильин Е. П. - Психология воли

2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-388-00269-3

Ильин Е. П. - Психология воли – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Введение

Глава 1. Теории воли

1.1. Воля как волюнтаризм

1.2. Воля как свободный выбор

1.3. Воля как произвольная мотивация

1.4. Воля как долженствование

1.5. Воля как особая форма психической регуляции

1.6. Воля как контроль за действием

1.7. Воля как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей

1.8. Слабости противоборствующих по вопросу о природе воли направлений

Глава 2. Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека

2.1. Является ли воля реальным психологическим явлением?

2.2. Воля как синоним произвольности

2.3. Воля — это волевая регуляция или произвольное управление?

2.4. Структура произвольного акта

2.5. Произвольные и волевые действия

Глава 3. Психофизиологические механизмы произвольного управления поведением и деятельностью

3.1. Условно-рефлекторные теории произвольного управления

3.2. Функциональные системы и произвольное управление действиями и деятельностью

3.3. Сознательность и преднамеренность как признаки произвольного управления

3.4. Связь произвольного управления с речевыми сигналами

3.5. Представление как компонент произвольного управления

3.6. Морфофункциональные структуры произвольного управления

Глава 4. Самоинициация произвольных действий

4.1. Представления о непроизвольной инициации произвольных действий

4.2. Представления о сознательной инициации волевых действий

Глава 5. Сознательный самоконтроль как форма произвольного управления

5.1. Развитие идеи о самоконтроле

5.2. Роль обратной связи и ее механизмы в процессе самоконтроля действий

5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля

5.4. Самоконтроль и автоматизация действий

5.5. Самоконтроль поведения

Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)

6.1. Что такое «волевой человек»

6.2. Волевая регуляция и сила воли

6.3. О моральной оценке проявления силы воли

6.4. Волевые состояния

6.5. Соотношение волевой и эмоциональной регуляции

6.6. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции

6.7. Природа волевого усилия

6.8. Самостимуляция как механизм актуализации волевого усилия

6.9. Характеристики и виды волевого усилия

Глава 7. Волевые качества личности

7.1. Что такое волевые качества личности

7.2. Состав волевых качеств

7.3. Структура и общие характеристики волевых качеств

7.4. От чего зависит уровень проявления волевых качеств

7.5. Насколько объективно оценочное суждение о волевых качествах

7.6. Классификации волевых качеств

Глава 8. Характеристика отдельных волевых качеств

8.1. Волевые качества, связанные с целеустремленностью

8.2. Волевые качества, характеризующие самообладание

8.3. Характеристики волевого поведения (сложные морально-волевые качества)

Глава 9. Возрастные и половые особенности произвольной активности

9.1. О происхождении произвольных реакций в онтогенезе

9.2. Возрастные особенности произвольного управления

9.3. Возрастные изменения волевых качеств

Глава 10. Безвольное поведение

10.1. Различные проявления безволия

10.2. Лень

10.3. Выученная беспомощность

Глава 11. Патология воли

11.1. Нарушения произвольного управления психическими процессами

11.2. Нарушение целесообразности действий

11.3. Расстройства произвольных двигательных действий

11.4. Моторные нарушения речи

11.5. Нарушение силы волевых побуждений

11.6. Нарушения в развитии волевой сферы у умственно отсталых детей и детей с задержками психического развития

Глава 12. Развитие силы воли

12.1. Стратегия и тактика развития силы воли

12.2. Формирование морального компонента силы воли

12.3. Развитие волевых качеств

Глава 13. Методы изучения волевых качеств

13.1. Что пытаются измерить

13.2. Трудности в изучении волевых качеств

13.3. Методы изучения волевых качеств

Вместо заключения

Научный словарь терминов

Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности

Фразеологический тематический словарь

Список литературы

Приложение

Методики изучения волевых качеств