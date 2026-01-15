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Ильин - Психология воли

Ильин - Психология воли
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Мастера психологии (21 books)

Второе, переработанное и дополненное, издание учебного пособия (предыдущее вышло в 2000 г.) посвящено одному из важнейших разделов общей психологии — теории и методологии изучения волевых процессов. В книге с авторской позиции проанализированы традиционные и новейшие научно-философские, психологические и физиологические представления о явлениях волевой сферы человека («силе воли»), прослежены закономерности ее развития в онтогенезе, а также ее проявления в различных видах поведения и деятельности, рассмотрены вопросы патологии воли.

В систематизированном виде в пособии представлены малоизвестные психодиагностические методики изучения воли, которые могут быть с успехом использованы в практической деятельности специалистов системы образования, спортивной и производственно-организационной сферы.

Издание адресовано психологам, психофизиологам, педагогам, а также студентам вузовских факультетов психологического и педагогического профилей.

Ильин Е. П. - Психология воли

2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-388-00269-3

Ильин Е. П. - Психология воли – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Введение

Глава 1. Теории воли

  • 1.1. Воля как волюнтаризм

  • 1.2. Воля как свободный выбор

  • 1.3. Воля как произвольная мотивация

  • 1.4. Воля как долженствование

  • 1.5. Воля как особая форма психической регуляции

  • 1.6. Воля как контроль за действием

  • 1.7. Воля как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей

  • 1.8. Слабости противоборствующих по вопросу о природе воли направлений

Глава 2. Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека

  • 2.1. Является ли воля реальным психологическим явлением?

  • 2.2. Воля как синоним произвольности

  • 2.3. Воля — это волевая регуляция или произвольное управление?

  • 2.4. Структура произвольного акта

  • 2.5. Произвольные и волевые действия

Глава 3. Психофизиологические механизмы произвольного управления поведением и деятельностью

  • 3.1. Условно-рефлекторные теории произвольного управления

  • 3.2. Функциональные системы и произвольное управление действиями и деятельностью

  • 3.3. Сознательность и преднамеренность как признаки произвольного управления

  • 3.4. Связь произвольного управления с речевыми сигналами

  • 3.5. Представление как компонент произвольного управления

  • 3.6. Морфофункциональные структуры произвольного управления

Глава 4. Самоинициация произвольных действий

  • 4.1. Представления о непроизвольной инициации произвольных действий

  • 4.2. Представления о сознательной инициации волевых действий

Глава 5. Сознательный самоконтроль как форма произвольного управления

  • 5.1. Развитие идеи о самоконтроле

  • 5.2. Роль обратной связи и ее механизмы в процессе самоконтроля действий

  • 5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля

  • 5.4. Самоконтроль и автоматизация действий

  • 5.5. Самоконтроль поведения

Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)

  • 6.1. Что такое «волевой человек»

  • 6.2. Волевая регуляция и сила воли

  • 6.3. О моральной оценке проявления силы воли

  • 6.4. Волевые состояния

  • 6.5. Соотношение волевой и эмоциональной регуляции

  • 6.6. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции

  • 6.7. Природа волевого усилия

  • 6.8. Самостимуляция как механизм актуализации волевого усилия

  • 6.9. Характеристики и виды волевого усилия

Глава 7. Волевые качества личности

  • 7.1. Что такое волевые качества личности

  • 7.2. Состав волевых качеств

  • 7.3. Структура и общие характеристики волевых качеств

  • 7.4. От чего зависит уровень проявления волевых качеств

  • 7.5. Насколько объективно оценочное суждение о волевых качествах

  • 7.6. Классификации волевых качеств

Глава 8. Характеристика отдельных волевых качеств

  • 8.1. Волевые качества, связанные с целеустремленностью

  • 8.2. Волевые качества, характеризующие самообладание

  • 8.3. Характеристики волевого поведения (сложные морально-волевые качества)

Глава 9. Возрастные и половые особенности произвольной активности

  • 9.1. О происхождении произвольных реакций в онтогенезе

  • 9.2. Возрастные особенности произвольного управления

  • 9.3. Возрастные изменения волевых качеств

Глава 10. Безвольное поведение

  • 10.1. Различные проявления безволия

  • 10.2. Лень

  • 10.3. Выученная беспомощность

Глава 11. Патология воли

  • 11.1. Нарушения произвольного управления психическими процессами

  • 11.2. Нарушение целесообразности действий

  • 11.3. Расстройства произвольных двигательных действий

  • 11.4. Моторные нарушения речи

  • 11.5. Нарушение силы волевых побуждений

  • 11.6. Нарушения в развитии волевой сферы у умственно отсталых детей и детей с задержками психического развития

Глава 12. Развитие силы воли

  • 12.1. Стратегия и тактика развития силы воли

  • 12.2. Формирование морального компонента силы воли

  • 12.3. Развитие волевых качеств

Глава 13. Методы изучения волевых качеств

  • 13.1. Что пытаются измерить

  • 13.2. Трудности в изучении волевых качеств

  • 13.3. Методы изучения волевых качеств

Вместо заключения

Научный словарь терминов

Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности

Фразеологический тематический словарь

Список литературы

Приложение

Методики изучения волевых качеств

  • 1. Методики для оценки и самооценки волевых качеств

  • 2. Экспериментальные и неэкспериментальные методики изучения смелости

  • 3. Экспериментальное изучение упорства

  • 4. Экспериментальные методики изучения терпеливости

  • 5. Изучение произвольного самоконтроля

  • 6. Экспериментальное изучение выдержки

  • 7. Методики изучения решительности

  • 8. Нейродинамическая диагностика волевых качеств

  • 9. Методики выявления лености

  • 10. Самооценка организованности

Views 433
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Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.

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