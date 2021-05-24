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Ильин - Собрание сочинений - Том 1

Ильин - Собрание сочинений - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Иван Александрович Ильин родился в Москве 28 марта (по ст. ст.) 1883 года в доме Байдакова в дворянской семье присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и Екатерины Юльевны Ильиной (урожденной Швейкерт).
Отец Ильина — коренной москвич: дед, полковник Иван Иванович Ильин, служил начальником Кремлевского дворца. У Александра были старшие брат Николай и сестра Любовь и младший брат Сергей. Это — русская ветвь рода Ильина.
По матери Иван Александрович — немецкой крови; его дед — Юлиус Швейкерт — был коллежским советником (это 6-й чин в Табели о рангах, что соответствовало чину полковника).
Ильин был третьим ребенком в семье: его старший брат Алексей родился в 1880 году, второй брат — Александр, в 1882 году; когда родился Иван, его отцу был 31 год, матери 24.
Маленького Иоанна крестили 22 апреля 1883 года в Богороди-церождественской за Смоленскими воротами церкви. Обряд совершил протоиерей Симеон Владимирский. Восприемниками при крещении были: московской 2-й гильдии купец Владимир Константинович Кеслер и бабушка Ильина, вдова полковника, Любовь Петровна Ильина.

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 1

М.: Русская книга, 1996.— 400 с., 8 л. ил., 1 ил. портр.
ISBN 5—268—01393—9
ISBN 5—268—01187—1 (т. 1)

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 1 - Содержание

  • Ю. Лисица - ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН. Историкобиографический очерк
ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава первая. О ВЕРЕ
  • Глава вторая. О ЛЮБВИ
  • Глава третья. О СВОБОДЕ
  • Глава четвертая. О СОВЕСТИ
  • Глава пятая. О СЕМЬЕ
  • Глава шестая. О РОДИНЕ
  • Глава седьмая. О НАЦИОНАЛИЗМЕ
  • Глава восьмая. О ПРАВОСОЗНАНИИ
  • Глава девятая. О ГОСУДАРСТВЕ
  • Глава десятая. О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
  • 1. Кризис современной культуры
  • 2. Проблема христианской культуры
  • 3. Верный путь
  • 4. Основы христианской культуры
  • 5. О приятии мира
  • 6. Культура и церковь
  • 7. О христианском национализме
  • 8. Заключение
КРИЗИС БЕЗБОЖИЯ
  • Глава первая
  • Глава вторая
  • Комментарии
Библиография
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 24.05.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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