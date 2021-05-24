Иван Александрович Ильин родился в Москве 28 марта (по ст. ст.) 1883 года в доме Байдакова в дворянской семье присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и Екатерины Юльевны Ильиной (урожденной Швейкерт).

Отец Ильина — коренной москвич: дед, полковник Иван Иванович Ильин, служил начальником Кремлевского дворца. У Александра были старшие брат Николай и сестра Любовь и младший брат Сергей. Это — русская ветвь рода Ильина.

По матери Иван Александрович — немецкой крови; его дед — Юлиус Швейкерт — был коллежским советником (это 6-й чин в Табели о рангах, что соответствовало чину полковника).

Ильин был третьим ребенком в семье: его старший брат Алексей родился в 1880 году, второй брат — Александр, в 1882 году; когда родился Иван, его отцу был 31 год, матери 24.

Маленького Иоанна крестили 22 апреля 1883 года в Богороди-церождественской за Смоленскими воротами церкви. Обряд совершил протоиерей Симеон Владимирский. Восприемниками при крещении были: московской 2-й гильдии купец Владимир Константинович Кеслер и бабушка Ильина, вдова полковника, Любовь Петровна Ильина.

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 1

М.: Русская книга, 1996.— 400 с., 8 л. ил., 1 ил. портр.

ISBN 5—268—01393—9

ISBN 5—268—01187—1 (т. 1)

Иван Александрович Ильин - Собрание сочинений: В 10 томах. Том 1 - Содержание

Ю. Лисица - ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН. Историкобиографический очерк

ПУТЬ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая. О ВЕРЕ

Глава вторая. О ЛЮБВИ

Глава третья. О СВОБОДЕ

Глава четвертая. О СОВЕСТИ

Глава пятая. О СЕМЬЕ

Глава шестая. О РОДИНЕ

Глава седьмая. О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Глава восьмая. О ПРАВОСОЗНАНИИ

Глава девятая. О ГОСУДАРСТВЕ

Глава десятая. О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Кризис современной культуры

2. Проблема христианской культуры

3. Верный путь

4. Основы христианской культуры

5. О приятии мира

6. Культура и церковь

7. О христианском национализме

8. Заключение

КРИЗИС БЕЗБОЖИЯ

Глава первая

Глава вторая

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Библиография