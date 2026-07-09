Ильина - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина

Вряд ли будет преувеличением сказать, что современная наука, современное историческое знание собрало в свою копилку такое огромное количество сведений о прошлом, каковое не идет в сравнение с тем, что было его достоянием когда бы то ни было. Не является исключением и наука об Античности, и историческое знание о первых веках истории христианства в Средиземноморье. Издано почти все, что можно было издать, выходят прекрасные исторические и филологические комментарии, словари, энциклопедии, общие монографии и статьи, скрупулезно выясняющие детали жизни или творчества того или иного исторического деятеля, писателя, проповедника, философа, историю идей, слов, образов, представлений. Можно спокойно и плодотворно провести целую жизнь, исследуя ту или иную деталь, особенность стиля, вопрос о том или ином влиянии на то или иное историческое явление. Это интересно, это соответствует сложившейся системе академического разделения труда.

Такое исследование, как правило, порождает множество вопросов и проблем, а они, в свою очередь, требуют новых и новых исследований, в чем, собственно, и заключается специфика современного научного производства во всем мире. Наука бесконечна, но человек конечен. Его мысль устроена иначе, она не может ждать бесконечности, потенциальной бесконечности научного исследования. Прошлое и история обращаются к нам здесь и сейчас, они задевают нас тем, что они, на самом деле, присутствуют в нас, являются частью, основой нашего настоящего, нами самими. Увидеть, схватить в себе самом эту затронутость прошлым, неотделимость прошлого от настоящего — залог того, что такого рода работа не только пополнит библиотечные каталоги и электронные системы учета научной продукции, но поможет нам открыть в самих себе то прошлое, которое мы в себе несем, не зная и не задумываясь об этом, поможет совершить акт самопознания, самоузнавания, становления собой.

Ильина Александра - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина

Санкт-Петербург: Изд-во РХГА им. Ф. М. Достоевского, 2026, 104 с.

Серия "Античные исследования"

ISBN 978-5-908124-04-1

Ильина Александра - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина - Содержание

Предисловие

Введение

Vita Sancti Augustini episcopi

Проблема Моники

Безымянная конкубинка

Интермедия о дружбе

Другие женщины: письма Августина

Письма к Паулину и Ферасии

Письма к Италике, Пробе и Юлиане

Письма к Альбине и Мелании

Письма к Фелицитии и монахиням

Письма к Паулине

Письма к Фабиоле

Отдельные письма к женщинам

Интермедия о женщинах Нового Завета и ранней Церкви

Итальянский грех

Заключение, или «живой» Августин о женщинах и браке

Doctrina Sancti Augustini episcopi

De Bono Conjugali et De Sancta Virginitate

Confessiones, De Genesi ad Litteram et alia exegetica

De Bono Viduitatis

Contra doctrinam Pelagianorum

De Continentia

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Сравнительные датировки трактатов и писем