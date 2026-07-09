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Ильина - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина

Ильина - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Ethics

Вряд ли будет преувеличением сказать, что современная наука, современное историческое знание собрало в свою копилку такое огромное количество сведений о прошлом, каковое не идет в сравнение с тем, что было его достоянием когда бы то ни было. Не является исключением и наука об Античности, и историческое знание о первых веках истории христианства в Средиземноморье. Издано почти все, что можно было издать, выходят прекрасные исторические и филологические комментарии, словари, энциклопедии, общие монографии и статьи, скрупулезно выясняющие детали жизни или творчества того или иного исторического деятеля, писателя, проповедника, философа, историю идей, слов, образов, представлений. Можно спокойно и плодотворно провести целую жизнь, исследуя ту или иную деталь, особенность стиля, вопрос о том или ином влиянии на то или иное историческое явление. Это интересно, это соответствует сложившейся системе академического разделения труда.

Такое исследование, как правило, порождает множество вопросов и проблем, а они, в свою очередь, требуют новых и новых исследований, в чем, собственно, и заключается специфика современного научного производства во всем мире. Наука бесконечна, но человек конечен. Его мысль устроена иначе, она не может ждать бесконечности, потенциальной бесконечности научного исследования. Прошлое и история обращаются к нам здесь и сейчас, они задевают нас тем, что они, на самом деле, присутствуют в нас, являются частью, основой нашего настоящего, нами самими. Увидеть, схватить в себе самом эту затронутость прошлым, неотделимость прошлого от настоящего — залог того, что такого рода работа не только пополнит библиотечные каталоги и электронные системы учета научной продукции, но поможет нам открыть в самих себе то прошлое, которое мы в себе несем, не зная и не задумываясь об этом, поможет совершить акт самопознания, самоузнавания, становления собой.

Ильина Александра - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина

Санкт-Петербург: Изд-во РХГА им. Ф. М. Достоевского, 2026, 104 с.

Серия "Античные исследования"

ISBN 978-5-908124-04-1

Ильина Александра - Проблема пола, сексуальности и брака в этике Аврелия Августина - Содержание

Предисловие

Введение

Vita Sancti Augustini episcopi

  • Проблема Моники

  • Безымянная конкубинка

  • Интермедия о дружбе

  • Другие женщины: письма Августина

  • Письма к Паулину и Ферасии

  • Письма к Италике, Пробе и Юлиане

  • Письма к Альбине и Мелании

  • Письма к Фелицитии и монахиням

  • Письма к Паулине

  • Письма к Фабиоле

  • Отдельные письма к женщинам

  • Интермедия о женщинах Нового Завета и ранней Церкви

  • Итальянский грех

  • Заключение, или «живой» Августин о женщинах и браке

Doctrina Sancti Augustini episcopi

  • De Bono Conjugali et De Sancta Virginitate

  • Confessiones, De Genesi ad Litteram et alia exegetica

  • De Bono Viduitatis

  • Contra doctrinam Pelagianorum

  • De Continentia

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Сравнительные датировки трактатов и писем

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 09.07.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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