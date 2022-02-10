Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа

2000 лет... Неимоверная громада времени. Кажется, что человеку с его короткой судьбой не осознать протяженности минувших столетий. Ведь за два тысячелетия неузнаваемо изменилась земля, были открыты все континенты, произошло Великое переселение народов, создавались и гибли цивилизации, исчезали империи, в огне нашествий разрушалось созданное трудом и искусством наследие. Каждый новый век прибавлял горе и страдание; технический прогресс, на который возлагалось столько надежд, подтвердил самые мрачные опасения. В XX веке с его мировыми войнами погибло больше людей, чем за все предыдущие столетия. И все же прошедшее гораздо ближе, чем мы думаем. Два поколения людей — родители и дети — обычно «охватывают» своей жизнью период в сто лет. Долгожители нередко проходят этот отрезок в одиночку.

Таким образом, всего 40 сроков мимолетного человеческого бытия — это и есть 2000-летие. Столько людей можно разместить в одном классе, запомнить их в лицо, если бы человечество в поисках выхода из тупика военных и иных катастроф начало учиться в школе Любви к ближнему на маленькой планете, отданной нам Провидением во временное владение, пользование и распоряжение. Но что произошло тогда, 2000 лет назад, на узкой полоске палестинской земли, если событие это назвали началом Новой эры после рождения Иисуса Христа? Каждый человек вновь и вновь возвращается к этому вопросу, вчитываясь в строки Евангелия — Благой вести, сообщенной нам двадцать веков назад.

Исторически сложилось так, что в одной из наиболее религиозных стран мира — православной России — миллионы людей, родившихся, выросших и состарившихся при советской власти, не знают Евангелия. Во времена «воинствующего» безбожия книги Библии — Ветхого и Нового Завета считали по существу запрещенными, их прятали, уничтожали, не издавали. Лишь у немногих стариков в тайных схоронках лежали намоленные, сохранившие еще тепло рук предков Библии с крестами на обложках, со страницами, полными строк забытой славянской вязи. В нынешние нелегкие времена, которые переживает сейчас Россия, народ, отвыкший от чтения Священного Писания, с трудом пытается понять, что так трепетно ценили его пращуры. Тяга к православному Богослужению, к восстановлению храмов, требам церковным не сопровождается должным пониманием их смысла и назначения.

Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа

М.: Academia, 2003. 564 с.

ISBN 5-87444-131-Х

Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа - Оглавление

Введение

Глава I. «Брёмя доказывания» лежит на нас

Глава II. Поиск истины продолжается

Глава III. Повторение пройденного

Глава IV. Спецслужбы против Иисуса из Назарета

Глава V. Загадка «знакомства» возлюбленного ученика

Глава VI. Слово «реальных» доказательств

Глава VII. Слово свидетелей

Глава VIII. Святая Земля - «пятое» Евангелие

Глава IX. Взгляд в будущее

Указатель имен