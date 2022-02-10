Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа

Илларионов - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа
2000 лет... Неимоверная громада времени. Кажется, что человеку с его короткой судьбой не осознать протяженности минувших столетий. Ведь за два тысячелетия неузнаваемо изменилась земля, были открыты все континенты, произошло Великое переселение народов, создавались и гибли цивилизации, исчезали империи, в огне нашествий разрушалось созданное трудом и искусством наследие. Каждый новый век прибавлял горе и страдание; технический прогресс, на который возлагалось столько надежд, подтвердил самые мрачные опасения. В XX веке с его мировыми войнами погибло больше людей, чем за все предыдущие столетия. И все же прошедшее гораздо ближе, чем мы думаем. Два поколения людей — родители и дети — обычно «охватывают» своей жизнью период в сто лет. Долгожители нередко проходят этот отрезок в одиночку.
Таким образом, всего 40 сроков мимолетного человеческого бытия — это и есть 2000-летие. Столько людей можно разместить в одном классе, запомнить их в лицо, если бы человечество в поисках выхода из тупика военных и иных катастроф начало учиться в школе Любви к ближнему на маленькой планете, отданной нам Провидением во временное владение, пользование и распоряжение. Но что произошло тогда, 2000 лет назад, на узкой полоске палестинской земли, если событие это назвали началом Новой эры после рождения Иисуса Христа? Каждый человек вновь и вновь возвращается к этому вопросу, вчитываясь в строки Евангелия — Благой вести, сообщенной нам двадцать веков назад.
Исторически сложилось так, что в одной из наиболее религиозных стран мира — православной России — миллионы людей, родившихся, выросших и состарившихся при советской власти, не знают Евангелия. Во времена «воинствующего» безбожия книги Библии — Ветхого и Нового Завета считали по существу запрещенными, их прятали, уничтожали, не издавали. Лишь у немногих стариков в тайных схоронках лежали намоленные, сохранившие еще тепло рук предков Библии с крестами на обложках, со страницами, полными строк забытой славянской вязи. В нынешние нелегкие времена, которые переживает сейчас Россия, народ, отвыкший от чтения Священного Писания, с трудом пытается понять, что так трепетно ценили его пращуры. Тяга к православному Богослужению, к восстановлению храмов, требам церковным не сопровождается должным пониманием их смысла и назначения.
Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа
М.: Academia, 2003. 564 с.
ISBN 5-87444-131-Х
Илларионов Владимир - Синедрион и кесарь против Иисуса Христа - Оглавление
Введение
- Глава I. «Брёмя доказывания» лежит на нас
- Глава II. Поиск истины продолжается
- Глава III. Повторение пройденного
- Глава IV. Спецслужбы против Иисуса из Назарета
- Глава V. Загадка «знакомства» возлюбленного ученика
- Глава VI. Слово «реальных» доказательств
- Глава VII. Слово свидетелей
- Глава VIII. Святая Земля - «пятое» Евангелие
- Глава IX. Взгляд в будущее
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