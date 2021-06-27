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В этом подарочном издании, иллюстрированном шедеврами мировой живописи на библейские темы, собраны священные тексты Пятикнижия Моисеева, входящие в Ветхий Завет.

Иллюстрированная Библия - Ветхий Завет - Пятикнижие Моисея

Под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева

М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 304 е.: ил.

ISBN 978-5-373-04161-4

Иллюстрированная Библия - Ветхий Завет - Пятикнижие Моисея - Содержание Первая книга Моисея. Бытие Вторая книга Моисея. Исход Третья книга Моисея. Левит Четвертая книга Моисея. Числа Пятая книга Моисея. Второзаконие

Иллюстрированная Библия - Ветхий Завет - Пятикнижие Моисея - Второзаконие - 9:15

11 По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета,

12 и сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта; скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им; они сделали себе литый истукан.

13 И сказал мне Господь: [Я говорил тебе один и другой раз:] вижу Я народ сей, вот он народ жестоковыйный;

14 не удерживай Меня, и Я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет [больше,] сильнее и многочисленнее их.

15 Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем; две скрижали завета были в обеих руках моих;

16 и видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого [держаться] заповедал вам Господь;

17 и взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими.

18 И [вторично] повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа [Бога вашего] и раздражив Его;

19 ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз.

20 И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его; но я молился и за Аарона в то время.

21 Грех же ваш, который вы сделали, - тельца я взял, сожег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий с горы.

22 И в Тавере, в Массе и в Киброт-Гаттааве вы раздражили Господа [Бога вашего].