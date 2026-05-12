Император Юлиан - Полное собрание творений

Category Philosophy, History, Sociology Political Science, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Книга «Император Юлиан. Полное собрание творений» (2026) в двух томах — это уникальный издательский проект, впервые представляющий русскому читателю исчерпывающий корпус сочинений Флавия Клавдия Юлиана, известного в истории как Юлиан Отступник. Первый том включает литературные и исторические произведения: от ранних панегириков, написанных в тисках придворного страха, до едкой сатиры «Мисопогон» и философских трактатов. Издание снабжено богатым научным аппаратом, позволяющим увидеть в Юлиане не только «врага христианства», но и блестящего эрудита, последнего защитника античного миросозерцания и талантливого стилиста.

Главная мысль издания заключается в трагическом парадоксе личности Юлиана: будучи племянником Константина Великого, он направил весь свой литературный и политический дар на реставрацию эллинизма. Его тексты — это сплав высокого риторического искусства, неоплатонической мистики и горькой иронии человека, осознающего закат своей эпохи. В первом томе читатель может проследить эволюцию автора: от вынужденного славословия императору Констанцию до открытого провозглашения идеалов кинизма и платонизма, где политическое служение неотделимо от духовного подвига.

Император Юлиан - Полное собрание творений - в 2 томах - Том I : Литературные и исторические произведения

сост. Т.Г. Сидаш. – СПб.: «Квадривиум»; Саратов : Амирит, 2026. — 496 с.
ISBN 978-5-00279-097-5.

Император Юлиан - Полное собрание творений - в 2 томах - Том I : Литературные и исторические произведения - Содержание первого тома

  • Панегирики и политические речи: Ранние произведения (речи к Констанцию и Евсевии), в которых за безупречной риторической формой скрывается сложное положение Юлиана при дворе. Сюда же включено важное послание «К сенату и народу афинскому», объясняющее его приход к власти.

  • Кинические произведения: Тексты, в которых Юлиан выступает защитником истинного кинизма, критикуя лицемерие современных ему философов, а также знаменитая сатира «Мисопогон», написанная в ответ на насмешки жителей Антиохии.

  • Платонические и мистические труды: Программные сочинения «Против галилеян», «Гимн к Матери Богов» и «К Царю Солнцу», раскрывающие теологические основы его мировоззрения.

  • Приложения: Уникальный корпус текстов эпохи, включая «Эвагор» Исократа (как литературный образец для Юлиана) и законодательные акты, регулировавшие положение язычников в IV веке.

Император Юлиан. Полное собрание творений : в 2 томах - Том II : Письма. Стихотворения

сост. Т.Г. Сидаш. – СПб.: «Квадривиум»; Саратов : Амирит, 2026. – 592 с.
ISBN 978-5-00279-098-2.

Император Юлиан. Полное собрание творений : в 2 томах - Том II : Письма. Стихотворения - Содержание

  • Личная и философская переписка: Письма к неоплатоникам Максиму Эфесскому и Приску раскрывают интеллектуальную атмосферу круга Юлиана. Особо примечательны завуалированные сообщения периода «галлийского затвора», где Юлиан с помощью снов и метафор обсуждает опасность, исходящую от Констанция.

  • Официальные эдикты и послания: Документы, отражающие религиозную политику императора — от знаменитого эдикта, запрещающего христианам преподавать античную литературу, до распоряжений о восстановлении храмов и защите провинциалов.

  • Поэзия: Редкие сохранившиеся стихотворения, включая эпиграммы о «ячменном вине» (пиве) и об органе, демонстрирующие Юлиана как тонкого ценителя эллинистической формы.

  • Научные приложения (М. А. Ведешкин и др.): Фундаментальный разбор правового статуса язычников в IV–VI веках и свод позднеримского законодательства. Это превращает книгу в полноценный справочник по истории права и государственно-церковных отношений.

