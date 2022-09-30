В предлагаемой книге мы утверждаем, что рост безопасности и культурные изменения, связанные с модернизацией, приводят к уменьшению влияния религии и что этот процесс в обществах с высокими доходами населения, где наблюдается его ускорение, не так давно достиг переломного момента. Мы проверяем эти утверждения на эмпирических данных, полученных в странах, представляющих 90 % населения планеты, объясняя, почему так происходит, и прогнозируя возможные следствия.

На протяжении последних лет секуляризация набирала темпы в большинстве стран мира, включая США, которые долгие годы служили примером того, что модернизация не обязательно ею сопровождается. В настоящее время процесс секуляризации идет в США быстрее, чем в любой другой стране, по которой мы располагаем соответствующими данными. Выводы, изложенные на страницах этой книги, во многом опираются на мои совместные исследования с Пиппой Норрис, в частности описанные в нашей с ней книге Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide [Norris, Inglehart 2004, revised 2nd ed. 2011]. Несмотря на сравнительно недавний ее выход, со времени издания в мире произошли значительные изменения, проливающие свет на эволюцию религии.

Инглхарт Рональд - Неожиданный упадок религиозности в развитых странах

пер. с англ. Н. Ю. Фирсовой; науч. ред. Э. Д. Понарин

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. 238 с.: ил.

ISBN 978-5-94380-337-6

Инглхарт Рональд - Неожиданный упадок религиозности в развитых странах - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Переход от норм рождаемости к нормам индивидуального выбора

Глава 2. Религия имеет значение

Глава 3. Дискуссия о секуляризации

Глава 4. Теория эволюционной модернизации и секуляризация

Глава 5. Причины: распространение норм индивидуального выбора

Глава 6. Причины: незащищенность

Глава 7. Ускорение секуляризации в обществах с высокими доходами населения

Глава 8. Последствия: потребность людей в ясной системе убеждений — что приходит на смену религии ?

Глава 9. Последствия: в какой момент даже в Швеции появится ксенофобская авторитарная партия ?

Глава 10. Чего нам ожидать в будущем ?

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Библиография

Приложение