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Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел

Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел
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Category PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Тогда мне исполнился двадцать один год. Путешествуя с евангелизационной баскетбольной командой, я впервые посетил Восток. В Гонконге мы остановились у одного миссионера-ветерана, который меня очень заинтересовал. Однажды утром он пригласил нас к себе в кабинет для беседы.

Мы вошли в комнату, в которой все стены были увешаны полками, забитыми книгами, причем, на одной стояли книги только в мягком переплете. Эта полка сразу же привлекла мое внимание. Миссионер подошел к ней и объяснил, что у него есть устоявшаяся привычка ежедневно прочитывать по одной христианской книге в мягком переплете. В дополнение к острому уму, которым Бог его наделил, он овладел еще и техникой быстрого чтения. Судя по названиям этих книг, он не увлекался легким чтивом: среди плотно стоящих книг я увидел много классики.

У нас с ним уже было несколько бесед, и, я думаю, он заметил мой духовный голод, поэтому и обратил на меня внимание. Позже я понял, что именно я был основной причиной того собрания в кабинете, за что я буду ему вечно благодарен. Он взял с одной из полок книгу и повернулся к нам, глядя прямо на меня. Теплота, которую излучали его глаза, подсказывала мне, что я должен внимательно отнестись к тому, что он собирался сказать. Мои друзья были озабочены, куда бы сесть, и поэтому я не удивился, когда он сказал, обращаясь лично ко мне: «Чип, ты читал эту книгу?» И он протянул ее мне.

Я взял книгу и посмотрел на обложку. Я не только никогда не читал этой книги, но должен был признать, что даже не слышал о ней. Он принял мой честный ответ с улыбкой и сказал: «Это самая лучшая книга, которую я когда-либо читал». Я опять посмотрел на нее, стараясь запомнить название и автора, чтобы по возвращении в Штаты найти и прочитать. Но он еще не закончил: «Почему бы тебе не взять ее и не прочитать, пока ты в Гонконге? Вернешь перед отъездом».

Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел

Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2016. — 256 с.

ISBN 966-96573-8-5

Чип Ингрэм - Бог хочет, чтобы ты Его увидел – Содержание

Благодарность

Вступление

  • 1. Все зависит от вашего восприятия

  • 2. Видеть Бога «стопроцентным зрением»

  • 3. Бог желает, чтобы вы Его увидели

  • 4. Благость Бога

  • 5. Суверенность Бога

  • 6. Святость Бога

  • 7. Мудрость Бога

  • 8. Справедливость Бога

  • 9. Любовь Бога

  • 10. Верность Бога

Заключение

Приложение. Проверка зрения

Примечания

Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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