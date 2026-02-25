Книга обобщает мировой опыт христианской молитвы, предлагая различные формы и способы обращения к Богу. Мы жаждем молитвы, и в тоже время бежим от нее. Молитва влечет к себе, и отталкивает. Нам чувствуем, что молиться нужно, порой нам даже хочется молиться, но, стоит только приступить к молитве — перед нами, словно, вырастает стена. Начинается агония жизни, в которой нет места молитве.

Мы даже не осознаем до конца, что препятствует нам в молитве? Сильная занятость на работе, семья — лишь второстепенные причины. Ведь занятость — не помеха еде, сну или сексу. Нет, причина кроется гораздо глубже, она намного серьезней. В действительности причин, препятствующих молитве — масса, и в свое время мы рассмотрим каждую из них. Сейчас же обратим внимание на ту, которая требует незамедлительного рассмотрения. Почти все мы, живущие в современном мире, мире с растущими требованиями и ожиданиями, считаем, что приступать к молитве нужно только после того, как все расставлено на «свои места». То есть прежде, чем помолиться, нужно все упорядочить, разобраться во всех философских вопросах, касающихся молитвы, изучить методы и древние молитвенные практики. И так далее. Таким, казалось бы, нерешенным вопросам просто не будет конца. И это не значит, что эти вопросы не следует изучать, и что на их решение не следует тратить время. Но мы подходим не с того конца: ставим телегу впереди лошади. Мы ошибаемся, когда думаем, что сможем разобраться с молитвой, как с задачками по алгебре или с поломками в машине. Такой подход возвышает нас, делает якобы способными все держать под контролем. Но молиться значит склониться, унизиться, сознательно и добровольно остависть попытки контролировать жизнь, признать себя зависимым, не всемогущим.

«Молитва», — пишет Эмили Грифин, — «требует готовности стать наивным».

Раньше я думал, что нужно разобраться в себе, прежде чем склоняться перед Богом в молитве, в настоящей молитве. К примеру, посещая молитвенную группу, я анализировал свои молитвы и думал: «Какой же я все-таки эгоист, нельзя же так молиться!» И принимал решение не молиться до тех пор, пока мои мотивы и желания не станут чище. Побуждения были самые чистые: мне не хотелось быть лицемером. Я осознавал, что Бог — свят и праведен, знал, что молитва — не волшебное заклинание, понимал, что нельзя использовать молитву как средство что-то получить. Но на деле весь этот самоанализ приводил лишь к духовному параличу и неспособности молиться.

Ричард Фостер - Молитва - Путь к истинному дому вашего сердца

Пер. с англ. — M.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2012. — 384 с.

ISBN 978-5-905340-03-1

Ричард Фостер - Молитва - Путь к истинному дому вашего сердца - Содержание

Возвращение домой: приглашение к молитве

Часть I Устремляемся вглубь - Поиск преображения, которое нам так нужно

Глава 1 Простая молитва

Глава 2 Молитва оставленного

Глава 3 Молитва-испытание

Глава 4 Молитва слез

Глава 5 Молитва смирения

Глава 6 Молитва преображения

Глава 7 Молитва завета

Часть II Устремляемся ввысь - Поиск близости, которая нам так нужна

Глава 8 Молитва благоговения

Глава 9 Молитва покоя

Глава 10 Молитва-таинство

Глава 11 Непрестанная молитва

Глава 12 Сердечная молитва

Глава 13 Молитва-размышление

Глава 14 Молитва-созерцание

Часть III Устремляемся вширь - Поиск служения, которое нам так нужно