В 1928 году в США было создано одно из самых загадочных и необычных произведений об Иисусе. Написал его ливанец, поэт и художник Халил Джебран.

Восток взглянул в глаза Западу, страстность христианства отразилась в поэтическом слоге арабских традиций.

«Иисус Христос – Сын Человеческий» – свидетельство веры, прозрения и любви. Жизнь и вознесение Мессии никогда не получало и не получит такого искреннего свидетельства, в вымысле которого больше истины, чем в любой правде.

Халил Джебран - Иисус Христос - Сын человеческий

Джебран Х. Иисус Христос – сын Человеческий: Афина; М.; 2008 ISBN 978-5-91271-039-1

Серия «Эзо-классика»

Халил Джебран - Иисус Христос - Сын человеческий - Содержание

От редакции Прелюдия Свидетельские показания Иакова, сына Зеведея Свидетельские показания Анны, матери Марии Свидетельские показания Асафа, оратора Тирского Свидетельские показания Марии Магдалины Свидетельские показания грека Филимона Свидетельские показания Симона, прозываемого Петром Свидетельские показания первосвященника Каиафы Свидетельские показания Иоанны, жены Ирода Прислужника Свидетельские показания Рафки Свидетельские показания философа-перса из Дамаска Свидетельские показания Давида, одного из его последователей Свидетельские показания Луки Свидетельские показания Матфея Свидетельские показания Иоанна, сына Зеведея Свидетельские показания молодого священнослужителя из Капернаума Свидетельские показания богатого левита, жившего по соседству Назаретом Свидетельские показания пастуха из Южного Ливана Свидетельские показания Иоанна Крестителя Свидетельские показания Иосифа Аримафейского Свидетельские показания Нафанаила Свидетельские показания Сабы Антиохийской Свидетельские показания Саломеи, женщины-подруги Свидетельские показания Рахили, ученицы Иисуса Свидетельские показания Клеопы Свидетельские показания Наамана из Гадара, друга Стефана Свидетельские показания Фомы Свидетельские показания верховного безумца – Разума Свидетельские показания Одной из Марий Свидетельские показания Руманоса, поэта-грека Свидетельские показания Левита, последователя Свидетельские показания вдовы Галилейской Свидетельские показания Иуды, двоюродного брата Иисусова Свидетельские показания человека из пустыни Свидетельские показания Петра Свидетельские показания Мелахии Вавилонского, астронома Свидетельские показания философа Свидетельские показания Урии, старика из Назарета Свидетельские показания Иосифа Аримафейского, данные им десять лет спустя Свидетельские показания Георгия Беритского Свидетельские показания Марии Магдалины Х. Джебран. «Иисус Христос – сын человеческий» Свидетельские показания Иофама из Назарета, данные им римлянину Свидетельские показания Эфраима Иерихонского Свидетельские показания Барка, купца из Тира Свидетельские показания Фумиана, верховного священнослужителя Сидона Свидетельские показания писаря Вениамина Свидетельские показания Заккея Свидетельские показания Ионафана Свидетельские показания Манассии, судьи Иерусалимского Свидетельские показания Ефты из Кесарии Свидетельские показания его любимого ученика Иоанна в старости Свидетельские показания Понтия Пилата Свидетельские показания Варфоломея Ефесского Свидетельские показания Матфея Свидетельские показания Андрея Свидетельские показания богатого человека Свидетельские показания Иоанна Патмосского Свидетельские показания Петра Свидетельские показания сапожника Иерусалимского Свидетельские показания Сусанны из Назарета, соседки Марии Свидетельские показания Иосифа по прозвищу Справедливый Свидетельские показания Филиппа Свидетельские показания Бирбараха Жена Понтия Пилата римским женам Свидетельские показания постороннего в Иерусалиме человека Свидетельские показания Саркиса, старого грека-пастуха, прозванного безумцем Свидетельские показания Анны, первосвященника Свидетельские показания женщины, одной из соседок Марии Свидетельские показания Ахаза, владельца постоялых дворов Свидетельские показания Вараввы Свидетельские показания Клавдия, римского легионера Свидетельские показания Иакова, брата господина Иисуса Говорит Сын Человеческий Свидетельские показания Симона Свидетельские показания Сибореи, матери Иуды

Халил Джебран - Иисус Христос - Сын человеческий - Прелюдия

Я был поражен. Откуда знать ему о том, что Владычица Озера пригласила меня к себе на Авалон? Тонкая улыбка коснулась уст его. «Ты знаешь меня, сын ветров, уже давно знаешь. Читал слова мои, и были они и утешением тебе, и горем страшным одновременно. Ты никогда не понимал, почему желал я умереть столь рано, а что вообще ты понимал?»

Я осторожно придвинулся к нему. Огромные глаза под полукружьями темных бровей смотрели на меня испытующе и всепонимающе. И тут неожиданно я понял, кто предо мной предстал. Теплая боль затопила мою душу. «Да, – сказал я. – О сколь часто Ты был мне братом и советчиком». Сын Человеческий опустил глаза к земле. «Я? Советчиком?» – «Да, но отчего же ты сомневаешься в себе?!» – в неподдельном удивлении воскликнул я. «Я до сих пор чужой в мире этом», – сказал он отвергнуто и беспомощно. И, словно бы желая доказать слова сии, его уста произнесли: «Мы – сыновья страдания, сыновья страдания.

А страдание есть тень Господа, что в сердце обозленном не нашел себе приюта. Мы – духи страдающие, и мука наша слишком велика, чтоб в сердце малом уголок найти. Большинство людей меня не понимают, но я дарую им все мое сочувствие. Не понимают зова моего, ибо шум дня закрался в уши их, забив их серными пробками равнодушия, и истины моей они не слышат.

Меня не слышали даже самые близкие, подвижники, друзья, ученики, а я упивался пением их душ. Мы с тобой, Кхалил, поэты, пророки и музыканты. Во имя Бога ткем мы плат нетленный из нитей сердца. Расскажи им правду обо Мне, а то устал я, что меж мною и людьми лежит пропасть из слез и крови. Слез поэта и крови пророка. Расскажи им, Кхалил, обо Слез поэта и крови пророка. Расскажи им, Кхалил, обо Мне.не. Расскажи…»

Халил Джебран

Уроженец Ливана, но постоянный житель Соединенных Штатов Америки на протяжении большей части своей взрослой жизни, Халиль Джебран занимает уникальное место среди современных авторов, поскольку он хорошо писал и на английском и на арабском языках и был широко признан в обеих культурах. Основываясь на ценностях двух миров, Джебран создал свой собственный уникальный литературный стиль, тот, который с тех пор завоевал поклонников в каждом поколении.

"Он был одним из тех редких авторов, который фактически преодолел барьер между Востоком и Западом и мог бы справедливо называть себя – будучи ливанцем и патриотом – гражданином мира", – пишут Бушруи и Дженкинс. "Его слова вышли за пределы простого описания та­инственного Востока, но пытались донести необходимость согласия между христианством и исламом, духовного и материального, Востока и Запада ..."