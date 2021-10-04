Зачем христианину писать книгу о Коране? И если он напишет такую книгу, то зачем другому христианину ее читать? Не следует ли нам пойти к мусульманам и у них самих узнать об их священной книге?

Прошу вас продолжить чтение этой книги с желанием понять и применить прочитанное. Для начала я отвечу на эти вопросы, а затем скажу несколько слов двум аудиториям, которым я адресую эту книгу.

В течение последних трех десятилетий моего христианского служения я изучил несколько религиозных направлений, которые находятся в прямом противоречии и конфликте с моей верой. Еще будучи молодым человеком, я понял, что лучший способ хранить истину и оказывать уважение тем, кому мы хотим открыть эту истину — это «услышать их на их собственном языке». Другими словами, необходимо войти в чужое мировоззрение и богословие. Я достигал этого главным образом посредством чтения трудов, написанных для последователей другой религии. Кроме этого, я слушал проповеди и лекции, предназначенные для просвещения адептов иной веры.

Ничем другим подобные ресурсы, предназначенные для самих адептов, не заменить. Но реальность такова, что есть некоторые области — например, ислам вообще, и Коран, в частности, — о которых литературы написано так много и терминология настолько необычна, что полное понимание кажется невозможным даже для самых усердных христиан. Большинство христиан, которые хотят узнать, в чем состоит исламская вера и учение Корана, осознают необходимость помощи от братьев по вере с более глубокими познаниями в этих вопросах. Особенно, если человек хочет услышать, так сказать, «другую сторону» истории Корана, ту, которая не включена в исламские источники: о разнице между ранними исламскими общинами, о сборе и редакции текстов Корана и тому подобное. Несмотря на то, что некоторые из работ исламских авторов и предназначены для немусульман, они не будут давать такой полной картины как взгляд извне.

Джеймс Уайт - Что каждый христианин должен знать о Коране

Самара: Церковь «Благая весть», 2020. — 272 с.

ISBN 978-0-7642-0976-5 (англ.)

ISBN 978-5-7454-1613-2 (pyc.)

Джеймс Уайт - Что каждый христианин должен знать о Коране - Содержание

Вступление: зачем изучать Коран?

1. Коран и Мухаммед из Мекки

2. Коран: краткий обзор

3. Аллах: таухид, ширк, митхак и фитра

4. «Не произноси три»: Коран и Троица

5. Иисус в Коране

6. Коран и крест

7. Весы: спасение в Коране

8. Изменили ли «люди Книги» Евангелие?

9. Пророчества о Мухаммеде в Библии

10. Совершенство Корана? Параллели и источники

11. Совершенство Корана? Передача и содержание

Заключение

Благодарность

Глоссарий

Библиография

Указатель мест Библии

Указатель мест Корана