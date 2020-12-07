Книга-вызов. Громкие истории

На этих страницах вы найдете мои самые яркие воспоминания и задушевные мысли, само мое сердце, выплеснутое чернилами на бумагу. Читая эту книгу, вы войдете в круг моих родных и друзей, увидите и ощутите мою благословенную исламскую юность, узнаете изнутри, каким грузом ложится на мусульманина, рожденного в Америке, столкновение культур.

Заглядывая мне через плечо, вы поймете, насколько странным и оскорбительным кажется мусульманину христианское учение; затем вместе со мной начнете бороться с историческими фактами Евангелия, вместе со мной ощутите, как почва уходит у вас из-под ног, когда вам (как и мне) откроются сокрытые истины об исламе. Читая мои дневниковые записи, вы встретитесь с видениями и снами, давшими мне духовную уверенность в том, что я должен воспринять Библию как Слово Божье. Читая эту историю, вы вместе со мной пройдете мой жизненный путь и узнаете меня, как узнают близкого человека. Молюсь о том, чтобы встреча с Богом Живым преобразила вас, как и меня.

Набиль Куреши - Искал Аллаха – нашел Христа. История бывшего мусульманина

Москва, «Эксмо», 2020

Книга-вызов. Громкие истории

ISBN 978-5-04-109037-1

Набиль Куреши - Искал Аллаха – нашел Христа. История бывшего мусульманина

Предисловие

Благодарности

Введение

Пролог В поисках Аллаха

I Призванный к молитве

II Посол ислама

III Испытание Нового Завета

IV. Путь к кресту

V Иисус: смертный Мессия или божественный Сын Божий?

VI Вопрос о благой вести

VII Правда о Мухаммаде

VIII Святость Корана

IX Вера в сомнении

X По воле десницы Божьей

Расширенный эпилог

Приложение 1 Комментарии экспертов

Приложение 2 Цели этой книги

Приложение 3 Являются ли ахмади мусульманами?

Набиль Куреши - Искал Аллаха – нашел Христа. История бывшего мусульманина - Предисловие

Что вы сделаете, если кто-то бросит вызов вашим глубочайшим убеждениям? Что ответите, если кто-то поставит под вопрос самые драгоценные ваши традиции? Перед вами потрясающая история человека, который сумел отложить привычные предубеждения и пустился на поиск ответов на важнейшие вопросы жизни и смерти, несмотря на огромное давление, требовавшее от него оставить все как есть. Двадцать столетий назад, когда нечто новое потрясло мир Понтия Пилата, тот лишь спросил с усмешкой: «Что есть истина?» – и затем предпочел умыть руки. Мой друг Набиль Куреши оказался смелее: все силы ума и души бросил он на поиски истины, не раздумывая над тем, чем это может для него обернуться. Радостно думать о том, что совсем скоро, на следующих страницах этой книги, вы встретитесь с Набилем и узнаете историю его чудесного – да, пожалуй, чудесного в прямом смысле – путешествия в поисках ответов, удовлетворяющих ум и душу. Вы узнаете, что означает для человека, родившегося и живущего в исламской культуре, рискнуть всем ради возможности выяснить, кто же такой Бог. Этот рассказ об отдельном человеке, его семье, друзьях и вере, переплетенный с проницательными замечаниями об исламе, поможет вам узнать мусульманский мир с новой стороны. Поразительный ум Набиля хорошо мне известен. (По образованию он медик, имеет две кандидатские степени и сейчас работает над докторской.) Хорошо знаю я и его чувствительное, сострадательное сердце.

Он обладает удивительной способностью задавать острые вопросы – вопросы, бьющие прямо в цель. Но никогда я не видел, чтобы он использовал свой интеллект для унижения или запугивания. Набиль всегда доброжелателен, всегда готов протянуть руку каждому, кто жаждет узнать, какая же из дорог веры ведет к Отчему Дому. Я знаю, каково это – когда почва уходит из-под ног. Сам я, еще будучи атеистом, решил однажды использовать свои журналистские навыки и юридическое образование, чтобы расследовать «дело Христа» и выяснить, стоит ли за христианской верой какая-то реальность. И то, что я узнал, перевернуло мою жизнь. Я вижу, что Набилю можно доверять: он задает неудобные вопросы и противится легким ответам. Он тщательно просеивает исторические свидетельства, умело ориентируется в богословских и философских лабиринтах. Смело и настойчиво шел он по своему пути – и не остановился, даже когда привычная с детства почва зашаталась у него под ногами. Независимо от того, где на тропе веры находитесь вы, предсказываю, что вы получите от книги Набиля огромную пользу. Набиль станет для вас другом, который делится опытом и поддерживает вас на вашем собственном духовном пути. Я убежден, что книга Набиля заслуживает широкого распространения и с ней стоит познакомиться всем, кто высоко ценит истину и жаждет лично узнать Бога. Итак, читайте – и следите за тем, как с помощью истории Набиля Бог изменяет и направляет вашу собственную историю.

Ли Стробел, автор «Дела Христа» и «Дела о благодати»