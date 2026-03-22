Ингрэм - Невидимая война
Идет война… Невидимая война…
За пределами видимого мира существует иной мир, где бушуют невидимые битвы. Они реальны. Они опасны. И если вы готовы снять с глаз повязку и заглянуть в невидимый мир, Чип Ингрэм готов вам его показать.
Сядьте поудобнее и пристегните ремни. Нам предстоит путешествие по страницам Библии - путешествие, которое покажет нам нашего величайшего врага, сатану, также известного как Люцифер, дракон, змей и "сын зари".
Этот лжец и мошенник приходит к нам, чтобы "украсть, убить и погубить". Однако в Слове Божьем Бог дает нам подробный план, как разоблачить искусную ложь сатаны и противостать его злым умыслам.
Вселенский конфликт, разворачивающийся вокруг нас, влечет за собой последствия в вечности, как для нас, так и для наших близких. Этот курс Чипа Ингрэма, состоящий из восьми занятий, поможет вам подготовиться к битве с врагом ваших душ - и одержать победу!
Вы научитесь облачаться во всеоружие Божье и обретете уверенность в том, что вашему коварному врагу не избежать поражения.
Чип Ингрэм - Невидимая война - Что каждый верующий должен знать о сатане, бесах и духовной войне
Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2007. — 208 с.
ISBN 966-96573-1-8
Чип Ингрэм - Невидимая война – Содержание
Выражение признательности
Введение
Часть 1. Духовная война — уровень 1. Что необходимо знать каждому верующему
1. Почему мы сражаемся
2. За кулисами вашей жизни
3. У вас есть личный враг
4. Наша стратегическая позиция
Часть 2. Духовная война — уровень 2. Как подготовиться к духовному сражению
5. Полная боевая готовность
6. Отвергнуть ложь
7. На одной волне с Богом
8. Под обстрелом сомнений
Часть 3. Духовная война — уровень 3. Как сражаться с врагом и побеждать
9. Когда вас атакуют
10. Непобедимая вера
11. Битва за ваш разум
12. Овладеть оружием
Часть 4. Духовная война — уровень 4. Освобождение от воздействия бесов
13. Чего недостает в вашей жизни
14. Когда враг вторгается на вашу территорию
15. Как обрести свободу
Заключение. История двух воинов
Примечания
Comments (1 comment)