Ингрэм - Невидимая война

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Идет война… Невидимая война…

За пределами видимого мира существует иной мир, где бушуют невидимые битвы. Они реальны. Они опасны. И если вы готовы снять с глаз повязку и заглянуть в невидимый мир, Чип Ингрэм готов вам его показать.

Сядьте поудобнее и пристегните ремни. Нам предстоит путешествие по страницам Библии - путешествие, которое покажет нам нашего величайшего врага, сатану, также известного как Люцифер, дракон, змей и "сын зари".

Этот лжец и мошенник приходит к нам, чтобы "украсть, убить и погубить". Однако в Слове Божьем Бог дает нам подробный план, как разоблачить искусную ложь сатаны и противостать его злым умыслам.

Вселенский конфликт, разворачивающийся вокруг нас, влечет за собой последствия в вечности, как для нас, так и для наших близких. Этот курс Чипа Ингрэма, состоящий из восьми занятий, поможет вам подготовиться к битве с врагом ваших душ - и одержать победу!

Вы научитесь облачаться во всеоружие Божье и обретете уверенность в том, что вашему коварному врагу не избежать поражения.

Чип Ингрэм - Невидимая война - Что каждый верующий должен знать о сатане, бесах и духовной войне

Пер. с англ., — Киев: «Путешествие по Библии», 2007. — 208 с.

ISBN 966-96573-1-8

Чип Ингрэм - Невидимая война – Содержание

Выражение признательности

Введение

Часть 1. Духовная война — уровень 1. Что необходимо знать каждому верующему

  • 1. Почему мы сражаемся

  • 2. За кулисами вашей жизни

  • 3. У вас есть личный враг

  • 4. Наша стратегическая позиция

Часть 2. Духовная война — уровень 2. Как подготовиться к духовному сражению

  • 5. Полная боевая готовность

  • 6. Отвергнуть ложь

  • 7. На одной волне с Богом

  • 8. Под обстрелом сомнений

Часть 3. Духовная война — уровень 3. Как сражаться с врагом и побеждать

  • 9. Когда вас атакуют

  • 10. Непобедимая вера

  • 11. Битва за ваш разум

  • 12. Овладеть оружием

Часть 4. Духовная война — уровень 4. Освобождение от воздействия бесов

  • 13. Чего недостает в вашей жизни

  • 14. Когда враг вторгается на вашу территорию

  • 15. Как обрести свободу

Заключение. История двух воинов

Примечания

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

