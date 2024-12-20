Сборник посвящен теме инициации в профессию юнгианского аналитика и передачи традиции в аналитической психологии. Среди его авторов - юнгианские аналитики, преподаватели и супервизоры Международной школы аналитической психологии Пол Брютче, Криста Робинсон, Бернард Сарториус, Мюррей Стайн и Джон Хилл.

Издание дополнено «Введением в ״Книгу перемен"» из перевода И цзин, подготовленного Рудольфом Ритсема и Шантеной Аугусто Саббадини в исследовательском центре «Эранос», который был основан в 1933 году в Швейцарии при содействии К. Г. Юнга. В переводе «Эраноса» используется уникальный подход к «Книге перемен», позволяющий исследовать ее с точки зрения синхроничности, а не способности предсказывать будущее.

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции

Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2023. - 274 с., илл.

ISBN 978-5-6050409-9-6

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции - Содержание

От составителя

Бернард Сарториус. Инициация в профессию аналитика

Мюррей Стайн. «Красная книга» Юнга как новое звено в Aurea catena

Елена Пуртова. Передача традиции: между обучением и преподаванием

Джон Хилл. Иконы и идолы: возрождение священного наследия

Юлия Казакевич. Инициация в профессию. Раненые целители. Исцеленные раной

Пол Брютче. Творческая сила души: центральное свидетельство «Красной книги» Юнга

Всеволод Калиненко. О программе Института Юнга в Москве (1998-2000)

Джон Хилл. Сказкодрама: разыгрывание ритуалов игры, смеха и слез

Криста Робинсон. Культурная травма и И цзин

Рудольф Ритсема, Шантена Аугусто Саббадини. Введение в «Книгу перемен»

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