Инициация аналитического психолога - Передача Традиции
Сборник посвящен теме инициации в профессию юнгианского аналитика и передачи традиции в аналитической психологии. Среди его авторов - юнгианские аналитики, преподаватели и супервизоры Международной школы аналитической психологии Пол Брютче, Криста Робинсон, Бернард Сарториус, Мюррей Стайн и Джон Хилл.
Издание дополнено «Введением в ״Книгу перемен"» из перевода И цзин, подготовленного Рудольфом Ритсема и Шантеной Аугусто Саббадини в исследовательском центре «Эранос», который был основан в 1933 году в Швейцарии при содействии К. Г. Юнга. В переводе «Эраноса» используется уникальный подход к «Книге перемен», позволяющий исследовать ее с точки зрения синхроничности, а не способности предсказывать будущее.
Инициация аналитического психолога - Передача Традиции
Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2023. - 274 с., илл.
ISBN 978-5-6050409-9-6
Инициация аналитического психолога - Передача Традиции - Содержание
От составителя
- Бернард Сарториус. Инициация в профессию аналитика
- Мюррей Стайн. «Красная книга» Юнга как новое звено в Aurea catena
- Елена Пуртова. Передача традиции: между обучением и преподаванием
- Джон Хилл. Иконы и идолы: возрождение священного наследия
- Юлия Казакевич. Инициация в профессию. Раненые целители. Исцеленные раной
- Пол Брютче. Творческая сила души: центральное свидетельство «Красной книги» Юнга
- Всеволод Калиненко. О программе Института Юнга в Москве (1998-2000)
- Джон Хилл. Сказкодрама: разыгрывание ритуалов игры, смеха и слез
- Криста Робинсон. Культурная травма и И цзин
- Рудольф Ритсема, Шантена Аугусто Саббадини. Введение в «Книгу перемен»
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