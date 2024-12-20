Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Сборник посвящен теме инициации в профессию юнгианского аналитика и передачи традиции в аналитической психологии. Среди его авторов - юнгианские аналитики, преподаватели и супервизоры Международной школы аналитической психологии Пол Брютче, Криста Робинсон, Бернард Сарториус, Мюррей Стайн и Джон Хилл.
Издание дополнено «Введением в ״Книгу перемен"» из перевода И цзин, подготовленного Рудольфом Ритсема и Шантеной Аугусто Саббадини в исследовательском центре «Эранос», который был основан в 1933 году в Швейцарии при содействии К. Г. Юнга. В переводе «Эраноса» используется уникальный подход к «Книге перемен», позволяющий исследовать ее с точки зрения синхроничности, а не способности предсказывать будущее.

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции

Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2023. - 274 с., илл.
ISBN 978-5-6050409-9-6

Инициация аналитического психолога - Передача Традиции - Содержание

От составителя
  • Бернард Сарториус. Инициация в профессию аналитика
  • Мюррей Стайн. «Красная книга» Юнга как новое звено в Aurea catena
  • Елена Пуртова. Передача традиции: между обучением и преподаванием
  • Джон Хилл. Иконы и идолы: возрождение священного наследия
  • Юлия Казакевич. Инициация в профессию. Раненые целители. Исцеленные раной
  • Пол Брютче. Творческая сила души: центральное свидетельство «Красной книги» Юнга
  • Всеволод Калиненко. О программе Института Юнга в Москве (1998-2000)
  • Джон Хилл. Сказкодрама: разыгрывание ритуалов игры, смеха и слез
  • Криста Робинсон. Культурная травма и И цзин
  • Рудольф Ритсема, Шантена Аугусто Саббадини. Введение в «Книгу перемен»
Об авторах
Views 387
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2024
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books