Инициатический смысл третьего градуса
После того, как Братья и Сестры Ордена LE DROIT HUMAIN («Право Человека») проявили интерес к национальному дню, посвященному Смешанности и прошедшему 29 января 2012 года, Национальный Совет пожелал продолжить работу по углублению нашей масонской идентичности. С этой целью 3 марта 2013 г. он организовал Национальный Семинар, посвященный инициатическому содержанию 3-го градуса.
В качестве преамбулы к теме этой работы необходимо упомянуть некоторые повторяющиеся вопросы, особенно часто задаваемые в ходе Конвентов: как понять и предотвратить отставку Мастеров? Как, над чем и зачем работать в Ложе третьей степени? Как Мастера готовятся к продолжению своего инициатического пути?
Поэтому представляется полезным и, возможно, необходимым, «пересмотреть основы», как говорят одни, или «заново раскрыть для Мастеров суть этого градуса», как говорят другие, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и ценность инициатического развития.
Таким образом, все мы, Мастера Ордена LE DROIT HUMAIN («Право Человека»), смогли бы сообща найти наши общие ориентиры, когда Слово утрачено и его поиск обещает быть бесконечным.
Инициатический смысл третьего градуса. Семинар 2013 г.
М.: Эдитус, 2019. — 200 с.
ISBN 978-5-00149-255-9
Инициатический смысл третьего градуса - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГРАДУСА МАСТЕРА
ШЕСТЬ МАЛЫХ СЕМИНАРОВ
Малый Семинар №1 ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ
Подозрение и вина
Инверсии, развороты
О насилии
Хирам, модель... сложности?
Изменения в ритуале
Малый Семинар №2 ДУХОВНОСТЬ В ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Введение
Миф или легенда?
Какая польза от мифа?
Потеря, нехватка, желание
Жертвовать, сакрализировать? Для чего?
Срединная Палата
Поднятие Мастера и любовь
Ослепительный Свет
В чем состоит духовность Мастеров?
Каковы цели нашей духовности ?
Малый Семинар №3 СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО
Свобода, обязательство, одиночество
Равенство, различия, иерархия
Братство
Малый Семинар №4 МИССИЯ, ПЕРЕДАЧА
Роль молчания в передаче*
Что передавать? Кому, когда и как?
Подача примера - единственное средство передачи?
Малый Семинар №5 ИЗВЕЧНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МАСТЕРА
Как развиваться и в каком направлении ?
Как мы можем бороться с амбициями, невежеством и фанатизмом?
Место степени Мастера на инициатическом пути
Малый Семинар №6 ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ
Власть Хирама в Памятке и в ритуале
Парадокс: управлять и освобождать
Власть Мастеров
Личный авторитет, иерархия
Безличный авторитет: законы, ритуалы и идеалы
Истинная власть Франкмасонов?
БОЛЬШОЙ СЕМИНАР
Зачтение работ и их обсуждение
Подмастерья не так уж дурны
Антропологическая и философская значимость мифа о Хираме
Моя Памятка
Передавать
Мастер рождается в свете
...Co-знание и радость
Синтез выступлений на Большом Семинаре
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