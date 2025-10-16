После того, как Братья и Сестры Ордена LE DROIT HUMAIN («Право Человека») проявили интерес к национальному дню, посвященному Смешанности и прошедшему 29 января 2012 года, Национальный Совет пожелал продолжить работу по углублению нашей масонской идентичности. С этой целью 3 марта 2013 г. он организовал Национальный Семинар, посвященный инициатическому содержанию 3-го градуса.

В качестве преамбулы к теме этой работы необходимо упомянуть некоторые повторяющиеся вопросы, особенно часто задаваемые в ходе Конвентов: как понять и предотвратить отставку Мастеров? Как, над чем и зачем работать в Ложе третьей степени? Как Мастера готовятся к продолжению своего инициатического пути?

Поэтому представляется полезным и, возможно, необходимым, «пересмотреть основы», как говорят одни, или «заново раскрыть для Мастеров суть этого градуса», как говорят другие, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и ценность инициатического развития.

Таким образом, все мы, Мастера Ордена LE DROIT HUMAIN («Право Человека»), смогли бы сообща найти наши общие ориентиры, когда Слово утрачено и его поиск обещает быть бесконечным.

Инициатический смысл третьего градуса. Семинар 2013 г.

М.: Эдитус, 2019. — 200 с.

ISBN 978-5-00149-255-9

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