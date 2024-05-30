Святитель Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский, родился 30 мая 1784 г. (10 июня по новому стилю) в селе Павлове Богородского уезда Московской губернии (современный Павловский Посад Московской области), и был шестым и последним ребенком в семье пономаря местной Воскресенской церкви Дмитрия Егорова и его супруги Стефаниды Львовой. Крещен младенец был в тот же день, его крестным отцом стал дядя, священник Алексей Егоров, который и совершил таинство; а крестной матерью - вдовая попадья Настасья Григориева, бабушка новорожденного. Имя «Иларион» с греческого переводится как «тихий, радостный»; и, надо сказать, это определение весьма подошло новорожденному в будущем. По святцам 30 мая - это день памяти преподобноисповедника Исаакия Далматского; окрестили младенца, однако, не в его честь, а во имя преподобного Илариона Нового, игумена той же Далматской обители в Константинополе, которую основал за четыре столетия до того св. Исаакий. Его память празднуется на неделю позже, 6 июня.

Малая родина святителя, Павловский Посад (Павлово, Вохна), впервые упоминается в духовной грамоте благоверного великого князя Ивана Калиты 1339 г. Принято считать, что его внук, благоверный князь Димитрий Иоаннович Донской, построил здесь первый храм во имя своего небесного покровителя - великомученика Димитрия Солунского. Beликокняжеской вотчиной Вохна была до времен Ивана Грозного, который в 70-х гг. XVI столетия передал ее во владение, в обмен на другие селения, Троицкому Сергиевскому монастырю. Во времена детства святителя Иннокентия Павлово было крупным селом, важным для округи экономи ческим центром.

По меньшей мере шесть поколений предков свт. Иннокентия служили при храме в Павлове. Так, в 1679/80 гг. в дозорных книгах Патриаршего приказа упоминается в селе Павлове, что на речке Вохонке, «на погосте церковь святого Димитрия Селунского деревянная, у церкви во дворе поп Патрикей Шитов, во дворе поп Яков Иванов, во дворе дьячок Алешка Ильин, во дворе пономарь Илюшка Иванов, во дворе просвирница». Скорее всего, дьячок Алексей и пономарь Илья - это сын и отец, первые известные нам предки святителя, его прапрапрадед и брат прапрадеда. В 1704-1709 гг., уже во вновь построенной каменной Воскресенской церкви, дьячком служил их брат и сын Степан Ильин; его преемником был сын, Иван Степанов, прадед святителя, упоминаемый в 1715-1722 гг. и скончавшийся ранее 1745 г.3 К сожалению, больше о них нам ничего не известно.

Святитель Иннокентий Пензенский - Полное собрание творений в 10 тт. - Том 1 - Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества - Отделение первое - II-V века

Пенза: Издательство Пензенской епархии, 2019, 640 с.: ил.

ISBN 978-5-901445-21-1

Святитель Иннокентий Пензенский - Полное собрание творений в 10 тт. - Том 1 - Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества - Отделение первое - II-V века - Содержание

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Слово к читателям

Е.П. Белохвостиков. «Трудиться и служить только к славе Господа моего Иисуса Христа». Святитель Иннокентий Пензенский

О принципах подготовки Полного собрания творений

Начертание церковной истории, от библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества. Отделение первое

Предуведомление

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА. Обновленная Новым Заветом Церковь, процветающая внутреннею славою, и угнетаемая отвне.

ВЕК ВТОРЫЙ. Гностический, колеблющийся между светом Откровения и разумом, но еще пылающий пламенем апостольским

I. Внешнее состояние Церкви

II. Бедствия Церкви

III. Состояние учения в Церкви

IV. Обряды и богослужение

V. Состояние иерархии

VI. Достопамятные лица

VII. Ереси и расколы

ВЕК ТРЕТИЙ. Удручаемый гонениями, ревностию прошедшего века пламенеющий, венценосный, новатианский

I. Внешнее благоденствие Церкви

II. Бедствия Церкви

III. Состояние учения в Церкви

IV. Богослужение и обряды

V. Состояние иерархии

VI. История лиц

VII. Ереси и расколы

ПЕРИОД ТРЕТИЙ. Церковь под скипетром, извне по большой части спокойная и благоденствующая, внутри возмущаемая несогласиями, и наконец, рассекаемая на Восточную и Западную

ВЕК ЧЕТВЕРТЫЙ. Торжествующий, благолепный, светоносный, арианский

I. Внешнее благоденствие Церкви

II. Бедствия Церкви

III. Состояние учения

IV. Обряды и богослужения

V. Состояние церковной иерархии

VI. Достопамятные лица

VII. Ереси и расколы

ВЕК ПЯТЫЙ. Ослабляемый прениями и дикими народами, но еще могущественный, несторианский

I. Внешнее благоденствие Церкви

II. Бедствия Церкви

III. Учение Церкви

IV. Богослужение и обряды

V. Иерархия Церкви

VI. Достопамятные лица

VII. Ереси и расколы

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