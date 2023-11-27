Мы живем во время грандиозных нравственных и духовных перемен, когда в культуре происходит столкновение могущественных сил. Как нам жить в обществе, в котором нет четких стандартов и которое с каждым днем становится все более противоречивым и разношерстным? Как последователям Христа не сбиться с пути, делая то, что правильно в глазах Господа, когда каждый делает то, что кажется правильным ему самому?

В Книге судей можно проследить некоторые яркие параллели с современным миром. В ней описывается период нравственной, духовной и этической анархии в обществе без стандартов. Израильтяне, жившие в те времена, во многом похожи на нас - людей с огромным потенциалом, данным Богом, но в то же время и со способностью вызвать катастрофу. Когда они решались довериться Богу и надеяться на Него, то становились людьми с железной волей, имеющими положительное влияние. Но стоило им положиться на свою плоть, как величайшие герои оказывались людьми с глиняными ногами, которые не только сами низко падали, но и вызывали духовное падение в обществе.

Изучая их жизнь и открывая важные принципы Божьего труда через Его народ (и часто вопреки ему), мы увидим, что значит жить полной, плодотворной жизнью в обществе, которое враждебно относится к верным последователям единого Владыки и Господа.

Гари Инриг – Книга Судей - 50 размышлений на каждый день

Перевод с английского. – Киев: «Хлеб Наш Насущный», 2020. – (Путешествие по Библии.)

ISBN 978-617-7972-02-09

Гари Инриг – Книга Судей – Содержание

Пролог

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Краткий обзор

План Книги судей

День 1 – День 50

День 1

Прочитайте Судей 1:1-2

На первый взгляд начало Книги судей может показаться всего лишь историческим примечанием. К сожалению, как мы увидим далее, оно представляет собой отметку наивысшего духовного уровня относительно всей книги. Первая фраза: «По смерти Иисуса» (Судей 1:1) свидетельствует о начале угасания духовного благополучия страны. Это угасание было совершенно необязательным, по- скольку благополучие Израиля зависело не от величия его вождей, а от его отношений с Богом.

Два стиха показывают радикальное различие между временем Иисуса Навина и периодом судей. Перед смертью Иисус Навин предложил израильтянам важнейший выбор: «Изберите себе ныне, кому служить... а я и дом мой будем служить Господу» (Иисуса Навина 24:15). Ответ народа не заставил себя ждать: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам!» (ст. 16). И тем не менее в самом начале периода судей мы узнаем печальный факт: «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа, Бога своего, и служили ваалам и астартам» (Судей 3:7). За не- сколько коротких лет «не будет того, чтобы мы оставили Господа» сменилось на «забыли Господа, Бога своего».

Почему это случилось? Как Израиль, который постоянно верой одерживал победы, стал народом, терпящим поражения из-за компромиссов? Как мы можем избежать подобного в своей жизни?

Смерть Иисуса Навина стала началом национального кризиса. Великий вождь ушел, а Бог не воздвиг на его место никого другого. Однако народ, несомненно, следовал доброму влиянию Иисуса Навина, отвечая верой и надеждой. Люди собрались, чтобы искать Божьего водительства и исполнять Его волю (Судей 1:1). Во-первых, они приняли авторитет Господа. Они не просто решили делать то, что казалось лучшим. Они искали Его указаний. Во-вторых, они приняли Его задачу - захватить землю и уничтожить хананеев. В-третьих, они ожидали указаний свыше.

Решение Господа, что поход должно возглавить колено Иуды (ст. 2), соответствует Его намерению выбрать из этого колена царя.

Это должно было служить предвозвещением великого дня, когда родится Мессия, потомок Давида. Обратите внимание на обещание победы: «Я предаю землю в руки его» (ст. 2). Так все и должно было быть для Божьего народа. Но, к сожалению, как мы увидим далее в Книге судей, они больше никогда не достигали таких высот.

Подумайте

Есть ли отметка уровня в вашем духовном росте? Как вы можете подняться еще выше?

Как вы можете исполнить свое обещание не забыть Господа?