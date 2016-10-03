Учение диспенсационализма

ЧТО БУДЕТ С ЭТИМ МИРОМ? Под этим центральным вопросом мы хотим обратиться к изъяснению Божьего плана спасения.

Если мы рассматриваем великие события всемирной истории во свете Библии, мы легко убеждаемся в том, что живём в последнее время. Поэтому поставленный вопрос имеет чрезвычайную важность.

Не найдётся, пожалуй, ни одного мыслящего человека на земле, который не думал бы о том, что ожидает наш мир в будущем. Этот вопрос занимает не только верующих, но и всех людей.

Мрак всё сильнее сгущается над миром. Даже первый взгляд на всемирную политику делает это очевидным. В этом столетии человечество пережило две ужасные мировые войны, но и после этих двух войн до наших дней произошло не менее 140 конфликтов и военных столкновений, унесших более 30 млн. человеческих жизней; массовое убийство в этом столетии не прекращается.

Кроме того совершаются открытия, произведённые безбожным человеческим разумом, которые направлены на причинение вреда человечеству и на его уничтожение. Одно из них - это атомное оружие и военная технология, которая приняла невероятные масштабы, и при этом представляет всеобщую угрозу. Средства массовой информации, особенно телевидение и вцдеобум, а также уже ставший необозримым рынок печатной продукции, возрастающий бесстыдством произведений способствуют всё большему умственному и моральному падению человечества во всём мире. А также резко ускорившийся процесс разрушения естественных основ жизни от постоянно растущего загрязнения окружающей среды делает ещё актуальней вопрос о будущем этого мира.

Ввиду неразрешимых проблем нашего времени реакция политических, экономических, научных и других лидеров скорее ошеломляющая: „Нет ответа и нет выхода!" Почему это так?

Хаос в этом мире становится всё больше потому, что люди всё дальше удаляются от единственного источника и причины всего живущего - Бога!

Иоахим Лангхаммер - Что будет с этим миром? - Толкование Божьего плана спасения

Германия, Бад Залцуфлен, Евангельская Миссия 1997 г.

Иоахим Лангхаммер - Что будет с этим миром? - Толкование Божьего плана спасения - Содержание

Предисловие

Введение

Что будет с этим миром?

Святая Божья воля

Божий план спасения в Библии

Алфа и Омега

Голгофский крест

Триединство Бога

Народы мира, народ Израильский и Церковь Иисуса Христа

1. Народы мира

2. Божий план спасения с Израилем

3. Церковь Иисуса Христа

Израиль - стрелка на Божиих мировых часах

1. Рассеяние народа Израильского

2. Израиль в рассеянии

3. Возвращение народа Израильского

4. Израиль в конце дней

Время язычников-наций

Приход четырёх мировых царств

Антихрист и его царство

Гог из Магога

Второе пришествие Христа

Тысячелетнее царство

Последний суд

Новое небо и новая земля

Приложение 1: Линия храмов в плане Божьего спасения

Приложение 2: Семь периодов в Божьем плане спасения

Приложение 3: Две родословные Иисуса Христа

Приложение 4: Преследование народа Израильского

Иоахим Лангхаммер - Что будет с этим миром? - Толкование Божьего плана спасения - Предисловие

Главным предметом всех последующих изъяснений является карта плана спасения, приложенная к этой книге. Она — попытка изобразить графически Божий замысел о спасении мира, поскольку в такой форме это было возможно.

Начиная с 1965 года, при помощи этой карты или плана мы могли уже многим людям возвестить дивный план Бога по спасению человечества. При этом слушатели от самого начала выражали нам своё желание, чтобы изъяснение графического плана спасения было сделано также и письменно. Мы решили последовать этому желанию и, исходя из графических элементов этой карты, сделали короткое письменное обозрение прошедших, настоящих и будущих намерений Божиих в отношении спасения мира.

Весь ход мировой истории и истории спасения в прошедших тысячелетиях убеждает нас в том, что Божий план спасения осуществляется точно так, как он представлен в Библии. При этом мы радуемся тому, что имеем сегодня возможность рассматривать Слово Божие в таком виде и форме, потому что графическое изображение плана спасения, по нашему убеждению, облегчает всякому исследователю Писания лучше понять Слово Божие в его основных направлениях, указывающих спасение миру.

Когда мы начали проповедовать о Божьем плане спасения, возникло большое пробуждение. Даже недели спустя люди приходили к вере в Господа Иисуса Христа. То же самое происходит и сегодня при всяком провозглашении этой величественной вести. И для верующих эта карта каждый раз становилась драгоценной помощью в изучении Библии, пророческого Слова, истории Божьего плана спасения с Израилем, учения о Новозаветной церкви и втором пришествии Христа.

Божий план спасения предназначен нам, людям. Библия говорит нам о том, что даже Ангелы желают „проникнуть" (заглянуть) в то спасение, которое совершил для нас(!) Господь (1Пет.1,12). Ибо мы, помилованные грешники, можем радостно воспеть: „Всякий званный да придёт! Грешных всех Христос зовёт!“

Именно это делает в особой мере понятным Божий план спасения. Бог любит всех людей одинаково, без исключения. Он никогда не станет любить одних людей больше, чем других. К Нему мы можем прийти такими, какие мы есть - грешниками. И тогда Господь Иисус Христос изменит нашу жизнь.

Если мы веруем в Него, Он очищает нас Своей драгоценной Кровью. И мы становимся тогда детьми Бога живого, ибо: „...тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими" (Иоан. 1,12). В этом смысл великого Божьего плана спасения.

Поэтому всякий читатель, который захочет с помощью этой книги изучать этот план спасения, сможет совершенно и полностью быть вовлечённым в глубину спасения Божия и при этом познать то, что Бог хочет сказать ему лично:

„Это Я сделал для тебя! Л что ты сделал для Меня?"