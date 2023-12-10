Иоанн Креста - Песни души

Однажды ночью Дон Кихот напал на обоз, в котором везли покойника — из городка Баэсы, где тот почил, на фамильное кладбище, в Сеговию. Идальго, возмущенный отказом сопровождающих в балахонах отвечать на его расспросы, поколотил несчастных: они запутались в рясах и потому не сумели убежать от безумца. В результате бессмысленного побоища Дон Кихот потерял передние зубы и за свой обезображенный вид получил от Санчо Пансы звание Рыцаря Печального Образа. Существует правдоподобная догадка, что сюжет о тайной похоронной процессии был порожден реальной историей, случившейся в 1593 году, когда Сервантес жил в этих краях в Андалусии. Знатная дама Ана де Пеньялоса пожелала похоронить своего духовника, Иоанна Креста, в Сеговии. Городок убеда, где умер Иоанн, не соглашалея расстаться с реликвией, и тело перевезли ночью, чтобы избежать возможного сопротивления горожан.

Святому Иоанну Креста (1542-1591), этому тихому человеку, никогда не давали покоя: ни при жизни, ни после смерти. Разве что в России его имя было погребено волнами идеологического террора и лишь во время позднесоветского отлива робко вернулось, пусть и в транслитерационной маскировке: Сан Хуан де ла Крус (что и означает Святой Иоанн Креста). Монах и богослов, он всю жизнь искал уединения и созерцания, но обстоятельства постоянно побуждали его к энергичным действиям. Сама эта не очень долгая жизнь полна не абсурдных, донкихотовских, а осознанных подвигов и приключений и вызывает не меньшее восхищение, чем его удивительные творения.

Деятельный испанский монарх филипп II (1556-1598), во время царствования которого жил Иоанн Креста, правил первой державой тогдашней Европы. Внешнее имперское величие и чудовищная нищета внутри государства представляли собой тяжелое, но возвышающее обрамление для короткого века среднего испанца той эпохи. Испанец воспринимал свою жизнь в контексте великой истории: он бился и погибал за земли испанской короны на четырех континентах, защищал Католическую церковь от ереси протестантизма и нес ее учение в новооткрытые языческие земли.

святой Иоанн Креста - Песни души: полное собрание стихотворений

пер. с исп., вступ. ст. и коммент. Марии Игнатьевой

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. 240 с.

ISBN 978-5-89059-4082־

святой Иоанн Креста - Песни души: полное собрание стихотворений - Содержание

Мария Игнатьева Жизнь и стихи Иоанна Креста

Об этой книге

Стихотворения

Романсы

Приложение I-II