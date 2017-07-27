В день пострижения аввы Иоанна (а он постригся на двадцатом году своей жизни), авва Стратигий предсказал о нем, что он будет некогда великою звездою. В тот самый день, когда поставили Иоанна нашим игуменом и когда сошлось к нам около шестисот посетителей и все они сидели, вкушая пищу,

Иоанн видел мужа с короткими волосами, одетого по-иудейски в плащаницу, который, как некий распорядитель, ходил повсюду и раздавал приказания поварам, экономам, келарям и прочим служителям.

Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 592 с.

ISBN 978-5-7533-0789-7

Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие

Краткое описание жития аввы Иоанна

О том же авве Иоанне, игумене Синайской горы, то есть Лествичнике

Послание святого Иоанна, игумена Раифского, к досточудному Иоанну, игумену Синайской горы

Ответ

ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ СЛОВА Аввы Иоанна, игумена монахов Синайской горы, посланные им к Авве Иоанну, игумену Раифскому, который побудил его к сему сочинению

СТЕПЕНЬ 1 Об отречении от жития мирского

СТЕПЕНЬ 2 О беспристрастии, то есть отложении попечений и печали о мире

СТЕПЕНЬ 3 О странничестве, то есть уклонении от мира О сновидениях, бывающих новоначальным СТЕПЕНЬ 4 О блаженном и приснопамятном послушании О разбойнике покаявшемся

Об Исидоре

О Лаврентии

Об экономе

Об Аввакире

Об архидиаконе Македонии

О преподобном Мине

О первом обольщении

О втором обольщении

О преподобном Акакии

Об Иоанне Савваите, или Антиохе СТЕПЕНЬ 5 О попечительном и действительном покаянии и также о житии святых осужденников и о Темнице СТЕПЕНЬ 6 О памяти смерти СТЕПЕНЬ 7 О радостотворном плаче СТЕПЕНЬ 8 О безгневии и кротости СТЕПЕНЬ 9 О памятозлобии СТЕПЕНЬ 10 О злословии и клевете СТЕПЕНЬ 11 О многоглаголании и молчании СТЕПЕНЬ 12 О лжи СТЕПЕНЬ 13 Об унынии и лености СТЕПЕНЬ 14 О любезном для всех и лукавом владыке, чреве Предисловие к 15 степени СТЕПЕНЬ 15 О нетленной чистоте и целомудрии, которое тленные приобретают трудами и потами СТЕПЕНЬ 16 О сребролюбии СТЕПЕНЬ 17 О нестяжании СТЕПЕНЬ 18 О нечувствии СТЕПЕНЬ 19 О сне, о молитве и псалмопении в соборе братий СТЕПЕНЬ 20 О бдении телесном: как мы чрез него достигаем духовного, и как должно оное проходить СТЕПЕНЬ 21 О малодушной боязливости, или страховании СТЕПЕНЬ 22 О многообразном тщеславии СТЕПЕНЬ 23 О безумной гордости О неизъяснимых хульных помыслах СТЕПЕНЬ 24 О кротости, простоте и незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются тщанием и трудами, и о лукавстве СТЕПЕНЬ 25 Об искоренителе страстей, высочайшем смиренномудрии, бывающем в невидимом чувстве СТЕПЕНЬ 26 О рассуждении помыслов и страстей, и добродетелей О благорассмотрительном рассуждении

Краткое содержание предыдущих слов СТЕПЕНЬ 27 О священном безмолвии души и тела О различных видах безмолвия СТЕПЕНЬ 28 О матери добродетелей, священной и блаженной молитве, и о предстоянии в ней умом и телом СТЕПЕНЬ 29 О земном небе, или о богоподражательном бесстрастии и совершенстве, и воскресении души прежде общего воскресения СТЕПЕНЬ 30 О союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви Краткое увещевание, которое содержит в себе все то, что говорено было в сей книге пространно СЛОВО ОСОБЕННОЕ К ПАСТЫРЮ ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА 11

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15 Указатель ссылок на Священное Писание Алфавитный указатель

Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница - Предисловие

Всем, поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания и представляет нам лествицу утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Сию, думаю, лествицу видел и Иаков, запинатель страстей, когда покоился на подвижническом ложе. Но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою на сей умственный и небошественный восход, начало которого — отречение от земного, а конец — Бог любви.

Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти, ибо в образ тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из тридцати степеней духовного совершенства, по которой, достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклонными к падению.

А кто не достиг сей меры возраста, тот еще Лествица, возводящая на небо младенец, и по точному свидетельству сердца окажется несовершенным. Мы признали за нужное прежде всего поместить в этой книге житие (преподобного) премудрого отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, удобнее поверили его учению.