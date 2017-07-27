Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница
В день пострижения аввы Иоанна (а он постригся на двадцатом году своей жизни), авва Стратигий предсказал о нем, что он будет некогда великою звездою. В тот самый день, когда поставили Иоанна нашим игуменом и когда сошлось к нам около шестисот посетителей и все они сидели, вкушая пищу,
Иоанн видел мужа с короткими волосами, одетого по-иудейски в плащаницу, который, как некий распорядитель, ходил повсюду и раздавал приказания поварам, экономам, келарям и прочим служителям.
Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 592 с.
ISBN 978-5-7533-0789-7
Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница - Содержание
Предисловие
Краткое описание жития аввы Иоанна
О том же авве Иоанне, игумене Синайской горы, то есть Лествичнике
Послание святого Иоанна, игумена Раифского, к досточудному Иоанну, игумену Синайской горы
Ответ
ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ СЛОВА Аввы Иоанна, игумена монахов Синайской горы, посланные им к Авве Иоанну, игумену Раифскому, который побудил его к сему сочинению
СТЕПЕНЬ 1 Об отречении от жития мирского
СТЕПЕНЬ 2 О беспристрастии, то есть отложении попечений и печали о мире
СТЕПЕНЬ 3 О странничестве, то есть уклонении от мира
- О сновидениях, бывающих новоначальным
СТЕПЕНЬ 4 О блаженном и приснопамятном послушании
- О разбойнике покаявшемся
- Об Исидоре
- О Лаврентии
- Об экономе
- Об Аввакире
- Об архидиаконе Македонии
- О преподобном Мине
- О первом обольщении
- О втором обольщении
- О преподобном Акакии
- Об Иоанне Савваите, или Антиохе
СТЕПЕНЬ 5 О попечительном и действительном покаянии и также о житии святых осужденников и о Темнице
СТЕПЕНЬ 6 О памяти смерти
СТЕПЕНЬ 7 О радостотворном плаче
СТЕПЕНЬ 8 О безгневии и кротости
СТЕПЕНЬ 9 О памятозлобии
СТЕПЕНЬ 10 О злословии и клевете
СТЕПЕНЬ 11 О многоглаголании и молчании
СТЕПЕНЬ 12 О лжи
СТЕПЕНЬ 13 Об унынии и лености
СТЕПЕНЬ 14 О любезном для всех и лукавом владыке, чреве
- Предисловие к 15 степени
СТЕПЕНЬ 15 О нетленной чистоте и целомудрии, которое тленные приобретают трудами и потами
СТЕПЕНЬ 16 О сребролюбии
СТЕПЕНЬ 17 О нестяжании
СТЕПЕНЬ 18 О нечувствии
СТЕПЕНЬ 19 О сне, о молитве и псалмопении в соборе братий
СТЕПЕНЬ 20 О бдении телесном: как мы чрез него достигаем духовного, и как должно оное проходить
СТЕПЕНЬ 21 О малодушной боязливости, или страховании
СТЕПЕНЬ 22 О многообразном тщеславии
СТЕПЕНЬ 23 О безумной гордости
- О неизъяснимых хульных помыслах
СТЕПЕНЬ 24 О кротости, простоте и незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются тщанием и трудами, и о лукавстве
СТЕПЕНЬ 25 Об искоренителе страстей, высочайшем смиренномудрии, бывающем в невидимом чувстве
СТЕПЕНЬ 26 О рассуждении помыслов и страстей, и добродетелей
- О благорассмотрительном рассуждении
- Краткое содержание предыдущих слов
СТЕПЕНЬ 27 О священном безмолвии души и тела
- О различных видах безмолвия
СТЕПЕНЬ 28 О матери добродетелей, священной и блаженной молитве, и о предстоянии в ней умом и телом
СТЕПЕНЬ 29 О земном небе, или о богоподражательном бесстрастии и совершенстве, и воскресении души прежде общего воскресения
СТЕПЕНЬ 30 О союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви
- Краткое увещевание, которое содержит в себе все то, что говорено было в сей книге пространно
СЛОВО ОСОБЕННОЕ К ПАСТЫРЮ
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ГЛАВА 1
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ГЛАВА 2
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ГЛАВА 3
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ГЛАВА 4
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ГЛАВА 5
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ГЛАВА 6
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ГЛАВА 7
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ГЛАВА 8
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ГЛАВА 9
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ГЛАВА 10
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ГЛАВА 11
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ГЛАВА 12
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ГЛАВА 13
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ГЛАВА 14
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ГЛАВА 15
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Алфавитный указатель
Преподобный Иоанн Лествичник - Лествица - Духовная сокровищница - Предисловие
Всем, поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания и представляет нам лествицу утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Сию, думаю, лествицу видел и Иаков, запинатель страстей, когда покоился на подвижническом ложе. Но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою на сей умственный и небошественный восход, начало которого — отречение от земного, а конец — Бог любви.
Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти, ибо в образ тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из тридцати степеней духовного совершенства, по которой, достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклонными к падению.
А кто не достиг сей меры возраста, тот еще Лествица, возводящая на небо младенец, и по точному свидетельству сердца окажется несовершенным. Мы признали за нужное прежде всего поместить в этой книге житие (преподобного) премудрого отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, удобнее поверили его учению.
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