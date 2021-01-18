Иоанн Лествичник - Лествица - Классическое издание с новыми современными пояснениями

Лествица райская, или Скрижали духовные — сокровище православной аскетической литературы. Оно было создано в VI веке преподобным Иоанном Лествичником, игуменом Синайского монастыря. Образ «Лествицы» вдохновлен библейским описанием Лестницы Иакова, по которой восходят ангелы. «Лествица» состоит из 30 глав — ступеней, по которым христианину следует восходить по пути к Богу. В каждой главе прп. Иоанн повествует о законах духовной жизни, причинах и следствиях грехов и страстей, о том, как с ними бороться и как стяжать добродетели. По сей день «Лествица» признается важнейшим руководством для духовной жизни не только для монахов, но и для всех мирян.

Сочинение Иоанна Лествичника по праву называют настоящей азбукой спасения. Но чтение и понимание столь древнего духовного памятника нередко вызывает трудности, особенно у начинающих в вере. Поэтому для этого издания впервые была проделана работа по составлению специального дополнения к классическому тексту. В каждой главе вы найдете краткие пояснения и тезисы, призванные облегчить чтение, изучение и запоминание. Мы надеемся, что они помогут начинающим в вере, станут стимулом для дальнейших размышлений и придадут читателю крепости на духовном пути.

Всем, поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания, и представляет нам лествицу утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Сию, думаю, лествицу видел и Иаков, запинатель страстей, когда покоился на подвижническом ложе. Но взойдем, умоляю вас, с усердием и верою, на сей умственный и небошественный восход, начало которого — отречение от земного, а конец — Бог любви. Преподобный отец премудро рассудил, устроивши для нас восхождение, равночисленное возрасту Господнему по плоти; ибо в возрасте тридцати лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лествицу, состоящую из тридцати степеней духовного совершенства, по которой достигши полноты возраста Господня, мы явимся поистине праведными и непреклоняемыми к падению. А кто не достиг сей меры возраста, тот еще младенец, и по точному свидетельству сердца окажется несовершенным. Мы признали за нужное прежде всего поместить в этой книге житие (преподобного) премудрого отца, чтобы читатели, взирая на его подвиги, удобнее поверили его учению.

Иоанн Лествичник - Лествица - Классическое издание с новыми современными пояснениями

Москва : Эксмо, 2020. 576 с.

Серия "Сокровища Православия. Библиотека всемирной классики"

ISBN 978-5-04-108600-8

Иоанн Лествичник - Лествица - Содержание

От редакции

Предисловие книги сей, именуемой Скрижали Духовные

Краткое описание жития аввы Иоанна, игумена святой горы Синайской, прозванного схоластиком, поистине святого отца

О том же авве Иоанне, игумене Синайской горы, то есть Лествичнике

Послание святого Иоанна, игумена Раифского, к досгочудному Иоанну, игумену Синайской горы

Ответ

Слово 1. Об отречении от жития мирского

Слово 2.О беспристрастии, то есть отложении попечений и печали о мире

Слово 3.О странничестве, то есть уклонении от мира

Слово 4.О блаженном и приснопамятном послушании

Слово 5.О попечительном и действительном покаянии и также о житии святых осужденников, и о темнице

Слово 6.О памяти смерти

Слово 7. О радостотворном плаче

Слово 8.О безгневии и кротости

Слово 9.О памятозлобии

Слово 10. О злословии и клевете

Слово 11. О многоглаголании и молчании

Слово 12. О лжи

Слово 13. Об унынии и лености

Слово 14. О любезном для всех и лукавом владыке, чреве

О человеках, во плоти живущих подобно бесплотным. Предисловие к 15-му Слову

Слово 15. О нетленной чистоте и целомудрии, которое тленные приобретают трудами и потами

Слово 16. О сребролюбии

Слово 17. О нестяжании

Слово 18. О нечувствии

Слово 19. О сне, о молитве и псалмопении в соборе братий

Слово 20. О бдении телесном: как мы чрез него достигаем духовного и как должно оное проходить

Слово 21. О малодушной боязливости, или страховании

Слово 22. О многообразном тщеславии

Слово 23. О безумной гордости

Слово 24. О кротости, простоте и незлобии, которые не от природы происходят, но приобретаются тщанием и трудами, и о лукавстве

Слово 25. Об искоренителе страстей, высочайшем смиренномудрии, бывающем в невидимом чувстве

Слово 26. О рассуждении помыслов и страстей, и добродетелей

Слово 27. О священном безмолвии души и тела

Слово 28. О матери добродетелей, священной и блаженной молитве, и о предстоянии в ней умом и телом

Слово 29. О земном небе, или о богоподражательном бесстрастии и совершенстве, и воскресении души прежде общего воскресения

Слово 30. О союзе трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви

Слово особенное к пастырю, научающее, каков должен быть наставник словесных овец

Примечания к биографиям преподобного Иоанна Лествичника

Примечания на Лествицу преподобного Иоанна