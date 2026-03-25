Иоанн Лествичник - Лествица преподобного Иоанна

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Книга «Лествица» — это основополагающий труд христианской аскетики, созданный игуменом Синайской горы Иоанном в VI веке. Это не просто исторический документ, а подробная психологическая и духовная карта восхождения человека к Богу. Представленное издание в переводе святителя Игнатия Брянчанинова делает древний византийский опыт живым и доступным для современного читателя, сохраняя строгость и точность монашеской традиции.

Автор предлагает метафору лестницы из 30 ступеней, символизирующих возраст Христа к моменту Его выхода на проповедь. Каждая ступень — это победа над конкретной страстью или обретение добродетели. Это путь от решительного отказа от суеты мира к вершинам бесстрастия и божественной любви, где духовный рост рассматривается как последовательный, глубоко осознанный процесс самосовершенствования.

Иоанн Лествичник - Лествица

Русский перевод святителя Игнатия Брянчанинова

М. : Правило веры, 2021. — 608 с.

Иоанн Лествичник - Лествица - Содержание

  • Постепенность восхождения: Духовная жизнь исключает прыжки через ступени. Прежде чем достичь любви (30 ступень), необходимо заложить фундамент через отречение от пристрастий (1 ступень) и послушание (4 ступень).

  • Психология страстей: Иоанн детально описывает механику греха — от зарождения помысла до превращения его в привычку. Он дает практические советы по борьбе с унынием, гневом, тщеславием и «злым господином» — чревоугодием.

  • Смиренномудрие как ключ: Особое внимание уделяется смирению, которое автор называет «безымянной благодатью». Без него любые подвиги превращаются в повод для гордости и падения.

  • Дар рассуждения: Вершиной практического опыта является способность различать истинное добро от ложного, что позволяет подвижнику «непогрешительно преплывать бурное море страстей».

Added 25.03.2026
Related Books

All Books