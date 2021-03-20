Папа Иоанн Павел II - Переступить порог надежды

Бог всегда на стороне страдающих. Его всемогущество проявляется именно в том, что Он добровольно принял страдание. А мог и не принять. Мог выказать Своё всемогущество даже в минуты распятия. Ведь было же Ему предложено: «Сойди с креста, и уверуем в Тебя» (ср. Мк 15.32). Он этого предложения не принял. Он до конца остался на кресте и воззвал к Богу, как все страждущие: «Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15.34) — и это оказалось в нашей истории самым, сильным доводом. Если бы не было крестных мук, истина «Бог есть Любовь» повисла бы в пустоте. Да! Бог есть Любовь. Он и отдал Своего Сына, чтобы Сын явил Его как любовь. Христос — Тот, Который «до конца возлюбил [...]» (Ин 13. 1). «До конца» — значит «до последнего дыхания». «До конца» — значит, принимая все последствия человеческого греха, взяв их на Себя. В точности так, как сказал пророк Исайя: «Он взял на Себя наши немощи [...].

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас» (53.4,6). Муж скорби — это откровение той любви, которая «всё переносит» (1 Кор 13. 7), той любви, «которая больше всего» (ср. 1 Кор 13. 13), которая не только есть Бог, но и «изливается в наши сердца Духом Святым» (ср. Рим 5.5). В конце концов, перед лицом Распятого, и в нас самих человек — участник искупления берёт верх над ярым обличителем Божиих предначертаний в нашей собственной жизни и в жизни человечества. И так, мы — в самом центре истории спасения. Суд над Богом становится судом над человеком. Божественное и человеческое измерения этого события встречаются, пересекаются и сгущаются. Здесь мы немного задержимся. Ог Горы Блаженств путь Благой Вести ведёт на Голгофу и проходит через гору Фавор, «гору Преображения». Тяжесть Голгофы, её вызов так велики, что Бог Сам захотел предупредить апостолов о том, что произойдёт между Страстной Пятницей и Пасхальным Воскресением. Вот он, конечный смысл Страстной Пятницы: ты, человек, судящий Бога, вынуждающий Его оправдываться перед твоим трибуналом, подумай о себе. Не ты ли ответственен за смерть Этого Осуждённого? А может быть, суд над Богом — это суд над тобою?

Подумай, а вдруг этот суд и приговор, Крест, а потом Воскресение — единственный твой путь к спасению? Когда архангел Гавриил возвестил Деве из Назарета о рождении Сына, предсказав, что царство Его продлится до скончания мира (ср. Як 1.33), — трудно было предвидеть, что его слова означают именно такое будущее, что царство Божие в мире осуществится именно такой ценой, что с той минуты именно так пойдёт история спасения человечества. С той минуты? Не с начала ли начал? События Голгофы — факт исторический; однако он не ограничен местом и временем. Он обращён в прошлое, к началу начал, и открыт будущему, до конца истории. Он вмещает все места и времена, вмещает всех людей. Христос — и чаяние, и свершение. «Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4.12).

Папа Иоанн Павел II - Переступить порог надежды

При участии и под редакцией Витторио Мессори

Москва, «Истина и Жизнь», 1995

ISBN 5-88403-005-3

Папа Иоанн Павел II - Переступить порог надежды - Содержание

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ Витторио Мессори