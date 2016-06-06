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Иоанн Павел II - Теология тела

Иоанн Павел II - Теология тела
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Family, Ethics
С точки зрения библейской критики, надо сразу заметить, что первое повествование о создании человека хронологически появляется позже, чем второе, происхождение которого куда древнее. Этот древнейший текст определяется как «яхвистский», поскольку Господь в нем именуется «Яхве». Поразительно, что образ Божий, представленный в нем, имеет существенные антропоморфные черты. Среди прочего мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт 2:7).
По сравнению с этим описанием, первое повествование, более позднее хронологически, является гораздо более зрелым, как в описании образа Божия, так и формулировке основных истин о человеке. Это повествование происходит от священнической традиции и «элоизма» — от «Элохим», термина, используемого для именования Бога в этом повествовании.
В этом повествовании сотворение человека как мужчины и женщины — к которому отсылает нас Иисус в 19 главе Евангелия от Матфея — вставлено в семидневный цикл сотворения мира. Это повествование имеет космологический характер. Человек сотворен на земле, вместе со всем видимым миром.
Но, в то же время, Творец приказывает ему обладать ей и владычествовать над нею (Быт 1:28), следовательно, он находится внутри этого мира. Несмотря на то, что человек строго привязан к видимому миру, библейское повествование не говорит о его сходстве с остальными творениями, но только с Богом.

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность

Издатель рускатолик.рф
год 2015

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Содержание

Катехеза I. О единстве и нерасторжимости брака
  • Четкие ответы
  • С самого начала
  • Вечный закон
  • Подготовка к Синоду
Катехеза II. Анализ библейского повествования о сотворении
  • Различные повествования о сотворении человека
  • Теологический характер
  • Вдохновение для мыслителей
  • «Теология тела»
Катехеза III. Субъективное определение человека
  • Древнее описание
  • Первый человек
  • Древо познания
  • «Яхвистский» текст
Катехеза IV. Граница между изначальной невинностью и искуплением
  • Основополагающая невинность
  • Справка св. Павла
  • Богословская перспектива
  • Метод анализа
  • Последующий анализ
Катехеза V. Значение оригинального одиночества человека
  • Одиночество мужчины как пример
  • Специфическое испытание
  • Сотворение женщины
Катехеза VI. Осознание человеком себя как личности
  • Партнёр Абсолюта
  • Осознание одиночества
  • Значение телесности
Катехеза VII. К определению человека. Выбор между смертью и бессмертием
  • Выражение личности
  • Опыт существования
  • Созданный из праха

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Предисловие

Первое повествование о сотворении человека, которое, как мы наблюдали, имеет глубокий теологический характер, таит в себе мощное метафизическое содержание. Не будем забывать, что этот текст из книги Бытия стал источником глубочайшего вдохновения для мыслителей, которые стремились понять «бытие» и «существование». (Пожалуй, только третья глава книги Исхода может выдержать сравнение с этим текстом.) Несмотря на подробные и пластичные выражения в этом отрывке, человек в нём определяется, в первую очередь, в измерении «бытия» и «существования». В таком определении его природа более метафизическая, чем физическая.
Этой тайне сотворения («По образу Божию сотворил его») отвечает перспектива продолжения рода («Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»), её установление в мире и во времени и связь с метафизическим состоянием творения, со случайным бытием. Именно в этом метафизическом контексте повествования 1 главы книги Бытия необходимо понимать сущность добра, а именно, в аспекте ценности. В самом деле, этот аспект проявляется почти в каждом дне цикла творения и достигает своей кульминации после сотворения человека: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). По этой причине можно с уверенностью сказать, что в первой главе книги Бытия установлена неопровержимая точка отсчета и прочная основа для метафизики, а так же для антропологии и этики, согласно которой ens et bonum convertuntur (бытие и благо обратимы). Несомненно, всё это также имеет значения для теологии, особенно, для теологии тела.
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Rating 5.0 / 5
Added 06.06.2016
Author brat Andron
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