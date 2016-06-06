С точки зрения библейской критики, надо сразу заметить, что первое повествование о создании человека хронологически появляется позже, чем второе, происхождение которого куда древнее. Этот древнейший текст определяется как «яхвистский», поскольку Господь в нем именуется «Яхве». Поразительно, что образ Божий, представленный в нем, имеет существенные антропоморфные черты. Среди прочего мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт 2:7).

По сравнению с этим описанием, первое повествование, более позднее хронологически, является гораздо более зрелым, как в описании образа Божия, так и формулировке основных истин о человеке. Это повествование происходит от священнической традиции и «элоизма» — от «Элохим», термина, используемого для именования Бога в этом повествовании.

В этом повествовании сотворение человека как мужчины и женщины — к которому отсылает нас Иисус в 19 главе Евангелия от Матфея — вставлено в семидневный цикл сотворения мира. Это повествование имеет космологический характер. Человек сотворен на земле, вместе со всем видимым миром.

Но, в то же время, Творец приказывает ему обладать ей и владычествовать над нею (Быт 1:28), следовательно, он находится внутри этого мира. Несмотря на то, что человек строго привязан к видимому миру, библейское повествование не говорит о его сходстве с остальными творениями, но только с Богом.

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность

Издатель рускатолик.рф

год 2015

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Содержание

Катехеза I. О единстве и нерасторжимости брака

Четкие ответы

С самого начала

Вечный закон

Подготовка к Синоду

Катехеза II. Анализ библейского повествования о сотворении

Различные повествования о сотворении человека

Теологический характер

Вдохновение для мыслителей

«Теология тела»

Катехеза III. Субъективное определение человека

Древнее описание

Первый человек

Древо познания

«Яхвистский» текст

Катехеза IV. Граница между изначальной невинностью и искуплением

Основополагающая невинность

Справка св. Павла

Богословская перспектива

Метод анализа

Последующий анализ

Катехеза V. Значение оригинального одиночества человека

Одиночество мужчины как пример

Специфическое испытание

Сотворение женщины

Катехеза VI. Осознание человеком себя как личности

Партнёр Абсолюта

Осознание одиночества

Значение телесности

Катехеза VII. К определению человека. Выбор между смертью и бессмертием

Выражение личности

Опыт существования

Созданный из праха

Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Предисловие

Первое повествование о сотворении человека, которое, как мы наблюдали, имеет глубокий теологический характер, таит в себе мощное метафизическое содержание. Не будем забывать, что этот текст из книги Бытия стал источником глубочайшего вдохновения для мыслителей, которые стремились понять «бытие» и «существование». (Пожалуй, только третья глава книги Исхода может выдержать сравнение с этим текстом.) Несмотря на подробные и пластичные выражения в этом отрывке, человек в нём определяется, в первую очередь, в измерении «бытия» и «существования». В таком определении его природа более метафизическая, чем физическая.

Этой тайне сотворения («По образу Божию сотворил его») отвечает перспектива продолжения рода («Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»), её установление в мире и во времени и связь с метафизическим состоянием творения, со случайным бытием. Именно в этом метафизическом контексте повествования 1 главы книги Бытия необходимо понимать сущность добра, а именно, в аспекте ценности. В самом деле, этот аспект проявляется почти в каждом дне цикла творения и достигает своей кульминации после сотворения человека: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). По этой причине можно с уверенностью сказать, что в первой главе книги Бытия установлена неопровержимая точка отсчета и прочная основа для метафизики, а так же для антропологии и этики, согласно которой ens et bonum convertuntur (бытие и благо обратимы). Несомненно, всё это также имеет значения для теологии, особенно, для теологии тела.