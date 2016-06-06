Иоанн Павел II - Теология тела
С точки зрения библейской критики, надо сразу заметить, что первое повествование о создании человека хронологически появляется позже, чем второе, происхождение которого куда древнее. Этот древнейший текст определяется как «яхвистский», поскольку Господь в нем именуется «Яхве». Поразительно, что образ Божий, представленный в нем, имеет существенные антропоморфные черты. Среди прочего мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт 2:7).
По сравнению с этим описанием, первое повествование, более позднее хронологически, является гораздо более зрелым, как в описании образа Божия, так и формулировке основных истин о человеке. Это повествование происходит от священнической традиции и «элоизма» — от «Элохим», термина, используемого для именования Бога в этом повествовании.
В этом повествовании сотворение человека как мужчины и женщины — к которому отсылает нас Иисус в 19 главе Евангелия от Матфея — вставлено в семидневный цикл сотворения мира. Это повествование имеет космологический характер. Человек сотворен на земле, вместе со всем видимым миром.
Но, в то же время, Творец приказывает ему обладать ей и владычествовать над нею (Быт 1:28), следовательно, он находится внутри этого мира. Несмотря на то, что человек строго привязан к видимому миру, библейское повествование не говорит о его сходстве с остальными творениями, но только с Богом.
Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность
Издатель рускатолик.рф
год 2015
Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Содержание
Катехеза I. О единстве и нерасторжимости брака
- Четкие ответы
- С самого начала
- Вечный закон
- Подготовка к Синоду
Катехеза II. Анализ библейского повествования о сотворении
- Различные повествования о сотворении человека
- Теологический характер
- Вдохновение для мыслителей
- «Теология тела»
Катехеза III. Субъективное определение человека
- Древнее описание
- Первый человек
- Древо познания
- «Яхвистский» текст
Катехеза IV. Граница между изначальной невинностью и искуплением
- Основополагающая невинность
- Справка св. Павла
- Богословская перспектива
- Метод анализа
- Последующий анализ
Катехеза V. Значение оригинального одиночества человека
- Одиночество мужчины как пример
- Специфическое испытание
- Сотворение женщины
Катехеза VI. Осознание человеком себя как личности
- Партнёр Абсолюта
- Осознание одиночества
- Значение телесности
Катехеза VII. К определению человека. Выбор между смертью и бессмертием
- Выражение личности
- Опыт существования
- Созданный из праха
Иоанн Павел II - Теология тела - Католический взгляд на любовь и сексуальность - Предисловие
Первое повествование о сотворении человека, которое, как мы наблюдали, имеет глубокий теологический характер, таит в себе мощное метафизическое содержание. Не будем забывать, что этот текст из книги Бытия стал источником глубочайшего вдохновения для мыслителей, которые стремились понять «бытие» и «существование». (Пожалуй, только третья глава книги Исхода может выдержать сравнение с этим текстом.) Несмотря на подробные и пластичные выражения в этом отрывке, человек в нём определяется, в первую очередь, в измерении «бытия» и «существования». В таком определении его природа более метафизическая, чем физическая.
Этой тайне сотворения («По образу Божию сотворил его») отвечает перспектива продолжения рода («Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю»), её установление в мире и во времени и связь с метафизическим состоянием творения, со случайным бытием. Именно в этом метафизическом контексте повествования 1 главы книги Бытия необходимо понимать сущность добра, а именно, в аспекте ценности. В самом деле, этот аспект проявляется почти в каждом дне цикла творения и достигает своей кульминации после сотворения человека: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). По этой причине можно с уверенностью сказать, что в первой главе книги Бытия установлена неопровержимая точка отсчета и прочная основа для метафизики, а так же для антропологии и этики, согласно которой ens et bonum convertuntur (бытие и благо обратимы). Несомненно, всё это также имеет значения для теологии, особенно, для теологии тела.
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