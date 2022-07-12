Иоанн Павел II - Теология тела - Общие аудиенции о браке

«Тело действительно - и только оно - способно сделать видимым то, что невидимо: духовное и божественное. Оно было создано, чтобы перенести в видимую реальность мира тайну, сокрытую от вечности в Боге» (ТТ 19, 20.02.1980).

Перевод - Алексей Казаков

Jean-Paul II

Homme et femme il les créa: Une spiritualité du corps

Cerf, Paris (octobre 2004)

Мужчину и женщину Он сотворил их: духовность тела

Первая серия: 1979-1980. Изначальное единство мужчины и женщины

1. Христос и происхождение семьи. 5/9/1979

2. Творец сделал их мужчиной и женщиной. 12/9/1979

3. Они становятся одной плотью. 19/9/1979

4. Первоначальная невиновность и Искупление. 26/9/1979

5. Первоначальное одиночество человека. 10/10/1979

6. Человек осознаёт, что он – личность. 24/10/1979

7. Альтернатива: смерть / бессмертие. 31/10/1979

8. Первоначальное единство мужчина / женщина. 7/11/1979

9. Общение личностей, образ Божий. 14 / 11 / 1979

10. Бытие и нерасторжимый брак. 21/11/1979

11. Первые открытия, мужчина / женщина. 12/12/1979

12. Значение стыда. 19/12/1979

13. Творение, фундаментальный первоначальный дар. 2/1/1980

14. Значение тела. 9/1/1980

15. Когда личность становится даром. 16/1/1980

16. Творение и первоначальная невинность. 30/1/1980

17. Дар тела и общение. 6/2/1980

18. Первоначальная невинность / историческое состояние.13 / 2 / 1980

19. Таинство тайны любви. 20/2/1980

20. В Библии, Знание / брак. 5/3/1980

21. Материнство и тайна женщины. 12/3/1980

22. Познавать себя, порождать, умирать. 26/3/1980

23. Брак и полнота призвания. 2/4/1980

Вторая серия: 1980-1981. Блаженны чистые сердцем

24. Христос взывает к внутреннему человеку. 16/4/1980

25. Заповедь против прелюбодеяния. 23/4/1980

26. Вожделение разрыв союза. 30/4/1980

27. Значение первоначальной наготы. 14/5/1980

28. Стыд. 28/5/1980

29. Значение стыда. 4/6/1980

30. Господство над другим в отношениях. 18/6/1980

31. Брачное значение тела 25/6/1980

32. Вожделение и отношения мужчина / женщина. 23/7/1980

33. Дар и общение людей. 30/7/1980

34. Нагорная проповедь и современный Человек. 6/8/1980.

35. "Не прелюбодействуй". 13/8/1980.

36. Прелюбодеяние в Ветхом Завете. 20/8/1980.

37. Прелюбодеяние у пророков. 27/8/1980.

38. Прелюбодеяние тела и прелюбодеяние сердца. 3/9/1980.

39. Взгляд выражает сердце. 10/9/1980.

40. Прелюбодеяние, совершенное в сердце. 17/9/1980.

41. Вожделение в отношениях мужчина / женщина. 24/9/1980.

42. Значение прелюбодеяния в сердце. 1/10/1980.

43. Вожделение в Философии и теологии. 8/10/1980.

44. Евангельские Ценности и обязанности сердца. 15/10/1980.

45. Ценность ТЕЛА. 22/10/1980.

46. Творение и Искупление. 29/10/1980.

47. Этос и Эрос в человеческом сердце. 5/11/1980.

48. Требования Нагорной проповеди. 12/11/1980.

49. Искупление тела. 3/12/1980.

50. Значение чистоты. 10/12/1980.

51. Жизнь по плоти и оправдание во Христе. 17/12/1980.

52. Тело-Дух, и оправдание верой. 7/1/1981.

53. Свобода и Любовь. 14/1/1981.

54. Святость Тела у св. Павла. 28/1/1981.

55. Тело в 1-ом Послании к Коринфянам. 4/2/1981.

56. Два измерения чистоты, согласно Святому Павлу. 11/2/1981/.

57. Жизнь по Духу у св. Павла. 18/3/1981.

58. Положительная Функция Чистоты Сердца. 1/4/1981.

59. Педагогика тела. 8/4/1981.

60. Тело человека в произведениях искусства. 15/4/1981.

61. Этос тела в художественном произведении. 22/4/1981.

62. Этические Границы в художественном произведении. 29/4/1981.

63. Ответственность артиста по отношению к телу человека. 6/5/1981.

Третья серия: 1981 - 1983. Теология брака и безбрачия

64. Воскресение, тайна тела. 11/11/1981.

65. Воскресение и сила Божия. 18/11/1981.

66. Воскресение, подчинение тела духу. 2/12/1981.

67. Воскресение, осуществление личности. 9/12/1981.

68. (Само)отдача Богу отвечает на дар Бога человеку. 16/12/1981.

69. Воскресение; преодолевать порог. 13/1/1982.

70. Павел интерпретирует Воскресение. 27/1/1982 .

71. Человек между первым и последним Адамом. 3/2/1982 .

72. Одухотворенное, нетленное тело. 10/2/1982.

73. Девственность или безбрачие для Царства. 10/3/1982.

74. Призвание к целомудрию и земная жизнь. 17/3/1982.

75. Воздержание ради Царства и плодовитость. 24/3/1982.

76. Брак и целомудрие по отношению к Творению и Искуплению. 31/3/1982.

77. Превосходство воздержания не обесценивает брака. 7/4/1982.

78. (Взаимо)дополнительные брак и воздержание. 14/4/1982.

79. Действовать согласно своему призванию. 21/4/1982.

80. Воздержание и брачный смысл ТЕЛА. 28/4/1982 .

81. Чтобы выбирать, надо знать, от чего отказываемся. 5/5/1982.

82. Смысл девственности и брака у Павла. 23/6/1982

83. Христос: величие девственности. 30/6/1982.

84. Девственность или брак для славы Божией. 7/7/1982.

85. Павел и уступка воздержания. 14/7/1982.

86. Искупление тела, победа над грехом. 21/7/1982.

87. Брак-таинство согласно Посланию к Ефесянам. 28/7/1982.

88. Тайна Христа в Церкви, подражать Богу. 4/8/1982.

89. Христос, модель отношений между супругами. 11/8/1982.

90. Сакраментальность брака в Послании к Ефесянам. 18/8/1982.

91. Аналогия Христос / Церковь, и Супруг / супруга. 25/8/1982.

92. Любовь Христос / церковь - модель для супругов. 1/9/1982.

93. Основания сакраментальности брака. 8/9/1982.

94. Любовь Бога к Его народу, знак для супругов. 15/9/1982.

95. Супружеская Любовь, и союз у пророков. 22/9/1982.

96. Аналогия между божественной любовью и супружеской любовью. 29/9/1982.

97. Брак, таинство творения. 6/10/1982.

98. Брак-таинство, знак Союза. 13/10/1982.

99. Брак и новое сакраментальное домостроительство. 20/10/1982.

100. Нерасторжимость брака. 27/10/1982.

101. Сакраментальность брака в Евангелии. 24/11/1982.

102. Исполнение брака и эсхатология. 01/12/1982.

103. Брак, участие в Любви-Творце. 15/12/1982

104. Таинство брака. 5/1/1983.

105. Союз, основанный на супружеской связи. 12/1/1983.

106. Брак-таинство, пророческий акт. 19/1/1983.

107. Брак-таинство, основанный на языке тела. 26/1/1983.

108. 'Призванный ' человек, - человек вожделения. 9/2/1983.

Четвертая серия: 1984. Размышления по поводу Humanæ Vitæ

109. Песнь песней и человеческая Любовь. 23/5/1984.

110. Взаимный дар мужчины и женщины. 30/5/1984.

111. Любовь и превосхождение себя. 6/6/1984.

112. Сила Любви, поддержанная молитвой. 27/6/1984.

113. Мистическое измерение языка тела. 4/7/1984.

114. Два Смысла супружеского акта согласно humanae vitae. 11/7/1984.

115. Humanae vitae, природный закон и традиция. 18/7/1984.

116. Humanae vitae, ответ современному человеку. 25/7/1984.

117. Humanae vitae, 'ответственное отцовство'. 1/8/1984

118. Humanae vitae и регулирование плодородия. 8/8/1984.

119. Выражать язык Тела в истине. 22/8/1984.

120. Ценности жизни и семьи. 29/8/1984.

121. Регулирование рождаемости и духовная зрелость. 5/9/1984.

122. Пара призвана к посвященному совершенству. 3/10/1984.

123. Любовь и целомудрие, и самообладание. 10/10/1984.

124. Самообладание и воздержание по отношению к супружескому акту. 24/10/1984.

125. 31/10/1984. Воздержание освобождает человека от напряжений

126. Воздержание и общение личностей. 7/11/1984.

127. Целомудрие и супружеская духовность. 14/11/1984.

129. Дело Бога и супружеская духовность. 21/11/1984.

128. Брак и зачатие в Библии и теологии. 28/11/1984.

Иоанн Павел II - Теология тела - Общие аудиенции о браке - 11. Мужчина и женщина делают свои первые открытия

12 декабря 1979

1. Можно сказать, что анализ первых глав Бытия вынуждает нас, в некотором смысле, реконструировать конститутивные элементы первоначального опыта человека. В этом смысле, текст яхвиста по самому своему характеру является особенным источником. Когда мы говорим о первоначальных человеческих опытах, мы меньше думаем об их удалённости во времени, чем об их фундаментальном значении. То, что следовательно является значительным, так это не то, что эти опыты принадлежат предыстории человека (его "теологической предыстории"), но то, что они оказываются в корне любого человеческого опыта. Это истинно, даже если, из-за тенденции оценивать нормальное человеческое существование, почти не уделяется внимания этим существенным опытам. Они смешиваются столь тесно с обычными вещами жизни, что, нормально, мы не отдаём себе отчет в их необычайном характере. Основываясь на анализах, совершенных до настоящего времени, мы уже смогли отдать себе отчет, что то, что мы назвали, в начале, "откровением тела" помогает нам в некотором роде обнаружить то, что является необычайным в обычном.

Это возможно потому, что откровение (откровение происхождения, о котором говорится сначала в рассказе яхвиста Бытия 2-3, затем в тексте Бытия 1) принимает во внимание именно эти первостепенные опыты, в которых появляется почти полным образом абсолютная оригинальность (своеобразие) того, чем является человеческое существо мужчина-женщина: то есть своеобразие человека даже по его телу. Человеческий опыт тела, такой каким мы его обнаруживаем в вышеупомянутых библейских текстах, оказывается, несомненно, в начале любого последующего "исторического" опыта. Он (опыт), кажется, все-таки, основывается также на столь глубокой онтологической базе, что человек не замечает её в повседневной жизни, даже если, в то же самое время, он её предполагает и её постулирует как часть процесса образования своего собственного образа.