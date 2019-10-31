Разговор этот не есть полемикой православных людей между собою. Это — собеседование, при котором высказываются убеждения сердца. Защитнику софиологических положений о. Сергию Булгакову уделено меньше места, чем одному из сторонников несходных с ним воззрений.

Это объясняется тем, что обширный материал, выявляющий и защищающий положения о. Сергия, опубликован им самим. Отзываясь, по мере сил, на различные проявления современной церковной жизни, Редакция Бюллетеня «За Церковь» считаете своим долгом опубликовать настоящее свидетельство веры и мировоззрения.

«Разговор» выходит отдельным изданием, ибо предназначен только для круга лиц, интересующихся этой проблемой.

Иоанн - Шаховской - Разговор семи православных о Софии

Издание Бюллетеня «За Церковь», 1936. – 29 с.

Иоанн - Шаховской - Разговор семи православных о Софии

6-й правосл.: Как вам не стыдно говорить такие вещи! Вы повторяете недоброкачественную басню о масонах в связи с Богословским Институтом. Басню, которая поддерживается только в пылу церковной полемики, страсти, партийности. Как вы можете говорить об о. Сергии — «Булгаков», — ведь он же священник, с него же никем не снят сан. По моему мнению, о. Сергий делает великое дело, которое оценится только потомками. Появление великого всегда сопровождается необоснованными нападками и оскорблениями. Появление Фомы Аквинского сопровождалось в Католической Церкви большой полемикой и оскорблением того, кого впоследствии Церковь признала своим самым великим философом и столпом церковной мысли. О. Сергий Булгаков это — наш русский Ориген в своем могучем творчестве. Это колосс мысли среди таких пигмеев мысли, как упомянутый вами епископ Серафим Богучарский, имеющий в своем распоряжении только школьный, схоластический тип начетнического богословия. Нельзя еще говорить о «парижском богословии» как о некой школе, ибо там пока только один о. Сергий имеет богословски выраженное лицо.

3-й правосл. Это интересно, скажите, а в чем вы видите главную ценность творчества о. Сергия Булгакова?

6-й правосл.: Вы очень хорошо сказали: «творчества..., да, это творчество богословской мысли. Прежде всего, о. Сергий гениальный творец, конструктор богословской мысли. Мысль же его ценна тем, что отвечает запросам современности. В наш век, когда антихристианство обожествляет материю и человека, надо явить лик божественной печати в человеке и во всем творении, — это и есть проблема Софии: Премудрости Божией в мире и в человеке. О. Сергий делает великое дело, выявляя божественную основу творения и тем помогая человеку заинтересоваться своим творчеством в мире — без отрицания Бога.

4-й правосл.: Удивительно интересная мысль!

6-й правосл.: Да, и тем интересная, что совершенно не уводить в пантеизм (в чем никоторые неудачно пытались обвинять о. Сергия), но открывает православную концепцию пан-эн-теизма («всё в Боге», а отнюдь не «всё — Бог»).

4-й правосл.: Мне непременно надо себе достать какую-либо книгу о. Сергия. Какая же самая интересная и характерная?

6-й правосл.: Я люблю все книги о. Сергия. Все они — источник большой мысли. Замысел Софийный ясен уже в книге «Свет Невечерний», вышедшей, кажется, во время войны и написанной раннее. Теперь каждая книга о. Сергия показывает все новые комнаты того же самого Дворца Премудрости Божией — в творении, искуплении и обожении твари.

5-й правосл.: Работа софианцев определенно зловредная. Граф Ю. Граббе говорит, что все это розенкрейцерство, мережковщина. Почитайте брошюру: «Корни церковной смуты», статьи П. С. Лопухина и редактора «Царского Вестника» Рклицкого. Они ясно доказывают, что «Братство Софии» — тайная организация, очень сплоченная, тонкими путями старающаяся провести модернизм и реформацию в Русской Церкви, расшатать её устои…