Иоанн Златоуст - Мудрость для жизни - избранные наставления на каждый день

Борьба за истинную веру никогда не была легка — и от тех, кто на нее решался, она порой требовала не только устремления всех душевных сил, но и принесения на ее алтарь самой жизни. Но те, кто мог преодолеть все трудности и пройти этот путь до конца, обретали великие дары и достигали спасения души. А откровения, полученные ими, становились путеводными маяками, призванными вечно светить всем, кто находил в себе силы оставить преходящий мир и посвятить себя поиску вечных истин. Святитель Иоанн прошел этот путь в полной мере. Время его монашеских подвигов и пастырского служения пришлось на завершающие декады четвертого столетия — и на первые годы пятого. То было время становления православной христианской веры, сумевшей одержать трудную победу в последней битве с возродившимся язычеством, а также искоренить арианскую ересь. Иоанн получил блестящее образование в языческой школе, но уже в юности решил, что истина — в христианстве, и некоторое время прожил в пустыне, ведя жизнь монаха. Потом, исполняя обет, он два года провел в безмолвии, вернулся в родную Антиохию, где сперва служил диаконом, а после, уже в сане пресвитера, начал проповедовать Слово Божие и за прекрасные проповеди получил прозвание «Златоуст» — и наконец взошел на самую вершину, заняв кафедру архиепископа в столице Византии — Константинополе.

Святитель Иоанн, ставивший превыше всего стремление к христианским добродетелям и духовному совершенству, должен был пройти немало испытаний. И это были не только монашеские подвиги и жизнь вдали от мира. Главные искушения ждали великого проповедника как раз на архиепископском престоле. Ему не раз намекали на то, что в столице свои «порядки» и «правила игры» — и простое согласие следовать этим правилам могло обеспечить ему спокойную и безбедную жизнь. Но святитель прошел эти искушения с честью. Он вовсе не стремился к богатству и земному счастью: главным в его жизни уже с юных лет стали искренняя вера и желание служить Богу — и обличительные проповеди, в которых он с абсолютной беспощадностью бичевал даже малейшие грехи, стали настоящей занозой в глазу для избалованных столичных аристократов. Но ни немилость императрицы, ни угрозы, ни козни, ни интриги, ни сплетни не заставили Иоанна пойти у них на поводу и закрыть глаза на их неправедные дела и творимую ими несправедливость. Он называл вещи своими именами: добродетель — добродетелью, а грех — грехом, и одних его пламенные речи приводили в восторг, а другие, услышав их, впадали в ярость и питали к архиепископу лютую ненависть, даже не думая ее скрывать. В конце концов противникам Златоуста удалось добиться его окончательной высылки из столицы — и Иоанн, изнуренный болезнями, умер в далекой глуши, но даже перед смертью воздал Богу славу за все, что случилось в его нелегкой, но праведной жизни.

Духовный свет столь великого гения просто не мог угаснуть — ему было предначертано воссиять на долгие века. Вскоре Иоанн Златоуст был прославлен Церковью в лике святителей, и даже больше — признан одним из трех вселенских учителей. И это признание совершенно справедливо — ведь наследие, оставленное им, поистине неисчерпаемо. А наставления одного из величайших проповедников православного христианства столь ясно отражают — а иногда и обличают — нашу современную жизнь, что нельзя и представить, будто с тех пор, как они впервые прозвучали под церковными сводами, минуло уже более шестнадцати столетий. И великое счастье в том, что мы и сегодня можем прикоснуться к этим немеркнущим истинам — и испить воды из родника, текущего в вечную жизнь.

Иоанн Златоуст - Мудрость для жизни - избранные наставления на каждый день

Москва: Эксмо, 2023, 832 с.

Сокровища Православия. Библиотека всемирной классики

ISBN 978-5-04-186972-4

Иоанн Златоуст - Мудрость для жизни - избранные наставления на каждый день - Содержание

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