Свт. Иоанн Златоуст произносил свои проповеди одиннадцать лет своего священства в Антиохии, с 386 по 397 гг., и затем в течение пяти лет, с 398 по 403 гг., в Константинополе, уже в сане патриарха Константинопольского.

Во время Великого поста он обращался с наставлением к тем, кто готовился к принятию крещения в пасхальную ночь. В раннехристианскую эпоху крещение совершалось почти всегда в зрелом возрасте, и человек, желавший креститься в пасхальную ночь, «оглашаемый» (κατηχονμενος) или «непосвященный» (αμύητος) посещал специальные группы «намеревающихся креститься» (ol μέλλοντες φωτίζεσθαι). Запись кандидатов на крещение происходила в начале Великого поста, продолжалась несколько дней и заканчивалась за тридцать дней до Пасхи. Будущие кре-щаемые должны были соблюдать пост, присутствовать на ежедневных беседах, а также на огласительных беседах, которые произносились специально для них. Эти беседы были посвящены, главным образом, объяснению Символа веры, церковных таинств, обрядов и символики, а также христианской этике. В истории христианской литературы они известны как огласительные гомилии, то есть беседы (όμιλίαι κατηχητικοί) или тайноводственные катехезы, то есть оглашения (μυσταγωγικοί κατηχήσεις). Сам Златоуст не раз упоминает в своих гомилиях слово «оглашение» и даже обыгрывает в одном месте значение этого слова, говоря, что в отсутствие наставника его огласительное слово должно «отражаться», «отдаваться эхом» (ενηχή) в сердцах слушателей.

Святитель Иоанн Златоуст - Огласительные гомилии

Тверь: Герменевтика, 2006 г. - 252 стр.

ISBN 5-901494-09-1

Святитель Иоанн Златоуст - Огласительные гомилии - Содержание

Введение

А. Огласительные гомилии сет. Иоанна Златоуста

1. История текста

2. Гомилия Ad illuminandos catechesis 2 (Των πρώην) a) По содержанию гомилий b) По хронологии

3. Огласительные гомилии серии А. Пападопуло-Керамевса (1909) а) Три первые предкрещальные оглашения б) Четвертое оглашение в) Место и время произнесения 4. Огласительные гомилии серии А. Венгера (1957) а) Предкрещальные и послекрещальные оглашения б) Место и время произнесения



Б. Катехизация и чин крещения в Антиохии в конце IV в.

I. Подготовительные этап 1. Оглашенные и верные 2. Запись оглашенных на крещение - Поручители - Предварительные наставления 3. Экзорцизм 4. Отречение от сатаны и сочетание со Христом

II. Чин крещения 1. Елеопомазание оглашенных 2. Крещение 3. Мирное целование 4. Причастие

III. Обряды, о которых не упоминает Златоуст 1. Исповедание веры 2. Произнесение молитвы «Отче наш» и облачение новокрещеных в белые одежды 3. Миропомазание

IV. Богословский смысл крещения 1. Таинства крещения и Евхаристии 2. Крещение — главное таинство христианского посвящения а) Крещение как таинство, совершаемое Богом б) Наименования и образы крещения в) Дары крещения г) Условия принятия крещения и последующий образ жизни

Перевод I. Гомилия Ad illuminandos catechesis 2 (387 г.) II. Четыре огласительные гомилии (388 г.) 1. Оглашение 2. Оглашение 3. Оглашение 4. Оглашение III. Семь огласительных гомилий (между 389 и 397 гг.) 1. Оглашение 2. Оглашение 3. Оглашение 4. Оглашение 5. Оглашение 6. Оглашение 7. Оглашение

Приложение. Огласительное слово на Святую Пасху

Избранная библиография

Святитель Иоанн Златоуст - Огласительные гомилии - Гомилия Ad illuminandos catechesis 2 (387 г.)

К готовящимся к просвещению, и о женах, украшающих себя плетением волос и золотом, и об увлекающихся приметами, или амулетами, или заговорами, — о том, что все это чуждо христианству

<Значение слова «оглашение» и напоминание о сказанном десять дней назад >

1. Я пришел потребовать от вас прежде всего плодов того, что недавно было сказано вашей любви, ибо мы говорим не для того, чтобы вы только слушали, но и помнили сказанное и подавали нам делами доказательство этого, а лучше не нам, но Богу, знающему тайные помышления. Потому [наше слово] и называется оглашением (κατήχησις), чтобы и в нашем отсутствии оно отдавалось (ενηχη) в вашем помышлении.

И не удивляйтесь, что мы пришли требовать плодов от семян только по прошествии десяти дней, ибо и за один день можно одновременно и посеять семена, и собрать жатву, потому что мы призываемся к состязаниям, укрепляемые не только своей крепостью, но и помощью Божией.

Итак, те, кто усвоил сказанное и исполнил на деле, пусть продолжают стремиться вперед, а кто еще не приступил к этому доброделанию, пусть приступят теперь, чтобы последующим усердием отклонить от себя осуждение за беспечность. Да, возможно, возможно и тому, кто был весьма беспечен, восполнить всю потерю прошедшего времени последующим усердием. Посему, говорит [псалмопевец], сегодня, если услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как в раздражении. Этими словами он увещает и советует никогда не отчаиваться, но, пока мы здесь, иметь благие надежды, стремиться вперед и добиваться почести вышнего звания Божия.

<Значение имени «человек»>

2. Будем же так поступать и исследуем названия этого великого дара. Ибо как неведение о величии сана делает беспечными тех, которые почтены им, так познание делает их признательными и располагает к большему усердию. Кроме того, было бы стыдно и смешно, вкусив такой славы и чести от Бога, не знать, что значат ее названия.

Но что я говорю об этом даре? Если ты поразмыслишь об общем имени нашего рода, то получишь величайшее научение и увещание к добродетели. Ведь это имя — «человек» — мы определяем не так, как внешние, но как повелело Божественное Писание. В самом деле, человек — это не тот, кто имеет просто человеческие руки и ноги, и не тот, кто только наделен разумом, но кто с дерзновением упражняется в благочестии и добродетели.

Так, послушай, что Писание говорит об Иове. Сказав, что был человек в земле Авситидийской, оно описывает его не теми определениями, которыми [описывают человека] внешние, и не говорит, что он имел две ноги и плоские ногти, но, соединяя отличительные черты его благочестия, [Писание] говорит: праведен, истинен, богобоязнен и удаляется от всякого злого дела, выражая, что это и есть человек. Так и другой говорит: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека.

<Значение имени «верный»>

3. Если же название «человек» заключает в себе такое увещание к добродетели, то насколько более название «верный»? Ведь ты называешься верным потому, что веруешь в Бога и тебе самому Он верит, подавая оправдание, освящение, чистоту души, усыновление, Царство небесное. Все это Он вверил и предоставил тебе, а ты со своей стороны вверяешь и предоставляешь Ему другое: милостыню, молитвы, целомудрие и все прочие добродетели.

И что я говорю — милостыню? Если ты подашь Ему хотя бы чашу холодной воды, и она не пропадет, но и ее Он тщательно сохранит до того дня и воздаст с великим избытком. Ибо то и удивительно, что Он не только сохраняет вверенное, но и умножает его воздаяниями.

То же Он повелевает делать по твоим силам и тебе с тем, что тебе вверено: возрастать в святости, которую ты получил, делать более блистательною праведность, полученную в крещении, творить более светлым этот дар, как поступал и Павел, который последующими трудами, ревностью и усердием умножил все полученные им блага. И заметь попечение Божие: Он и не все дал тебе здесь, и не всего лишил, но одно дал, а другое обещал. Почему же Он не все дал здесь? Для того, чтобы ты показал веру в Него, по одному Его обещанию веруя в то, что еще не дано. А для чего, с другой стороны, Он не отложил все до той жизни, но даровал и благодать Духа, и праведность, и освящение? Для того, чтобы облегчить тебе труды и благодаря уже дарованным [благам] подать благую надежду на будущие.