Иеремия Иоффе - Избранное - Культура и стиль

Настоящая работа отличается от курсов социологии искусств, читаемых автором, существенными особенностями, которые следует оговорить. Система стилей построена здесь не в историко-хронологическом плане — от первобытной культуры до наших дней, а в социологическом разрезе культур и социальных групп земного шара — от дикарей и крестьян доиндустриального пролетариата. Не генезис в прошлом, но актуальная роль искусства в настоящем занимает автора. История, как наука о прошлом, не может быть основой культуроведения, так как расходится с основным требованием революционного марксизма: «философы до сих пор объясняли мир, но дело в том, чтобы его видоизменять».

В современности имеются явления, которые действуют уже столетия и тысячелетия (соха, загробный культ, идеалистические философия и искусство). Но в современности они действуют не потому, что имеют за собою века, а потому, что опираются на живые силы настоящего. Унаследованная традиция прошлого — не бесплотная тень, а реальные люди с реальными поступками и стремлениями, которые поддерживают и защищают традиции как насущные элементы своего быта; и эти люди и вещи, действующие сегодня, могут и должны изучаться как фактор сегодняшнего.

Поэтому, исходя из положения, что культура представляет собой систему физических вещей и человеческих действий, составляющих живые производительные силы социального бытия, автор утверждает (гл. I), что пассеистический историзм с его теорией преходности и неповторимости культурного процесса есть мировоззрение идеологического порядка, особое отношение к вещам, а не объективное свойство вещей в их конкретном бытии.

Объективность физических явлений — в них самих; физический процесс не зависит от отношений к ним человека. Объективность явлений культуры лежит в культуре, в круговороте материалов между человеком и природой; без человека вещи культуры не имеют культурной объективности, а только физическую.

Законы культуры — иные, чем законы физики, но в пассеистическом историзме они полярны по методу и мировоззрению. Физика знает абстрактные законы материи и энергии и знает конкретные условия, при которых начинается действие тех или иных законов. Отсюда ее технологичность и актуальность. Пассеистический историзм не знает абстрактных законов и не знает, как изменять конкретные условия. Отсюда ненаучность его универсально-исторической, эволюционной концепции. Именно в плане идеологического мировоззрения может быть не замечено противоречие между эстетизмом и пассеизмом, между положением, что искусство обращается к нашему чувственному восприятию, и что оно же целиком — памятник прошлых эпох.

Чувственное восприятие знает только непосредственное созерцание, конкретное, настоящее время. Пассеистическая история лежит вне чувственного восприятия, но в психологических ассоциациях некоторых чувственных признаков произведения с идеологическими знаниями о культуре былых эпох; эти лежащие вне произведения ассоциации уводят объект искусства из непосредственного восприятия в века и историю.

Иеремия Иоффе - Избранное - Культура и стиль

РАО Говорящая книга

Москва, 2010

ISBN 978-5-98712-037-8

Иеремия Иоффе - Избранное - Культура и стиль - Содержание

Культура и стиль. Система и принципы социологии искусств. Литература, живопись, музыка натурального товарно-денежного индустриального хозяйства Глава I. Культурная экономика Глава II. Социология искусства Глава III. Культура и стили натурального хозяйства 1. Натуралистический реализм. Живопись. — Литература и музыка

2. Классицизм. Живопись. — Рафаэль. — Музыка -Моцарт. — Литература. — Пушкин, Тургенев

3. Символизм. Литература. — Эдгар По, Блок, Андрей Белый. — Живопись. — Врубель. — Музыка. — Скрябин Глава IV. Культура и стили товарно-денежного хозяйства 1. Бытовой реализм. Литература. — Глеб Успенский,Некрасов, Островский. — Музыка. — Мусоргский. — Живопись. — Перов

2. Психологизм. Литература. — Шекспир, Достоевский. — Живопись. — Рембрандт. — Музыка. — Бетховен

3. Импрессионизм. Живопись. — Монэ. — Литература. — Бальмонт, Чехов. — Музыка. — Дебюсси Глава V. Культура и стили индустриального хозяйства 1. Конструктивный реализм. Литература. — Золя, Уитмэн. — Живопись. — Менье. — Музыка. — Вагнер

2. Конструктивизм. Литература. — Маяковский, Эренбург. — Живопись. — Музыка. — Стравинский

3. Экспрессионизм. Литература. — Андреев, Верхарн. — Живопись. — Музыка. — Шенберг

4. Пролетарское искусство. Кино. — Радиолитература и музыка Синтетическое изучение искусства и звуковое кино Общая часть. Искусство и мышление

Глава I. Мышление и семантика

Глава II. Сюжет и мышление

Глава III. Сюжет и материал

Глава IV. Пространство и время в мышлении и искусстве

Глава V. Свет и звук

Глава VI. Единство искусств

Специальная часть. Теория искусства

Глава VII. Литература

Глава VIII. Музыка

Глава IX. Живопись

Глава X. Кино

Заключение

Мистерия и опера

Введение. Расовая теория искусства. Немецкий идеализм, духовность, музыкальность. Спиритуализм и гуманизм как стадии мышления. Мистерия и опера

Ренессанс и гуманизм. Развитие буржуазии в Германии. Критика спиритуализма. «Письма темных людей». «Похвала глупости». Фастнахтшпили. Ганс Сакс. Брант. Шонгауер. Гольбейн Старший. Народная песня и церковная музыка. Изаак. Зенфль

Бюргерская реформация и спиритуализм. Борьба за национальную религию. Лютер. Сущность спиритуализма и его сдвиг в реформацию. Готика. Мистерия и страсти. Музыка в мистерии. Полифония. Семантика голосов и голосоведения. Живопись и мистерия. Пассионы. Грюневальд. Дюрер

Народная реформация и реализм. Крестьянская война. Мюнцер. Народная песня. Апокалипсис. Пляски смерти. Гравюры и стихи. Пляски смерти Гольбейна

Феодальная реакция. Измена бюргеров и победа князей. Культ мадонны. Гольбейн Младший. Кранах. Католическая месса. Орландо Лассо. Тридцатилетняя война. Упадок культуры и искусства. Опиц. Грифиус. Эльсхеймер. Зандрарт. Шёнфельд. Инструментализм. Генерал-бас. Преториус. Шютц. Музыка демократических приходов. Орган. Фуга. Шейдт. Пахельбель. Букстехуде. Светская музыка бюргеров. Шейн. Маньеризм. Спрангер. Аахен. Роттенгаммер. Пегницшеферы. Маньеристская опера. Драги. Реализм. Симплициссимус. «Зерцало смерти» Мейера. Кригер

Бюргерская оппозиция. Гамбург. Борьба классических и реалистических тенденций. Шейте. Зингшпиль и опера. Матгесон. Кайзер. Гендель. Буржуазно-демократические настроения в остальной Германии. Яков Бёме. Протестантская музыка. Бах

Просвещенный абсолютизм и буржуазное просветительство. Подъем городов и образование абсолютных монархий. Гуманистическая философия. Лейбниц. Вольф. Классическая архитектура. Шлютер. Придворная опера и музыкальная драма Метастазио. Гассе. Граун. Пен. Опера и трагедия. Готшед. Робинзонады. Индивидуализм. Бодмер. Клопшток. Граф. Штамиц. Эм. Бах. Гесснер. Виланд. Гайдн

Sturm und Drang (Буря и натиск). Рост оппозиции и развитие гуманизма. Борьба за пути объединения Германии. Классика. Винкельман. Менгс. Тишбейн. Кауфман. Фюггер. Гёте. Моцарт. Реализм и романтизм. Лессинг. Гердер. Кант. Гегель. Фихте. Ходовецкий. Зеекац. Карстенс. Фюсли. Диттер-сдорф. Глюк. Сальери. Бетховен. Заключение

Сыченкова Л. А. «Дорогие ошибки» советской культурологии: штрихи к портрету Иеремии Исаевича Иоффе (1888-1947)

Иеремия Иоффе - Избранное - Культура и стиль - Мышление и семантика

Мыслить — значит открывать и устанавливать связи и отношения в объективной действительности. История мышления — это история могучего поступательного развития познания человеком природы, охвата все новых отношений и сторон мира и вместе с этим — история роста силы и власти человека над природой и миром. Но история мышления в то же время есть история иллюзий и предрассудков, темных суеверий и заблуждений, история мучительной борьбы с суевериями и иллюзиями, получившими власть нормы, силу закона, сковывавших, искажавших рост и поступательное движение общественного мышления.

Реальной историей мышления является именно эта борьба естественнонаучных познавательных тенденций и искажающих, отклоняющих иллюзорных тенденций, единство этих противоположных тенденций. Иллюзии и суеверия, как бы фантастичны и причудливы они ни были, всегда содержат какое-либо реальное зерно, открывают объективные отношения действительности, бесконечно преувеличенные и однобоко выдвинутые. Естественнонаучное познание, как бы позитивно оно ни было, в досоциалистическом обществе было связано с какой-нибудь иллюзией и предвзятым воззрением. И если безнадежные пессимисты могут рассматривать историю мышления как сплошной ряд заблуждений и бесплодных миражей, то только самодовольные оптимисты могут трактовать иллюзии и заблуждения как внешние болезненные наросты, как случайные отклонения от всегда прогрессивного развития познания. В самых бесплотных иллюзиях человек не мог выйти за пределы реального чувственного мира, как в самых объективных опытах человек не может выйти за пределы общественного мышления.

В истории развития познания мира и в истории идеологических иллюзий действуют одни и те же противоречивые силы — исторические закономерности развития общественного сознания. Мышление открывает связи и отношения. Даже различение явлений, разделение их по разным категориям есть опять-таки связывание, отнесение к какому-то ряду, установление новых связей. Всякая граница не только разделяет, но и связывает, размежевывает смежное; эмпирическое наблюдение не само по себе, из праздной любознательности, устанавливало эти связи, но в зависимости и в подчинении общественному сознанию, его практическим потребностям в производстве материальной жизни и классовой борьбе, которые вызывали и направляли индивидуальную деятельность.

Ни одна отрасль идеологии не переполнена в такой мере иллюзиями и заблуждениями, как теория и история мышления. Нормы мышления, складывающиеся в практике классовой борьбы, являются таким же орудием управления и господства, как законы политические, юридические, этические.