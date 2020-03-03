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Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Долгое время талант Иоганна Себастьяна Баха не могли оценить по достоинству: завистники обвиняли его музыку в нарочитой сложности и даже абсурдной бессмысленности, тогда как этот великий композитор в каждое из своих монументальных произведений вкладывал сакральный смысл.
Глубокие познания музыканта в истории религии отразились в его шедеврах «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» и многих других. Баха, пожалуй, можно сравнить с Леонардо да Винчи: каждое его творение — своего рода зашифрованное послание, иногда даже математический код.
Данная книга — первая иллюстрированная биография Иоганна Себастьяна Баха на русском языке. На ее страницах вы найдете портреты семьи композитора, его коллег, покровителей и врагов. Великолепные картины художников — современников Баха позволят в полной мере оценить роскошь эпохи, в которой творил гениальный композитор, узнать о нравах и манерах того общества, изучить моду и костюмы XVII–XVIII веков.
Еще одна уникальная особенность издания — таблица QR-кодов, благодаря которой вы сможете наслаждаться музыкой великого маэстро во время чтения. Пользоваться таблицей очень просто — заметив произведение со ссылкой в виде номера, откройте таблицу приложения в конце книги и найдите соответствующий код, затем считайте его с помощью программы для сканирования QR-кодов на своем смартфоне. Никогда еще не было так просто получать удовольствие от чтения и одновременно погружаться в атмосферу времени Баха, слушая его произведения! Книга станет прекрасным подарком для всех поклонников творчества композитора и тех, кто только начинает знакомиться с великим музыкантом. Она никого не оставит равнодушным!

Иоганн Себастьян Бах

авт.-сост. Н. Чернявская. — Москва : Эксмо. 2015.
96 с.: ил. — (Легенды музыки).
ISBN 978-5-699-78245-1

Иоганн Себастьян Бах - Содержание

  • Введение
  • Детство и юность
  • Генеалогия знаменитого рода Бахов
  • Детство и школьные годы
  • Люнебург (1700–1702)
  • Арнштадт и Мюльхаузен (1703–1707)
  • Первые успехи в работе и поиски своего стиля
  • Веймар (1708–1717)
  • Кётен (1717–1723)
  • Жизнь и творчество в Лейпциге
  • Школа Святого Фомы композитора
  • Гениальное семейство
  • Вильгельм Фридеман Бах
  • Карл Филипп Эмануэль Бах
  • Иоганн Кристиан Бах
  • Сыновья, не снискавшие славы
  • Творческое наследие композитора
  • Пассионы
  • «Хорошо темперированный клавир»
  • Влияние Баха на историю музыки
  • Произведения Иоганна Себастьяна Баха
  • Последние дни композитора
  • Именной указатель

Иоганн Себастьян Бах - Люнебург (1700–1702)

В 1700 году, после окончания школы, Иоганн Себастьян отправился на север Германии в город Люнебург. Это могло быть связано с тем, что количество членов семьи его старшего брата увеличилось. У Иоганна Кристофа было девять детей, и впоследствии, в 1713 году, знаменитый младший брат крестил его последнего ребенка. Но на момент отъезда из Ордруфа у Баха было два племянника, а третий появился на свет лишь в ноябре 1700 года, спустя восемь месяцев после переезда. Более вероятной и убедительной является версия о том, что в Люнебурге, где учился когда-то кантор Херда, требовались два мужских сопрано. Тюрингские мальчики славились музыкальностью, и Херда посоветовал тамошнему кантору А. Брауну двух юношей: Иоганна Себастьяна и Георга Эрдмана, своего родственника. Любопытно, что Бах принял предложение переехать. Имея солидную поддержку родственников и достойное образование, он мог без труда найти хорошую работу в Тюрингии.
Возможно, сыграл роль строптивый характер Баха, и юноша захотел самостоятельно добиться успехов в профессии. Люнебургский период оказался чрезвычайно важным для становления Иоганна Баха как композитора. Именно в это время он познакомился с игрой органиста Георга Якоба Лёве, ученика Генриха Шютца — основателя немецкой композиторской школы; наслаждался исполнением Георга Бёма, обучавшегося у великого мастера Иоганна Адама Рейнкена — виртуозного органиста из северной Германии. Библиотека монастыря, в котором пел Бах, хранила богатую коллекцию рукописных нот лучших представителей немецкой органной музыки: Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шейна, Самуэля Шейдта, Томаса Зелле и др. Северонемецкая школа существенно повлияла на начинающего музыканта.
Views 313
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2020
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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