Иоганн Себастьян Бах
Долгое время талант Иоганна Себастьяна Баха не могли оценить по достоинству: завистники обвиняли его музыку в нарочитой сложности и даже абсурдной бессмысленности, тогда как этот великий композитор в каждое из своих монументальных произведений вкладывал сакральный смысл.
Глубокие познания музыканта в истории религии отразились в его шедеврах «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» и многих других. Баха, пожалуй, можно сравнить с Леонардо да Винчи: каждое его творение — своего рода зашифрованное послание, иногда даже математический код.
Данная книга — первая иллюстрированная биография Иоганна Себастьяна Баха на русском языке. На ее страницах вы найдете портреты семьи композитора, его коллег, покровителей и врагов. Великолепные картины художников — современников Баха позволят в полной мере оценить роскошь эпохи, в которой творил гениальный композитор, узнать о нравах и манерах того общества, изучить моду и костюмы XVII–XVIII веков.
Еще одна уникальная особенность издания — таблица QR-кодов, благодаря которой вы сможете наслаждаться музыкой великого маэстро во время чтения. Пользоваться таблицей очень просто — заметив произведение со ссылкой в виде номера, откройте таблицу приложения в конце книги и найдите соответствующий код, затем считайте его с помощью программы для сканирования QR-кодов на своем смартфоне. Никогда еще не было так просто получать удовольствие от чтения и одновременно погружаться в атмосферу времени Баха, слушая его произведения! Книга станет прекрасным подарком для всех поклонников творчества композитора и тех, кто только начинает знакомиться с великим музыкантом. Она никого не оставит равнодушным!
Иоганн Себастьян Бах
авт.-сост. Н. Чернявская. — Москва : Эксмо. 2015.
96 с.: ил. — (Легенды музыки).
ISBN 978-5-699-78245-1
Иоганн Себастьян Бах - Содержание
- Введение
- Детство и юность
- Генеалогия знаменитого рода Бахов
- Детство и школьные годы
- Люнебург (1700–1702)
- Арнштадт и Мюльхаузен (1703–1707)
- Первые успехи в работе и поиски своего стиля
- Веймар (1708–1717)
- Кётен (1717–1723)
- Жизнь и творчество в Лейпциге
- Школа Святого Фомы композитора
- Гениальное семейство
- Вильгельм Фридеман Бах
- Карл Филипп Эмануэль Бах
- Иоганн Кристиан Бах
- Сыновья, не снискавшие славы
- Творческое наследие композитора
- Пассионы
- «Хорошо темперированный клавир»
- Влияние Баха на историю музыки
- Произведения Иоганна Себастьяна Баха
- Последние дни композитора
- Именной указатель
Иоганн Себастьян Бах - Люнебург (1700–1702)
В 1700 году, после окончания школы, Иоганн Себастьян отправился на север Германии в город Люнебург. Это могло быть связано с тем, что количество членов семьи его старшего брата увеличилось. У Иоганна Кристофа было девять детей, и впоследствии, в 1713 году, знаменитый младший брат крестил его последнего ребенка. Но на момент отъезда из Ордруфа у Баха было два племянника, а третий появился на свет лишь в ноябре 1700 года, спустя восемь месяцев после переезда. Более вероятной и убедительной является версия о том, что в Люнебурге, где учился когда-то кантор Херда, требовались два мужских сопрано. Тюрингские мальчики славились музыкальностью, и Херда посоветовал тамошнему кантору А. Брауну двух юношей: Иоганна Себастьяна и Георга Эрдмана, своего родственника. Любопытно, что Бах принял предложение переехать. Имея солидную поддержку родственников и достойное образование, он мог без труда найти хорошую работу в Тюрингии.
Возможно, сыграл роль строптивый характер Баха, и юноша захотел самостоятельно добиться успехов в профессии. Люнебургский период оказался чрезвычайно важным для становления Иоганна Баха как композитора. Именно в это время он познакомился с игрой органиста Георга Якоба Лёве, ученика Генриха Шютца — основателя немецкой композиторской школы; наслаждался исполнением Георга Бёма, обучавшегося у великого мастера Иоганна Адама Рейнкена — виртуозного органиста из северной Германии. Библиотека монастыря, в котором пел Бах, хранила богатую коллекцию рукописных нот лучших представителей немецкой органной музыки: Михаэля Преториуса, Генриха Шютца, Иоганна Германа Шейна, Самуэля Шейдта, Томаса Зелле и др. Северонемецкая школа существенно повлияла на начинающего музыканта.
спасибо