Иоганн Себастьян Бах

Долгое время талант Иоганна Себастьяна Баха не могли оценить по достоинству: завистники обвиняли его музыку в нарочитой сложности и даже абсурдной бессмысленности, тогда как этот великий композитор в каждое из своих монументальных произведений вкладывал сакральный смысл.

Глубокие познания музыканта в истории религии отразились в его шедеврах «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» и многих других. Баха, пожалуй, можно сравнить с Леонардо да Винчи: каждое его творение — своего рода зашифрованное послание, иногда даже математический код.

Данная книга — первая иллюстрированная биография Иоганна Себастьяна Баха на русском языке. На ее страницах вы найдете портреты семьи композитора, его коллег, покровителей и врагов. Великолепные картины художников — современников Баха позволят в полной мере оценить роскошь эпохи, в которой творил гениальный композитор, узнать о нравах и манерах того общества, изучить моду и костюмы XVII–XVIII веков.

Еще одна уникальная особенность издания — таблица QR-кодов, благодаря которой вы сможете наслаждаться музыкой великого маэстро во время чтения. Пользоваться таблицей очень просто — заметив произведение со ссылкой в виде номера, откройте таблицу приложения в конце книги и найдите соответствующий код, затем считайте его с помощью программы для сканирования QR-кодов на своем смартфоне. Никогда еще не было так просто получать удовольствие от чтения и одновременно погружаться в атмосферу времени Баха, слушая его произведения! Книга станет прекрасным подарком для всех поклонников творчества композитора и тех, кто только начинает знакомиться с великим музыкантом. Она никого не оставит равнодушным!