«Жизнеописание» - самое загадочное из четырех дошедших до нас произведений Иосифа Флавия. Более полутора столетий непрерывного изучения этой небольшой автобиографии не привели исследователей к общему мнению о ее характере, целях, времени написания и исторической достоверности изложенных в ней событий.

Автобиография как литературный жанр возникла в I в. до н.э. в Римской республике. И то, что «Жизнеописание» Иосифа, написанное на греческом языке иудеем, представляет собой наиболее полно сохранившуюся римскую автобиографию до времени Августина, можно, по справедливому замечанию С. Мэйсона, отнести к разряду исторических парадоксов. Современный читатель будет разочарован, не найдя в "Жизнеописании" полного и последовательного изложения всех свершений нашего автора. Большая часть произведения (§ 28-413) посвящена описанию краткого (5-6 месяцев) периода в жизни Иосифа и подробно рассказывает о его деятельности в Галилее, куда он был послан по заданию иерусалимского синедриона для овладения ситуацией, усмирения беспорядков и организации обороны против римлян. Сведения об остальных событиях его жизни более чем кратки. В начале автобиографии он повествует о своем происхождении, образовании и начале общественной деятельности - путешествии в Рим в составе иудейского посольства. В конце рассказывает о том, как сопровождал Тита в его походе на Иерусалим, сообщает об освобождении своих друзей, взятых в плен римлянами, о жизни в Риме в бывшем доме Веспасиана, о благодеяниях императора и императрицы, и наконец о своей семейной жизни.

Иосиф Флавий - Жизнеописание

Пер. Д.Е. Афиногенова, вступ. статья и комм. Л. В. Семенченко

М.: Вестник древней истории - 2006, 2007 гг.

Иосиф Флавий - Жизнеописание - Содержание

Содержание и структура «Жизнеописания»

Историческая ценность «Жизнеописания»

Датировка «Жизнеописания» и его связь с «Иудейскими древностями»

Текст

Издания и переводы

ЖИЗНЬ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Иосиф Флавий - Жизнеописание - Жизнь Иосифа Флавия

1. 1. Род мой не безвестный, но издревле берущий начало от священников. Как у каждого <народа> благородство определяется разными причинами, у нас причастность к священству есть признак знатного рода. 2. Я же происхожу не просто от священников, но из первой чреды из двадцати четырех (в этом также немалое отличие) и из знатнейшей в ней филы. С материнской же стороны я царского рода. Ибо потомки Хасмонея, от которых она происходит, очень долгое время были первосвященниками и царями нашего народа.

3. Вот моя родословная. Прадедом моим был Симон, прозванный «Пселлом». Он жил в то время, когда первосвященником был сын Симона первосвященника, тот, что первым из них принял имя Гиркан. 4. У Симона Пселла было девять детей, одним из которых был Матфий, называемый Эфлиев. Он женился на дочери первосвященника Ионафа, ставшего первым первосвященником из дома Хасмонеев, брата первосвященника Симона. В первый год первосвященства Гиркана у него родился сын Матфий, прозванный Кирт. 5. У того родился сын Иосиф в девятый год правления Александра, а у Иосифа Матфий в десятый год царствования Архелая, а у Матфия я сам в первый год принципата Гая Цезаря. У меня же три сына, старший Гиркан, рожденный в четвертый год принципата Веспасиана Цезаря, в седьмой Юст, а в девятый Агриппа. 6. Я излагаю мою родословную так, как нашел ее в публичных записях, распростившись с пытающимися клеветать на нас.

2. 7. Отец же мой Матфий не только славился знатностью рода, но еще более заслужил похвалу за справедливость, будучи известнейшим человеком в нашем самом большом городе Иерусалиме. 8. Я же, воспитываясь вместе с братом Матфием (он был мне братом и по матери, и по отцу), много преуспевал в учении, отличаясь, как считали, памятью и разумением. 9. Еще когда я был ребенком около 14 лет, меня все хвалили за любовь к книжности, так что первосвященники и старейшины города постоянно приходили, чтобы уточнить у меня что-нибудь из закона. 10. А в 16 лет мне захотелось познакомиться с нашими сектами, которых три - первая фарисеев, вторая саддукеев и третья эссенов, как mi много раз говорили: ибо так я полагал выбрать наилучшую, если узнаю все. 11. Итак, ведя суровую жизнь и много потрудившись, я изучил все три, но, считая, что и этого опыта мне недостаточно, и узнав про некоего Бануса, который жил в пустыне, одежду себе находя на деревьях, а пищу - там, где ее произвела природа, и часто днем и ночью обливаясь холодной водой для очищения, я стал его подражателем. 12. И проведя у него три года, и исполнив свое желание, я вернулся в город. И будучи уже девятнадцати лет от роду, я стал вести жизнь, соответствующую учению фарисеев, которое очень похоже на то, которое у эллинов называется стоическим.