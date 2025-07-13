Путешествие по жизни - Иосиф - Сила прощения

Человеческая личность — штука сложная. Самовосприятие человека, кроме всего прочего, во многом зависит от его семьи, окружения и рода деятельности. Поэтому, когда человек растет в неблагополучной семье, оказывается вырванным из привычной ему культурной среды, вынужден заниматься бесперспективным делом, его самооценка попадает под тройной удар. А если эти три фактора еще и усугубляются — неблагополучность семьи выражается в плохом обращении с ребенком, смена культурной среды происходит внезапно, а бесперспективная работа выполняется насильно, — то такая травма может иметь в жизни этого человека длительные последствия, и к тому же распространиться на поколения его потомков.

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ОДЕЖДА

Разноцветная одежда, которую Иаков подарил Иосифу, стала одной из основных тем на занятиях воскресных школ и в постановках бродвейских мюзиклов. Но что же эта одежда представляла собой на самом деле? Точно не знает никто. Трактовка используемых здесь слов неоднозначна: это может даже означать халат с длинными рукавами или дорогое одеяние для отдыха, а не для работы. (На египетских изображениях, датированных тем временем, можно увидеть богатых ханаанеев в вышитых халатах с длинными рукавами.) Ученые выдвинули целый ряд гипотез касательно подарка Иакова: например, что это было царственное одеяние или даже что Иаков одел Иосифа в женскую одежду в память о Рахили, его любимой жене. Но, несмотря на все эти детали, нам точно известно, что данное одеяние вызывало у братьев Иосифа большую зависть и гнев. Это одеяние было для них знаком, что Иаков намерен обойти всех десятерых старших сыновей и сделать своим наследником Иосифа, то есть, говоря другими словами, братья хотели избавиться от Иосифа не только потому, что он раздражал их своим поведением. Целью братьев было устранить главного претендента на огромное отцовское наследство.

Все вышеперечисленное в полной мере присутствовало в жизни Иосифа: это и нападки со стороны членов семьи, и неблагоприятное социальное окружение, и безнадежные обстоятельства, так что у него были все основания опуститься до серой и скучной жизни. Однако он этого не сделал. Вероятно, он не мог себе этого позволить. Он был ведом высоким призванием и твердой верой в то, что Бог достоин его послушания и преданности, несмотря на все превратности судьбы, которым Иосиф подвергался. Если у кого и было право обидеться на жизнь, так это у Иосифа. Большинство его братьев желали ему смерти. Они сделали так, чтобы Иосиф оказался в далекой стране, да еще и в кандалах. Они были готовы пойти на все, только бы от него избавиться. Их ядовитое отношение к нему вылилось в долгие и болезненные годы его пребывания в чужой земле практически без средств к существованию. Как же могло получиться, что человек, любимый своим отцом и Богом, оказался рабом, посаженным в тюрьму по ложному обвинению? Где же здесь любовь? Просто бессмыслица какая-то.

Мы также вправе задать подобные вопросы. Как получается, что дети Божьи, царственное священство, посаженные со Христом на небесах, становятся жертвами недобросовестных людей? Нам обещана вера, способная передвигать горы, а также нам обещаны ответы на все молитвы, произнесенные во имя Иисуса Христа. И, тем не менее, мы часто страдаем от злодеяний безбожников. Слишком часто кажется, что успех сопутствует нечестивым, а праведников обходит стороной. И очень не похоже, чтобы кротким удавалось наследовать многое. Что-то в этой картине не так.

Но Бог видит все иначе. Он использует наши худшие обстоятельства, чтобы достичь Своих целей, как для нашего блага, так и для блага Своего Царства. Он, каким-то образом, вставляет человеческую беспорядочность в Свои наилучшие уравнения. И, в то время как Он видит, чем все закончится, нам дано видеть лишь очевидные последствия происходящего. И порой, как в случае с Иосифом, эти последствия кажутся ужасными.

Путешествие по жизни: Иосиф. Сила прощения

Путешествие по Библии, Киев 2011 - 94 с.

Путешествие по жизни: Иосиф. Сила прощения - Содержание

Введение

Занятие 1 Неблагополучная семья

Занятие 2 Взлет и падение. Круг второй

Занятие 3 Знакомство с двором

Занятие 4 Когда время пришло

Занятие 5 Испытание сердца

Занятие 6 Открытая дверь в новую жизнь

Занятие 7 И все же Земля Обетованная

Занятие 8 Наследие

Заключение

Примечания для ведущего