Предлагаемый вниманию читателя сборник трудов святого Ипполита Римского является воспроизведением подготовленного Казанской Духовной Академией издания (Творения святого Ипполита, епископа Римскаго, в русском переводе. Вып. I—II. Казань, 1898)1. В приложении к сборнику представлены отдельные фрагменты «Философумен» («О философских умозрениях или обличение всех ересей» — Refutatio omnium haeresium), переведенные прот. П. Преображенским и публиковавшиеся в «Православном обозрении» в 1871—1876 гг.



В достаточно пространных предисловиях к приводимым здесь работам содержатся и определенные биографические сведения, которые, в силу своей отрывочности, противоречивости и известной неопределенности, не позволяют составить цельной картины жизни святого. Однако следует заметить, что ни появление «Философумен», ни открытия и исследования прошедшего столетия также не дали сколько-нибудь определенного решения «проблемы Ипполита» (атрибуция ему тех или иных текстов является одной из главных составляющих названной проблемы), по-видимому, существовавшей уже в четвертом веке.



Не вызывает особых сомнений только то, что, по крайней мере, некоторые из приписываемых ему замечательных сочинений написаны одним — кем бы оно ни было — лицом, именуемым Ипполитом, причем писались эти творения на греческом языке.

Ипполит Римский - О Христе и антихристе

СПб.: Библиополис, 2008. – 400 с.

ISBN 978-5-7435-0267-6

Ипполит Римский - О Христе и антихристе – Содержание

Святой Ипполит, епископ Римский. Очерк его жизни и литературной деятельности

Толкования святого Ипполита, епископа Римского, на книгу пророка Даниила

Книга 1. О Сусанне и Данииле

Книга 2. Об истукане, который воздвиг царь Навуходоносор

Книга 3. О Навуходоносоре и Данииле, когда он был брошен львам

Книга 4. О видении пророка Даниила

Ипполита, епископа Римского, изложение на основании Священного Писания о Христе и антихристе

Слово о кончине мира, и об антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Беседа Ипполита против ереси некоего Ноэта

Слово на Святое Богоявление Ипполита, епископа и мученика

Дополнение. О философских умозрениях или обличение всех ересей

Книга 1

Книга 4

Святой Ипполит: его замечательная судьба, различные сказания о нём в истории и мнения у новых учёных

Послесловие

Ипполит Римский - О Христе и антихристе - Слово блаженнейшего Ипполита, епископа и мученика, о кончине мира, и об антихристе, и о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа

(1) Блаженные пророки были для нас очами В самом деле, они представили нам объяснение всего таинственного – как жизнью, так и явлением и пришествием Святого Духа. Они же рассуждали даже о том, чего ещё не было, и тем самым предначертали всем последующим поколениям величайшей важности созерцание и деятельность; они же возвестили и явление в мире во плоти Бога, Который родился от Пречистой Богородицы Матери и затем возрастал, обращался с людьми и жил [с ними]; [они же возвестили] и свидетельство о нём в крещении, и грядущее для всех людей возрождение при помощи бани возрождения (Тит. 3:5), и все обилие чудес, и блаженное на кресте страдание, и те насмешки, которые претерпел Он со стороны Иудеев, и Его погребение, и нисхождение в ад, и восхождение, а также и освобождение душ, бывших от вечности, попрание смерти, Его животворное восстание из мертвых, и преобразование всего мира, и восхождение и вознесение на небеса, и изволение Духа, Которого удостоились апостолы, и, наконец, второе пришествие, которое обнаружит все. Словом, называясь видящими, они наперёд предсказали и предвозвестили [все это].

(2) Поэтому же они прояснили нам и день кончины, которая будет в последние времена; явление отступника и обольщение людей; начало и конец его царства; пришествие Судьи, жизнь праведников и наказание грешников, – все это они предсказали затем, чтобы мы как чада Церкви, нося все это в уме всякий день и час, могли знать, что ни одна йота и ни одна черта не прейдет (Мф. 5:18) из этого, как и показало в данном случае спасительное Слово. Итак, необходимо, чтобы все вы отверзли очи сердец ваших и уши души вашей и приняли то слово, которое намерены мы сказать. Я предложу вам сегодня повествование, исполненное всякого страха и ужаса, а именно: о кончине, то есть обольщении всего мира со стороны врага и диавола, и после этого – о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа.

(3) Откуда же, христолюбцы, мне начать, чему посвятить себя и о чём начать рассуждение? Какого свидетеля мне привести в подтверждение своих слов? Конечно тех, о которых мы начали вести речь: этих мы и должны вывести, главным образом как свидетелей, заслуживающих доверия и подтверждающих смысл наших слов, а затем также наставление апостолов, особенно пророчество, как они всюду, подобно трубе, возвещают день кончины всего живущего. В самом деле, именно они наперёд предсказали то, что ещё не свершилось, и прояснили происки и козни имеющих явиться злых людей. Итак, выведем на середину в качестве первого свидетеля пророка Исайю, который учит нас относительно времени кончины [мира]. Что же он говорит? Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнём, страну вашу пред вами поедают чужие; оставится дщерь Сиона как куща в винограднике, как овощное хранилище в огороде, как осажденный город (1:7-8).

(4) По той же причине мы направляем также своё слово и ко второму свидетелю. К какому же именно? Выслушай Осию, который громогласно вещает вот что: в те дни наведет на них Господь ветер знойный из пустыни, и иссушит жилы их, и опустошит источники их, и все источники любимые исчезнут. За то, что противостали Богу, они падут от оружия и будут разорваны те, которые имеют в чреве своём (13:15-14:1). Кто же это ветер знойный из пустыни как не Антихрист, который будет уничтожать и осушать жилы вод и плоды древесные во дни [явления] своего за то, что люди возжелали дела его. Вот за это, собственно, он и уничтожит их, и будут они (люди) служить ему в нечистоте его.