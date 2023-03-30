Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ирод

Ирод - Древние авторы о царе Иудеи
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History

В русском языке имя Ирод стало нарицательным. Достаточно произнести его, и перед глазами реки крови на улицах Вифлеема. Несомненно одно - современники ненавидели его и оставили о нем очень плохую память, последующие поколения его тоже не любили, да и сейчас с трудом найдешь среди ученых, не говоря уже об обычных людях, того, кто придерживался бы хорошего мнения о нем. Как будто все сговорились — не только христиане, но и евреи древности, отзывались о нем исключительно дурно, да и язычники — с которыми, по мнению евреев и христиан, он близко дружил — не добавили ни одного доброго слова. А что касается евангельской истории об убиенных младенцах — то ее мы разберем ниже в качестве примера того, как зародились мифы об Ироде — убийце младенцев, педофиле и некрофиле.

Итак, перед вами книга, главная задача которой собрать воедино все древние литературные источники об Ироде Великом, царе Иудеи, и предоставить вам возможность изучить их самостоятельно, чтобы сформировать собственное мнение об этом историческом персонаже. Некоторые из этих источников, например книги XIV-XVII Иудейских древностей Флавия Иосифа (правильно так, а не Иосифа Флавия), доступны здесь в новом переводе с греческого оригинала.

Вторая важная задача нашего труда — собрать под одним переплетом описания различных мест на территории современного Государства Израиль, так или иначе связанных с Иродом и его беспрецедентной, в контексте иудейской истории, строительной кампанией. Таким образом, эта книга — путеводитель по Ироду: в ней собраны практически все важнейшие первоисточники, на основании которых историки реконструируют события периода правления этого царя — а других достоверных источников не существует. Здесь также описаны все важные места на территории современного Израиля, где Ирод оставил свой исторический след. И тех и других — много, и мы надеемся, что эта книга будет познавательной, интересной и полезной — а также, хоть в малой мере, скорректирует образ Ирода в сознании современного читателя.

Что же касается моей скромной задачи в этом введении, то она ограничивается тем, чтобы познакомить читателя с некоторыми важными вопросами, связанными с историей правления Ирода, и недавними научными исследованиями эпохи, носящей его имя. Мы также хотели бы сподвигнуть читателя на самостоятельное изучение первоисточников и современной научной литературы — так же, как и на исследование археологических свидетельств периода правления Ирода, для того чтобы сформировать свое собственное мнение об этой личности и ее многогранном наследии.

Данное введение — кроме краткого хронологического обзора периода правления Ирода — посвящено следующим важным вопросам: был ли Ирод иудеем по происхождению и образу жизни, был ли он хорош для иудеев, от­куда возникли страшные истории про него - например, про избиение младенцев, чем он отличался от предшествовавших и последующих еврейских правителей, каково его место в еврейской истории и что произошло с еврейским обществом после него. В мои цели не входит подробное описание истории правления Ирода от появления на исторической сцене до смерти. Это просто невозможно в подобного рода статье, да и не особенно нужно — есть немало серьезных трудов, посвященных данной теме, и с каждым годом количество их растет. Но начать все же необходимо с небольшого хронологического обзора его правления.

Михаил Туваль

Ирод - Древние авторы о царе Иудеи - Под общей редакцией М. Туваля

М.-Иерусалим: «Библиотека М. Гринберга» / «Книжники», 2022. — 568 с.

ISBN 978-5-905826-436

Ирод - Древние авторы о царе Иудеи - Под общей редакцией М. Туваля - Содержание

  • Вступление от издателя

  • Михаил Туваль. Кто ты, Ирод Великий, царь Иудейский?

Иосиф Флавий ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

  • Книга первая. Перевод Маргариты Финкельбе

Иосиф Флавий ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

  • Книга четырнадцатая. Перевод Андрея Вдовиченко

  • Книга пятнадцатая. Перевод Дмитрия Афиногенова

  • Книга шестнадцатая. Перевод П. Пашкова и Дмитрия Афиногенова

  • Книга семнадцатая. Перевод А. Горшкова и Дмитрия Афиногенова

Греки и римляне об Ироде. Составитель текстов раздела Михаил Туваль

Образ Ирода в раннехристианских источниках

Еврейские свидетельства об Ироде. Состав и перевод текстов раздела Михаил Туваль

Приложение. Ирод в раввинистической традиции. Мордехай Гринберг

  • Михаил Король. Путеводитель по следам Ирода Великого в стране Израиля

  • Путешествие в страну Ирода. Предисловие

  • Антипатрида — Антипатрион — Афек. Памяти отца

  • Ашкелон — Аскалон. Родной город героя?

  • Баниас — Паниас — Панион. Храм Благодетелю

  • Окраины Бейт-Лехема (Вифлеема). Пруды Соломона

  • Гиркания — Гирканион. Дорогостоящая крепость

  • Иерихон. Смерть в Зимнем дворце

  • Иерусалим. Девять мер красоты

  • Иродион — Геродиум — Иродиада. Душа Ирода и последнее пристанище

  • Кесария приморская. Божественная гавань

  • Кипра — Кипрос — Киприда. О сыновьей любви

  • Масада. Царский корабль

  • Сартаба — Александрион. Домашняя тюрьма

  • Себастия — Шомрон. Особые привилегии

  • Хеврон. Ирод и праотцы

  • Приложение. Крепость Михвар — Махор — Махерус — Махерон

Глоссарий

Биографический справочник

Географический указатель. А. Кондрашова

Именной указатель. А. Кондрашова

Views 844
Rating 5.0 / 5
Added 30.03.2023
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо за интересную подборку!

Related Books

All Books