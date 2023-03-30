В русском языке имя Ирод стало нарицательным. Достаточно произнести его, и перед глазами реки крови на улицах Вифлеема. Несомненно одно - современники ненавидели его и оставили о нем очень плохую память, последующие поколения его тоже не любили, да и сейчас с трудом найдешь среди ученых, не говоря уже об обычных людях, того, кто придерживался бы хорошего мнения о нем. Как будто все сговорились — не только христиане, но и евреи древности, отзывались о нем исключительно дурно, да и язычники — с которыми, по мнению евреев и христиан, он близко дружил — не добавили ни одного доброго слова. А что касается евангельской истории об убиенных младенцах — то ее мы разберем ниже в качестве примера того, как зародились мифы об Ироде — убийце младенцев, педофиле и некрофиле.

Итак, перед вами книга, главная задача которой собрать воедино все древние литературные источники об Ироде Великом, царе Иудеи, и предоставить вам возможность изучить их самостоятельно, чтобы сформировать собственное мнение об этом историческом персонаже. Некоторые из этих источников, например книги XIV-XVII Иудейских древностей Флавия Иосифа (правильно так, а не Иосифа Флавия), доступны здесь в новом переводе с греческого оригинала.

Вторая важная задача нашего труда — собрать под одним переплетом описания различных мест на территории современного Государства Израиль, так или иначе связанных с Иродом и его беспрецедентной, в контексте иудейской истории, строительной кампанией. Таким образом, эта книга — путеводитель по Ироду: в ней собраны практически все важнейшие первоисточники, на основании которых историки реконструируют события периода правления этого царя — а других достоверных источников не существует. Здесь также описаны все важные места на территории современного Израиля, где Ирод оставил свой исторический след. И тех и других — много, и мы надеемся, что эта книга будет познавательной, интересной и полезной — а также, хоть в малой мере, скорректирует образ Ирода в сознании современного читателя.

Что же касается моей скромной задачи в этом введении, то она ограничивается тем, чтобы познакомить читателя с некоторыми важными вопросами, связанными с историей правления Ирода, и недавними научными исследованиями эпохи, носящей его имя. Мы также хотели бы сподвигнуть читателя на самостоятельное изучение первоисточников и современной научной литературы — так же, как и на исследование археологических свидетельств периода правления Ирода, для того чтобы сформировать свое собственное мнение об этой личности и ее многогранном наследии.

Данное введение — кроме краткого хронологического обзора периода правления Ирода — посвящено следующим важным вопросам: был ли Ирод иудеем по происхождению и образу жизни, был ли он хорош для иудеев, от­куда возникли страшные истории про него - например, про избиение младенцев, чем он отличался от предшествовавших и последующих еврейских правителей, каково его место в еврейской истории и что произошло с еврейским обществом после него. В мои цели не входит подробное описание истории правления Ирода от появления на исторической сцене до смерти. Это просто невозможно в подобного рода статье, да и не особенно нужно — есть немало серьезных трудов, посвященных данной теме, и с каждым годом количество их растет. Но начать все же необходимо с небольшого хронологического обзора его правления.

Михаил Туваль

Ирод - Древние авторы о царе Иудеи - Под общей редакцией М. Туваля

М.-Иерусалим: «Библиотека М. Гринберга» / «Книжники», 2022. — 568 с.

ISBN 978-5-905826-436

Ирод - Древние авторы о царе Иудеи - Под общей редакцией М. Туваля - Содержание

Вступление от издателя

Михаил Туваль. Кто ты, Ирод Великий, царь Иудейский?

Иосиф Флавий ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА

Книга первая. Перевод Маргариты Финкельбе

Иосиф Флавий ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Книга четырнадцатая. Перевод Андрея Вдовиченко

Книга пятнадцатая. Перевод Дмитрия Афиногенова

Книга шестнадцатая. Перевод П. Пашкова и Дмитрия Афиногенова

Книга семнадцатая. Перевод А. Горшкова и Дмитрия Афиногенова

Греки и римляне об Ироде. Составитель текстов раздела Михаил Туваль

Образ Ирода в раннехристианских источниках

Еврейские свидетельства об Ироде. Состав и перевод текстов раздела Михаил Туваль

Приложение. Ирод в раввинистической традиции. Мордехай Гринберг

Михаил Король. Путеводитель по следам Ирода Великого в стране Израиля

Путешествие в страну Ирода. Предисловие

Антипатрида — Антипатрион — Афек. Памяти отца

Ашкелон — Аскалон. Родной город героя?

Баниас — Паниас — Панион. Храм Благодетелю

Окраины Бейт-Лехема (Вифлеема). Пруды Соломона

Гиркания — Гирканион. Дорогостоящая крепость

Иерихон. Смерть в Зимнем дворце

Иерусалим. Девять мер красоты

Иродион — Геродиум — Иродиада. Душа Ирода и последнее пристанище

Кесария приморская. Божественная гавань

Кипра — Кипрос — Киприда. О сыновьей любви

Масада. Царский корабль

Сартаба — Александрион. Домашняя тюрьма

Себастия — Шомрон. Особые привилегии

Хеврон. Ирод и праотцы

Приложение. Крепость Михвар — Махор — Махерус — Махерон

Глоссарий

Биографический справочник

Географический указатель. А. Кондрашова

Именной указатель. А. Кондрашова