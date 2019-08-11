«Воспламенение ума в духовной пустыне», или Слово первое, излагающее учение о пути уединения (Слова аскетические, собрание I, трактат 1) есть первый опыт русского перевода Слов Map Исхака с горы Матут (прп. Исаака Сирина), вы­полненного с сирийского оригинала. В книге опубликован древний славянский перевод первого трактата (по рукописи XIV в.); книга снабжена аналитическим словарем терминологии прп. Исаака, библиографией, картами и подробными указателями. Map Исхак с горы Матут - Преподобный Исаак Сирин - Воспламенение ума в духовной пустыне Пер. с сир. А.В. Муравьева; науч. ред. Д.А. Поспелова Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, Москва, 2008. — 220 с. — (Smaragdos Philocalias). ISBN 978-5-288-04571-4 Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008 Map Исхак с горы Матут - Преподобный Исаак Сирин - Воспламенение ума в духовной пустыне - Содержание От издателя A.B. Муравьев. «Солнце Хузистана»,или Непонятный святой — Личность и эпоха прп. Исаака Сирина

— Творения и их распространение

— Композиция и стиль писании прп. Исаака

— Богословские и «психологические» аспекты Map Исхак с горы Матут (прп. Исаак Сирин) Tractatus I. Слово первое, излагающее учение о пути уединения (сирийский текст с параллельным русским переводом и комментариями) — Начало исхода из мира: страх Божий и опьянение верой

— Архитектура души: между грехом и благодатью

— Смысл Писания: аскетическая экзегеза

— Горний путь созерцания: теория и практика

— Путь добродетели: теория и практика Прп. Исаак Сирин. Слово первое (славянский перевод по ркп. ТСЛ №172) Приложения —1. Таблица соответствий сирийского корпуса прп. Исаака и его позднейших переводов

—2. Оглавление «тома первого» прп. Исаака в сирийской версии

—3. Оглавление «тома первого» прп. Исаака в греческой версии (CPG 7868)

—4. Оглавление «тома первого» прп. Исаака в славянской версии

—5. Краткий аналитический словарь аскетической терминологии прп. Исаака к трактату первому

—6. Творения Map Исхака, вошедшие в «том первый» (на сирийском) Список сокращений Библиография Понятийный указатель в Слову первому прп. Исаака Указатель библейских, исторических имен, имен современных авторов, географических названий English summary Карты Stemma версий

Map Исхак с горы Матут - Преподобный Исаак Сирин - Воспламенение ума в духовной пустыне - «Солнце Хузистана», или Непонятный святой

Map Исхак хорошо известен в вое- личность и точно-христианском мире. Среди сирийцев уже в VIII в. установилось почитание его глубоких и проникновенных аскетических сочинений. Через выполненные ими же переводы на арабский язык творения Исхака стали доступны всем христианам-арабам. Византийцы познакомились с трактатами мар Исхака, известного теперь как бввб ЙубЬк ь Уэспт, благодаря усердию палестинских переводчиков Патрикия и Авра-амия, иноков лавры Саввы Освященного, в IX в. С этого времени имя величайшего духовного писателя прочно сопряжено с Сирией, хотя с географической Сирией (Ашшур, Бет-Арамайе) мар Исхака связывало только пять месяцев неудачного епископства.

В XIV в. возник славянский перевод, по предположению П. Сырку выполненный на горе Скрытная в Болгарии учениками прп. Григория Синаита. Вторая, расширенная версия этого перевода, появившаяся на Святой горе Афон, получила распространение: один из списков попал в Троице-Сергиев монастырь, основанный прп. Сергием Радонежским. В Slavia orthodoxa продолжала, впрочем, обращаться и первая, более краткая редакция. Так имя Исаака Сирина (или «Сириянина») стало одним из важнейших в составе келейного чтения Византии и средневековой Руси.

Прп. Исаак (будем называть его так вслед за греческими и русскими книжниками), вел уединенную жизнь инока далеко в горах Хузистана, и о ней не было бы вовсе ничего известно, если бы не совсем краткие упоминания у нескольких позднесирийских писателей (Ишоднах из Басры и несколько авторов, имена которых до нас не дошли).

Прежде всего необходимо отметить, с какой непростой церковной ситуацией столкнулся будущий великий учитель аскетики. Исаак родился, по всей видимости, около 613 г. в Катаре, входившем в сосгав Сасанидского Ирана. Для сироя-зычных христиан в условиях стремительной смены власти и перехода к исламскому владычеству наступило время, полное тревог. После падения лахмидской столицы Хиры в 633 г. войска халифа Умара I начали захват Ирана. Битва при Кадисййе (636 г.), завершившаяся разгромом персидских войск, дала мусульманам возможность быстро завоевать сграну, а поражение византийских войск при Ярмуке в том же году вывело Византию из всех внешнеполитических отношений в регионе. Военные лагеря Куфа и Басра, основанные завоевателями в южной части государства, стали символом падения Ирана. В 642 г. битва при Нихавенде сделала арабов властителями северного и центрального Ирана. Фарс со столицей Исгахр капитулировал в 649 г., а последний сасанидский шах Ездигерд был убит в хорасанском Мерве (ныне Мары в Туркмении) в 651 г.