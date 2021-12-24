Преподобный Исаия Отшельник - Духовно-нравственные слова

Преподобный Исаия пользовался вниманием современных ему монахов, из которых многие руководствовались советами его и охотно оказывали ему совершенное послушание. Был он знаем и тогдашнему патриарху Александрийскому, который, когда преподобного злословил Елисей, сказал: «Немы да будут устны льстивыя, глаголющим на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением». Преподобный Исаия был крайне смирен и имел благодать глубокого плача, как это видно из кроткого ответа его ученику Елисею, во время искушения поносившему его и злословившему, и из 14-го Слова его — «Практика плача», внимательное чтение которого может умягчить и привести в сокрушение даже каменное сердце. По обычаю отцов, безмолвствовавших в Ските, преподобный Исаия имел двух учеников — Петра и Елисея. Для первого написал он преназидательное 25-е Слово, а о последнем есть в Герондике душеспасительное сказание. Кроме этих двух учеников, его советами и наставлениями руководствовались и многие другие монахи, с которыми он вел беседы не лично только, но и письменно.

День и ночь поучаясь в божественных Писаниях и обильные почерпнув струи духовной мудрости из спасительных сих источников, он соделался творцом многих прекраснейших словес, которые обнимают разные душеспасительные предметы и составляют целую книгу. Преподобный Исаия назван Отшельником по причине любви его к глубокому уединению и подвижнического отдаления его от всех, так что в последние годы его жизни с ним не жили даже ближайшие его ученики, а только по временам навещали его, как видно из 27-го Слова. О писаниях преподобного упоминают епископ Аммон в послании своем к Феофилу, патриарху Александрийскому, Никифор монах в слове своем о хранении сердца, Варсонофий Великий, Иоанн Дамаскин, Григорий Синаит и др. Память преподобного отца нашего Исаии совершается Православной Церковью в субботу сырной седмицы. В дошедшем до нас сборнике Слов аввы Исаии содержится их двадцать девять, но очень вероятно, что здесь помещены не все Слова аввы Исаии. Ибо в извлечениях из его Слов есть такие наставления, которых нет в сих Словах.

Преподобный Исаия Отшельник - Духовно-нравственные слова

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. 272 с.

Серия "Сокровищница святоотечественной письменности"

ISBN 978-5-903102-65-5

Преподобный Исаия Отшельник - Духовно-нравственные слова - Содержание

Краткое сведение о преподобном отце нашем Исаии, авве Нитрийском, и его писаниях

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ СЛОВА

Слова преподобного аввы Исаии к своим ему ученикам

Слово первое-Слово двадцать девятое

Правила и советы новоначальным инокам

Изречения аввы Исаии

О хранении ума 27 глав

Главы о подвижничестве и безмолвии