Книга «Ты — Мой» Натальи Ищенко представляет собой уникальный сборник из пятнадцати биографических очерков, посвященных людям с непростыми судьбами. Автор мастерски переплетает личные истории героев с глубокими духовными истинами, показывая, что «необычность» этих людей часто заключается не только в их внешних обстоятельствах или физических ограничениях, но и в исключительной силе их внутреннего духа. Через радости и трагедии, через падения и взлеты, Наталья Ищенко ведет читателя к главной мысли книги: каждый человек, независимо от его жизненного багажа, ценен и любим Творцом, который говорит каждому: «Ты — Мой».

Герои книги — это реальные люди, столкнувшиеся с серьезными вызовами: от тяжелых болезней и сиротства до поиска смысла жизни в условиях полного отчаяния. Автор не просто пересказывает факты их биографий, а глубоко погружается в их чувства и переживания, делая читателя соучастником их борьбы и побед. Каждая из пятнадцати историй — это отдельное свидетельство о том, как Божья рука касается человеческой жизни, превращая безнадежность в надежду, а немощь — в силу. Эти рассказы вдохновляют ценить то, что имеешь, и видеть в каждом встречном человеке уникальное творение с великим предназначением.

Работа Натальи Ищенко написана очень теплым и доверительным тоном, что делает чтение легким и в то же время эмоционально насыщенным. Книга служит прекрасным напоминанием о том, что в глазах Бога нет «обычных» или «незначительных» людей. Сборник будет интересен как тем, кто сам проходит через трудные времена, так и тем, кто хочет научиться лучше понимать и поддерживать окружающих. Это гимн жизни и безусловной любви, который оставляет в душе глубокий след и желание по-новому взглянуть на собственную судьбу через призму Божьего принятия.

Наталья Ищенко – Ты – Мой - 15 удивительных историй из жизни необычных людей

Черкассы: Смирна, 2015. —128 с

ISBN 978-617-698-059-9

Наталья Ищенко – Ты – Мой – Содержание