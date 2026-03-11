Книга Маттс-Олы Исхоела «Битва за праведность» представляет собой глубокое пастырское наставление, посвященное одной из самых насущных тем для современного христианина — сохранению моральной чистоты и духовной целостности. Автор ставит перед собой задачу честно и открыто поговорить о внутренних искушениях, с которыми сталкивается каждый верующий в мире, пропитанном секулярными ценностями. Основная идея произведения заключается в том, что праведность — это не пассивное состояние, полученное по наследству, а активная, ежедневная позиция выбора, требующая духовной дисциплины и осознанного сражения за свое сердце.

Содержательная часть книги фокусируется на практических аспектах победы над грехом и ложными установками. Исхоел подробно анализирует библейские стратегии преодоления зависимости, искушений в сфере сексуальной чистоты, гордости и нечестности. Автор уделяет значительное внимание роли Божьего Слова и молитвы как «оружия», подчеркивая, что истинная победа невозможна лишь на силе человеческой воли, но обретается через глубокое доверие Христу и Его благодати. Книга содержит множество личных примеров и советов о том, как выстраивать границы, находить подотчетность в общине и восстанавливаться после падений, не теряя надежды на Божье милосердие.

Текст написан в очень прямолинейном, мужественном и в то же время сострадательном стиле, который не осуждает читателя, а предлагает ему руку помощи. Маттс-Ола Исхоел пишет как духовный наставник, который сам прошел через многие битвы и знает цену верности Богу. Работа служит отличным пособием для мужчин и женщин, стремящихся к освящению и желающих видеть реальные плоды духа в своей жизни. Это чтение, которое вдохновляет на бескомпромиссную верность библейским стандартам и помогает осознать, что битва за праведность — это путь к истинной свободе и радости в общении с Творцом.

Маттс-Ола Исхоел - Битва за праведность

ЧУ Издательский центр «Золотые страницы», 2011. – 87 с.

Маттс-Ола Исхоел - Битва за праведность – Содержание

Введение

Глава 1. Праведность

Глава 2. Иеремия

Глава 3. Праведность и популярность

Глава 4. Праведность и человеческий разум

Глава 5. Праведность и удовольствие

Глава 6. Праведность и разочарование

Послесловие