Книга Маттс-Олы Исхоела «Чудо общения с Богом» представляет собой глубокое и одновременно доступное размышление о самой сути христианской жизни — личных отношениях человека со своим Творцом. Автор ставит перед собой задачу вдохновить читателя на поиск живого, ежедневного диалога с Господом, который выходит далеко за рамки формального исполнения религиозных обрядов. Основная идея произведения заключается в том, что молитва и чтение Писания — это не тяжелая обязанность, а величайшая привилегия и сверхъестественный ресурс, способный преобразить характер, обстоятельства и всё мировосприятие верующего.

Содержательная часть книги раскрывает различные аспекты духовной дисциплины, представляя их как захватывающее путешествие в Божье присутствие. Исхоел подробно анализирует препятствия, которые мешают современному человеку сосредоточиться на главном: шум информационного поля, суету, чувство вины или духовную сухость. Автор делится практическими советами о том, как научиться слышать голос Бога, как сделать молитвенную жизнь разнообразной и искренней, и почему так важно пребывать в Божьем Слове не ради знаний, а ради встречи с Личностью. Особое внимание уделяется «чуду» — тому сверхъестественному миру и ясности, которые приходят в сердце, когда общение с Богом становится приоритетом номер один.

Текст написан в очень теплом, пастырском и воодушевляющем стиле, наполненном личными свидетельствами и библейскими примерами. Маттс-Ола Исхоел пишет как человек, который сам бесконечно восхищен возможностью знать Бога лично, и это восхищение передается читателю. Работа служит отличным пособием как для начинающих христиан, так и для тех, кто чувствует, что их духовная жизнь стала рутиной и нуждается в «свежем ветре». Это чтение, которое помогает заново влюбиться в молитву и осознать, что самая большая радость в жизни доступна нам в любой момент в тишине общения с Небесным Отцом.

ЧУ Издательский центр «Золотые страницы», 2015. – 122 с.

Маттс-Ола Исхоел - Чудо общения с Богом – Содержание

Предисловие

Часть I. Бог, Который втайне

Глава 1. Осень, изменившая мою жизнь

Глава 2. Построение взаимоотношений

Глава 3. Награда от людей или от Господа?

Глава 4. С чего начать

Часть II. Пять рек жизни

Введение Глава 5. Радость в Боге. Хвала, поднимающая дух Глава 6. Восхищение Богом. Поклонение сердца Глава 7. Наполнение Богом. Источник жизни в Святом Духе Глава 8. Изменение, совершаемое Богом. Красота святости Глава 9. Разговор с Богом. Молитвы, достигающие Небес Заключение

Молитва