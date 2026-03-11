Исхоел - Команда

Книга Маттс-Олы Исхоела «Команда: Как строить побеждающую церковь вместе» представляет собой практическое руководство по лидерству и церковному строительству, основанное на многолетнем опыте автора в руководстве крупным духовным сообществом. Автор ставит перед собой задачу раскрыть библейские и организационные принципы эффективного взаимодействия внутри христианской общины. Основная идея произведения заключается в том, что по-настоящему сильная и влиятельная церковь — это не театр одного актера, а сплоченная команда единомышленников, где каждый осознает свою роль, доверяет лидерам и вносит уникальный вклад в общее дело.

Содержательная часть книги детально разбирает этапы формирования здоровой команды: от поиска и подготовки потенциальных лидеров до делегирования полномочий и разрешения внутренних конфликтов. Исхоел подробно анализирует такие качества, как лояльность, подотчетность, честность и умение служить другим, подчеркивая, что без крепкого фундамента отношений любые организационные структуры будут недолговечными. Автор уделяет особое внимание роли старшего пастора как «играющего тренера», который не просто раздает указания, но вдохновляет личным примером и создает атмосферу, в которой каждый волонтер или служитель может раскрыть свои таланты ради достижения общей цели — распространения Евангелия.

Текст написан в очень энергичном, четком и структурном стиле, характерном для современных пособий по лидерству. Маттс-Ола Исхоел мастерски сочетает библейские примеры (такие как строительство стен Иерусалима Неемией или служение апостолов) с практическими советами по менеджменту и психологии малых групп. Работа служит незаменимым инструментом для пасторов, руководителей отделов и всех, кто стремится сделать свое служение более эффективным и долгосрочным. Это чтение, которое помогает избавиться от лидерского одиночества и выгорания, предлагая путь синергии, где «один прогонит тысячу, а двое — десять тысяч».

Исхоел М. – Команда - Как строить побеждающую церковь вместе

М.: «Золотые страницы», 2016

ISBN 978-5-91943-044-5

Исхоел М. – Команда – Содержание

Введение

Глава 1

Когда Бог говорит идти – иди! - Когда появляется лидер - Самая большая нужда - Ответственность - Качественное обучение - Непрерывное обучение лидеров - Пример для подражания - Поиск лидеров

Глава 2

От Ветхого Завета к Новому - Дары разделены среди нас - Команды на многих уровнях - Единство угодно Богу - Пасторское служение - Машина в канаве - Почему команда?

Глава 3

Подготовка - 1. Правильное понимание власти - В семье - Подчинение - 2. Надежность - Узнайте зону своей ответственности - Будьте организованным человеком - Скрытые дела - 3. Уверенность в себе - Не переставайте учиться - Руководить командой

Глава 4

Найти своих сотрудников - Чего искать - Иоав - Имейте веру! - Дары есть - Павел и Тимофей - Верить в людей

Глава 5

Новый Завет - Команда и видение - Топливо команды - Многие уровни - Один отец - Неемия - «Слово жизни» в Москв - За кулисами - Страсть - Поделиться видением - Общая собственность - Видение

Глава 6

1. Организация - Структура - Регулярные встречи - Выезды - 2. Распределение задач - Не слишком короткий поводок - Постановка целей - 3. Коучинг - Еженедельные уроки - Исправление - Учить ответственности - Формирование и развитие команды

Глава 7

1. Ясность - Демон смущения - Что делает с людьми неопределенность - Области - Не сдавайтесь - 2. Принятие решения - Искусство слушать - Привлекайте команду к принятия решению - Вместе - Понимать динамику команды - 3. Братство - Призваны к общению - Веселье - Побеждать вместе - Двое лучше - Цените друг друга - Величина - Принципы лидерства в выдающейся команде

Глава 8

Никаких иллюзий - Типичные конфликты - Вхождение - Работа с трудными людьми - Снисходя друг ко другу - Благословенны миротворцы - Разрешение конфликтов

Глава 9

Задача лидера - Смелость - Они удивят вас - Отпускайте людей

Заключение

Фотографии