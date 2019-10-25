В первом томе настоящего издания представляется вниманию читателей систематический анализ основных направлений теории искусства. Эту теорию разрабатывали ведущие ученые Философского отделения ГАХН: А.Г. Габричевский, Г.Г. Шпет, С.Л. Франк, А.Ф. Лосев, А.А. Сидоров и многие другие.

В этом сборнике особое внимание уделено русско-немецким научным связям. Благодаря этому факту, деятельность Академии предстает значительным явлением не только российской, но и европейской гуманитарной науки ХХ века.

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования

Издательство Новое литературное обозрение, 2017. — 456 с.

ISBN 978-5-4448-0664-7 (т. I)

ISBN 978-5-4448-0666-1

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования - Содержание

Н.С. Плотников, Н.П. Подземская. Искусство-знание. Художественная теория в ГАХН как ответ на кризис культуры. Предисловие редакторов

Теория искусства и эстетика в ГАХН

Н.С. Плотников. Структура и история. Программа философских исследований искусства в ГАХН

Н.П. Подземская. Наука об искусстве в ГАХН и теоретический проект В.В. Кандинского

Н.К. Гаврюшин. Философское окружение Г.Г. Шпета в ГАХН: Т.И. Райнов, А.Г. Габричевский, В.П. Зубов

ГАХН в поле русско-немецкой науки об искусстве

А.Л. Доброхотов. Рецепция немецкой классической эстетики в трудах и дискуссиях ГАХН

Бернадетт Колленберг-Плотникова. «Эстетика и общее искусствознание». Немецкие теории общего искусствознания как источник концептуальных новаций ГАХН

Николай Плотников. Искусство как знание. Г. Шпет и К. Фидлер об эпистемологической функции искусства

Мария Кандида Гидини. Структура и личность. «Философия жизни» Зиммеля и ГАХН

Теория искусств в дискуссях в ГАХН

Микела Вендитти. Философские основания литературоведения в ГАХН

В.В. Гудкова. Театр как искусство в философской и театроведческой рефлексии ГАХН

О.А. Бобрик. От эмпирики прикладного музыковедения — к музыкальной науке. Формирование первых русских музыкально-теоретических концепций в трудах Музыкальной секции ГАХН

Институциональный контекст эстетической теории

Ю.Н. Якименко. Хронология деятельности Философского отделения ГАХН

Сведения об авторах

Список сокращений

Указатель имен

Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования - Микела Вендитти - Философские основания литературоведения в ГАХН

Цель настоящего обзора — определить философскую природу взглядов гахновцев на литературу и главное направление их поисков. Учитывая широту этой проблематики, выделим ее основные аспекты и сосредоточимся на них. Философия здесь рассматривается исключительно по отношению к вопросам, связанным с литературоведением, т.е. с пониманием языка и слова.

Статья состоит из четырех частей. Первые две имеют вводный, ознакомительный характер. В первой, «Совместная работа Философского отделения и Литературной секции», рассказывается о деятельности названных структурных подразделений Академии, перечисляются их участники и указываются центральные темы, которые совместно обсуждались. Во второй части, «Новая наука об искусстве», в общих чертах рассматривается философско-эстетическая система, лежащая в основе новой теории искусства, с учетом высказываний ее главных теоретиков. Господствующая роль философии Г.Г. Шпета, определяющей направление исследований гахновцев о литературе, рассматривается в качестве подтекста их литературоведческих работ. В следующих двух частях анализируются более подробно литературные вопросы. Третья часть, «Спор об основах литературоведения: Г. Шпет versus Б. Ярхо», целиком посвящена спору о границах литературоведения, причем использованы не только опубликованные материалы, но и протоколы заседаний ГАХН, посвященных этой дискуссии; данное противопоставление двух подходов к литературному произведению рассматривается как основополагающее для дальнейшего развития литературоведческих течений русской критики. Последняя часть, «Новое литературоведение: философия художественного образа», сосредотачивается на опубликованных работах гахновцев о литературе, в частности на сборнике «Художественная форма». Именно эти работы, почти забытые и малоизученные, особенно интересны для сегодняшнего литературоведения, и многие из них предвещают его последующее развитие.