Ислам, имеющий мирную и добрую сущность

Ислам, имеющий мирную и добрую сущность
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Sociology Political Science
Series Studia religiosa (31 books)

Датский исламовед Каспер Матиесен в статье «Англо-американский „традиционный ислам“ и его истолкование правоверия» отмечает, что само словосочетание «традиционный ислам» является целиком западным конструктом. Понятие «ал-ислам ал-таклиди» в качестве обозначения некой группы в исламе не даст результатов при поиске его в интернете. Понятие таклид как традиция в исламе несет комплекс совсем иных смыслов, нежели русское слово «традиция», применяемое в наши дни к исламу. Именно поэтому этот термин в исламоведческих исследованиях, как правило, не переводится. Первоначально понятие таклида как юридического термина имело значение следования необразованным мусульманином ( мукаллид) мнению авторитетного ученого (муджтахид). С течением времени таклиду стали вынуждены следовать не только необразованные массы, но и ученые – алимы, поскольку следование юридическим школам (мазхабам) в исламе стало обязательным.

Ислам, имеющий мирную и добрую сущность

Серия «Studia religiosa»

«НЛО», 2021, 158 с.

ISBN 978-5-44-481624-0

Ислам, имеющий мирную и добрую сущность. Дискурс о традиционном исламе в среде тюрок-мусульман европейской части России и Крыма - Содержание

От составителя

  • В поисках «традиционного ислама» в Татарстане: между национальным проектом и универсалистскими теориями

  • Понятие «люди Сунны и согласия общины» («ахл ас-сунна ва-л- джама‘а») и Грозненская фетва

  • Обновленческое движение в современном российском исламе

  • Суфизм в Татарстане: возрождение традиции, экспорт или экспансия?

  • «Традиционный ислам» в дискурсе религиозных объединений, национальных организаций и государственных структур Республики Башкортостан

  • Дискурс «традиционного ислама» в постсоветском Крыму

Глоссарий

Информация об авторах

