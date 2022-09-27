Идя навстречу желанию братьев иметь общепризнанное нашим братством во Христе исповедание веры, появление в свет которого, кроме того, настоятельно требуется обстоятельствами текущего момента в целях более прочного установления единства в вере и познании основных принципов и правил нашего христианского поведения в отношении Господа, Его Церкви на земле, членами которой мы по милости Его состоим, и окружающего нас человеческого общества, членами которого мы также являемся и наши обязанности к которому ясно и точно определены Словом Господа, мы с глубокою надеждою на улучшение указанных отношений решили издать настоящее исповедание веры, тщательно сверив его с Словом Божиим и имеющимся у нас на руках оригиналом.

Мы горячо и от души в уповании на Господа желаем, чтобы это пособие помогло русским братьям и сестрам углубиться в изучение Слова Божия, чтобы они «не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения» (Еф. 4, 14), но были твердыми мужами веры, «всегда готовыми всякому, требующему отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3,15), чтобы все уже возникшие и могущие возникнуть впредь вопросы духовного порядка, как напр.: о грехе, об искуплении, об избрании к блаженству, о благодатных средствах и их порядке, об освящении и пр., а также и гражданского порядка, как напр.: о власти и отношениях к ней, об уплате всякого рода налогов и выполнении всякого рода повинностей, в том числе и касающейся охраны и защиты нашей страны, - были нами сознательно и на точном основании слова Божия раз и навсегда разрешены для достижения полного единства народа Божия. (Еф. 4, 1-7, 13; Кол. 2, 2; Иоан. 17, 17-23).

Да умножит Господь познание детей Своих и даст им доброе разумение воли Его во всем. (Ос. 4, 6; Ефес. 5, 17; Филипп. 1, 9-10; Иоан. 8, 31-32; Колос. 1, 9- 10; 2 Тим. 2, 7).

«Исповедание веры христиан баптистов» было издано в 1928 г. И. В. Одинцовым в Москве с такого же, изданного Ф. П. Павловым в 1906 г. в Ростове на Дону. Оригинал этого «Исповедания» вырабатывался втечение десяти лет И. Онкеном, Ю. Кебнером и Г. Леманном, и был принят баптистскими церквами в Германии в 1847 году. Наше издание-фотокопия «Исповедания веры», изданного в 1928 г.

Исповедание веры христиан-баптистов

Издание русско-украинского Союза Евангельских Христиан Баптистов в США, 1961. - 78 с.

Исповедание веры христиан-баптистов - Содержание

I. О Слове Божием

II. О Боге

III. О грехе

IV. Об искуплении

V. Об избрании к блаженству

VI. О благодатных средствах и их порядке

VII. Об обращении грешника посредством Слова Божия

VIII. О святом Крещении

IX. О святой Вечери

X. О Церкви Господней

XI. Об освящении

XII. О браке

XIII. О гражданском порядке

XIV. О втором пришествии Господнем, о воскресении мертвых и последнем суде