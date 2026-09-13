«Исследования Нового Завета: современное состояние дисциплины» — масштабный коллективный обзор новозаветной библеистики под редакцией Скотта Макнайта и Ниджая К. Гупты. Двадцать три главы знакомят с ключевыми направлениями современной науки о Новом Завете: историческим и социальным контекстом раннего христианства, герменевтикой, использованием Ветхого Завета новозаветными авторами, жанром Евангелий, греческим языком, исследованиями исторического Иисуса, христологией, паулинистикой, эсхатологией и этикой, а также современным изучением отдельных корпусов и книг Нового Завета.

Авторы не предлагают единой школы толкования и не стремятся разрешить все научные споры. Их задача — картографировать современное исследовательское поле: показать, какие прежние парадигмы сохраняют влияние, какие подверглись пересмотру, какие методы появились в последние десятилетия и где проходят наиболее значимые дискуссии. Особое внимание уделено иудейскому и греко-римскому контекстам, литературным и нарративным подходам, социальной памяти, новым перспективам на Павла, богословскому толкованию Писания, истории рецепции, постколониальным и глобальным прочтениям. Книга служит обстоятельным путеводителем по современной англоязычной новозаветной науке и особенно полезна студентам богословия, преподавателям, пасторам и читателям, желающим перейти от популярного чтения Нового Завета к профессиональной академической дискуссии.

Исследования Нового Завета – Современное состояние дисциплины

Под ред. Скотта Макнайта и Ниджая К. Гупты. – Минск – Алматы: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. – 891 с.

Оригинальное издание: The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research. – Baker Academic, 2019.

Исследования Нового Завета – Содержание

Благодарности

Сокращения

Введение

Распространение исследовательского инструментария и методов

Глобальные и разнообразные перспективы

Обращение к малоизученным текстам Нового Завета

Углубленная историческая контекстуализация

Богословское толкование Священного Писания

Взгляд в прошлое: история рецепции и толкования

Часть 1. Древний контекст

1. Раннее христианство и Римская империя

2. Женщины в еврейском, греко-римском и раннехристианском мире

Часть 2. Интерпретация

3. Герменевтика и экзегеза

4. Ветхий Завет в Новом Завете

5. Жанр Евангелий

6. Изучение греческого языка

Часть 3. Иисус, Павел и богословие Нового Завета

7. Иисус из Назарета

8. Христология Нового Завета

9. Павел, иудей среди иудеев, греков и римлян

10. Богословие Павла: перспективы, непреходящие темы и будущие горизонты

11. Эсхатология Нового Завета

12. Этика Нового Завета

Часть 4. Тексты Нового Завета

13. Евангелие от Матфея

14. Евангелие от Марка

15. Евангелие от Луки

16. Евангелие от Иоанна

17. Деяния апостолов

18. Павел и римляне

19. Послание к Евреям

20. Послание Иакова

21. Послания Петра

22. Послания Иоанна

23. Книга Откровения

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