Исслер Клаус – Общение с Богом - Христианская духовность в дружбе с Богом

Если бы вам предложили выбор: жить сейчас или жить во времена, когда Иисус ходил по этой самой земле — что бы вы выбрали? Многие из нас, не задумываясь, предпочли бы находиться рядом с Иисусом. Испытывать тепло Его улыбки и утешение Его объятий. Воочию видеть Его чудеса, когда хромые встают, слепые прозревают. Разговаривать с Ним, как это делали Мария, Марфа и Лазарь. Чья душа не желает такого близкого и непосредствнного общения с Ним?

И всё же, почему христиане мечтают о том, чтобы видеть Христа, прикасаться к Нему, слышать Его? Не потому ли, что мы ощущаем некую отдаленность в наших отношениях с Богом? Желаем ли мы чего-то большего? Может и вправду христиане в начале первого столетия находились в лучшем положении, имея возможность в реальной жизни видеть Христа и общаться с Ним, в то время как мы обречены перебиваться один на один с нашей верой? В последние часы перед своим арестом Христос обещал Своим ученикам — и всем верующим — близкие и постоянно углубляющиеся отношения с Богом. "Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам" (Иоан. 14:21, курсив автора). Библия утверждает, что личные взаимоотношения с Богом возможны, тем не менее, ощущение некоторой отдаленности Бога не покидает нас. Подобно Моисею, который просил показать ему Божью славу (Исх. 33:18), не хотим ли и мы глубже испытывать присутствие Божье?

Путь к познанию Бога

Хоть я и являюсь выпускником семинарии с более чем двадцатилетним опытом полного посвящения служению, я по-прежнему стремлюсь открывать новые, еще неизведанные земли в своем хождении с Богом. Мои представления о Боге сейчас не те, что были раньше, и я чувствую, что теперь я гораздо ближе к Богу. Несколько лет назад я испытывал некое душевное беспокойство, и в тот период моей жизни мне ничего не могло помочь — ни мое посвящение работе, ни перспективы, которые открывались для меня благодаря знанию Бога. Оглядываясь назад, я вижу, как Бог стал посылать тогда в мою жизнь людей, литературу, идеи и разные события, которые подвели меня к пленительным сферам новых для меня понятий и переживаний в познании Его. 1997 год был для меня особенным на этом новом пути. В январе того года я временно на три недели потерял зрение на один глаз, и в силу этого я учился больше полагаться на Бога. Семь месяцев спустя я провел трехнедельный духовный пост в уединении, во время которого я, как никогда прежде, ощутил присутствие Божье.

Бог так много замечательного приготовил для нас, что я раньше не мог себе даже представить. Теперь в моей жизни наиболее важными стали Его благодать, мир и любовь — чувство долга не является более главным моим мотивом. Я обнаружил, что гораздо чаще разговариваю с Богом. Я больше полагаюсь на Бога и молюсь с большим дерзновением, я вижу реальные конкретные ответы Бога на мои молитвы. Одним словом, я ощущаю более тесную связь с Богом. Борения и разочарования еще преследуют меня, но я больше не ощущаю такой отдалённости от Бога, как раньше. Я в большей степени понимаю, Кем лично является Бог. Я с радостью прилагаю усилия к познанию Бога — Того, кто желает знать меня.

Клаус Исслер – Общение с Богом - Христианская духовность в дружбе с Богом

Киев: «Маранафа» (СПД Шмельков М.Ю.), 2006. – 304 с.

ISBN 966-8773-16-0 (рус.)

ISBN 0-8308-2280-1 (англ.)

Клаус Исслер – Общение с Богом – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Поиски: БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА

ЧАСТЬ 1. СЛЕДУЯ ВОЛЕ БОГА

2. ДРУЖБА: ПРИБЛИЖЕНИЕ К БОГУ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

3. СМИРЕНИЕ: ВОЗДАЕМ ЧЕСТЬ СВЯТОМУ БОГУ

4. ВЕРА: ВИДЕТЬ БОГА НЕВИДИМОГО

ЧАСТЬ 2. УГЛУБЛЕНІІЕ НАШЕЙ ДРУЖБЫ