Истина или заблуждение?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism

Брошюра «Истина или заблуждение?», выпущенная издательством COV-Verlag, представляет собой компактное апологетическое пособие, направленное на критический анализ трех крупных религиозных движений: Свидетелей Иеговы, Адвентистов седьмого дня и мормонов. Автор ставит задачу вооружить читателя библейскими аргументами для защиты традиционного христианского вероучения и предостеречь от доктрин, которые в издании классифицируются как сектантские. Основная идея книги заключается в том, что любое отклонение от библейского канона и личности Христа как Бога ведет к духовному заблуждению, поэтому верующий должен уметь занимать твердую позицию, основанную на экзегетическом анализе Писания.

Содержательная часть издания детально разбирает историю возникновения и организационную структуру каждой группы, уделяя особое внимание их специфическим учениям. Автор последовательно сопоставляет догматы этих движений с текстами Библии: например, отрицание божественности Иисуса иеговистами опровергается через анализ Евангелия от Иоанна 10:30, а субботство и законничество адвентистов рассматриваются через призму Послания к Галатам 4:21-31. В разделе о мормонах акцент делается на неправомерности введения дополнительных «священных книг» и искажении антропологии. Книга также содержит важный вводный блок о психологических причинах появления сект и признаках, по которым можно распознать деструктивное влияние организации на личность.

Текст написан в строгом, полемическом и глубоко дидактическом стиле, характерном для консервативной евангельской апологетики. Автор мастерски соединяет историческую справку с богословским разбором, делая сложные доктринальные споры доступными для понимания рядового прихожанина. Работа служит фундаментальным ресурсом для подготовки к дискуссиям с представителями данных движений и для внутреннего укрепления общин в вопросах вероучения. Это чтение помогает осознать важность библейской грамотности и бдительности, подчеркивая, что истина всегда требует ясного свидетельства и готовности дать ответ о своем уповании.

Истина или заблуждение? – К вопросу возникновения и распространения сект «Свидетелей Иеговы», «Адвентистов седьмого дня», «мормонов» - Занятие позиции и предупреждение

Grosswallstadt: COV-Verlag, б.г. – 52 с.

Истина или заблуждение? – Содержание

  • Введение

  • Что такое секты

  • Признаки сект

  • Психологические причины, приведшие к возникновению сект

  • Некоторые мысли о второй Книге Царств 21:15-22

  • Свидетели Иеговы

  • Возникновение

  • Организация и распространение

  • Учение

  • Критическое суждение об учении иеговистов во свете Библии

  • Свидетелю Иеговы

  • Рассмотрим Иоан. 10:30

  • Адвентисты

  • Возникновение

  • Организация и распространение

  • Учение

  • Критическое суждение об учении адвентистов во свете Библии

  • Разъяснения к учению адвентистов

  • Толкование послания к Галатам 4:21-31

  • Мормоны

  • Врзникновение

  • Распространение

  • Организация

  • Основы учения

  • Критическое суждение об учении мормонов во свете Библии

Added 19.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books