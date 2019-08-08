Это издание подготовлено интернациональным коллективом авторов с разными «бэкграундом» и научной традицией (преимущественно итальянской) — заметной прежде всего в том, что касается общей методологии науки, а в особенности музыкальной. Авторы книги используют отличные (зачастую очень специальные) термины и понятия или одни и те же термины, но не в одинаковых трактовках. Чтобы облегчить читателю задачу разобраться в бурном потоке этой «мульти-культурной» и междисциплинарной информации, мы в случае крайней необходимости даем уточнение или краткое объяснение непосредственно на странице. С этой же целью мы добавили в приложении небольшой словарь терминов, минимально необходимых для понимания истории музыки Средних веков.

Исторический атлас средневековой музыки

Издательство Арт Волхонка, 2016 год — 288 с.

ISBN 978-5-9907400-2-0

Исторический атлас средневековой музыки - Содержание

Предисловие

От редактора-переводчика

Введение. Ф. Альберто Галло

1. Средиземноморье в эпоху поздней античности.

1.01 Музыкальные символы первых столетий. Донателла Рестани

1.02 Ранние формы христианского пения. Джакомо Бароффьо

1.03 Раннехристианская базилика и переход от «декламационного» к «певческому» богослужению. ЭттореЧирилло, Франческо Мартеллотта

1.04 Греко-римское наследие в музыкальном мышлении средних веков. Паоло Гоцца

1.05 Jubilus — пение без слов. Риккардо Федрига

2. Между Востоком и Западом: Возникновение двух традиций

2.01 Образ и реальность Тильман Зеебасс

2.02 «Диалекты» Григорианского хорала. Кристель Казо-Ковальская

2.03 «Музыковедческая» концепция Боэция. Паоло Гоцца

2.04 Августин: музыка, число и отношение. Массимо Пароди

2.05 Богослужебное пение и имперская политика Каролингов. ЧезариноРуини

2.06 Рождение музыкального письм.а Мавро К. Туррони-Монти

2.07 Музыкальная иконография Византии. Тильман Зеебасс

2.08 Речитация священного писания в Византии. СандраМартани

2.09 Византийские певчие как архетип ангельского хора. НилМоран

2.10 Византия у ворот Рима. Гроттаферрата и византийская музыка в Италии. Сандра Мартани

2.11 Невыразимое слово - Psaltike тесhnе. Сандра Мартани

2.12 Било - «инструмент» византийского монастыря. ЭммануилЯннопулос

2.13 Византийские музыкально-теоретические трактаты. Кристиан Трельсгорд

3 Европа романская, готическая и григорианская. 3 Европа романская, готическая и григорианская.

3.01 В музыкальной школе: теория для практики. Чезарино Руини

3.02 Методы запоминания в Григорианике. Анна М. Буссе-Бергер

3.03 Значение бенедиктинцев. Джакомо Бароффьо

3.04 Романская церковь как колыбель Григорианского хорала. ЭттореЧирилло, Франческо Мартеллотта

3.05 Музыка, богослужение и архитектура на примере кафедрального собора в Шартре. Маргот Фасслер

3.06 Архитектура и музыка: символический язык. ВаскоДзара

3.07 Voces - голоса людей, голоса природы. Жан Мари Фриц

3.08 Певчие отроки в средневековых монастырях и кафедральных соборах. Сьюзан Бойнтон

3.09 Музыка и богослужение в женских монастырях. Стефания Ронкроффи

3.10 Музыка в книжной иллюстрации. Тильман Зеебасс

3.11 «Cantate, psallite, exultate, jubilate»: хвалы на хвалы в секвенциях и тропах. ДейвидХайли

3.12 Григорианский хорал и культ святых. Стефания Ронкроффи

3.13 Истории в Нидерландах. Питер Маннертс

3.14 Скульптуры, фрески, художественные ремесла. Тильман Зеебасс

3.15 Схоластическая философия и музык.а ПаолоГоцца

3.16 Архитектура и музыка: ordo, pondus ет mensura. ВаскоДзара

3.17 «Небесная гармония» готических кафедральных соборов. Этторе Чирилло, Франческо Мартеллотта

4. Музыкальные местности и личности средневековья.

4.01 Концепция и реализация звука в средние века. от слуха к «звуковому пейзажу». Жан Мари Фриц

4.02 Богослужение в городе и городская музыка. НильсХольгер Петерсен

4.03 Музыкальная выразительность в драме. Литургическая драма. Сьюзан Ранкин

4.04 Музыка на празднике дураков. Музыка и развлечение. Фредерик Билье

4.05 Шут - персонаж культуры средневековья. Мартин Клузо

4.06 Трубадуры. музыка в романском лирическом репертуаре. София Ланнутти

4.07 «Кантиги святой Марии». Мануэль Педро Феррейра

4.08 Музыка в тевтонском ордене. Павел Ганкарчик

4.09 Музыка и война в средние века. Алан Мюррей

4.10 Музыка в саду любви. Славомира Жераньска-Коминек

4.11 Музыкальная терапия и средневековая медицина. КристоферБонфилд

4.12 Целительный звук! Музыка, богослужение и госпитали. Кристофер Бонфилд

4.13 Болезнь и здоровье в сочинениях Хильдегарды Бингенской. Маргот Фасслер

4.14 Изображения музыкантов - взгляд на многолетнюю традицию. Мартин Клузо

4.15 Музыкальные инструменты как источник звукового материала. Елена Феррари-Барасси

4.16 Интермеццо: музыка без нот. Ф.Альберто Галло

4.17 Сакральное и светское в изготовлении колоколов. Сильвия Лузуарди-Сиена, Элизабетта Нери

4.18 Колокольный звон в пространстве средневековья. ВераМинацци

5. Полифоническая Европа

5.01 Формы ранней полифонии. Паола Десси

5.02 Реконструкция королевского аббатства Сен-Дени. Музыкальные, культовые и политические аспекты. Энн У. Робертсон

5.03 Эволюция музыкальной нотации. Маврок. Туррони-Монти

5.04 Органум в школе Нотр-Дам и в других местностях. Алехандро Планшар

5.05 Между устной и письменной традициями. Процесс музыкальной композиции в парижскои школе Нотр-Дам. Анна М. Буссе-Бергер

5.06 Ars nova во Франции. Элизабет Э. Лич

5.07 Гийом де Машо в Реймсе. Энн У. Робертсон

5.08 Архитектура и музыка: литературные метафоры и композиционным процесс. ВаскоДзара

5.09 Интеллектуальный контекст ритмическои нотации. Дорит Танай

5.10 Музыка, пение птиц и природа. Элизабет Э. Лич

5.11 Полифония в Польше. Павел Ганкарчик

5.12 Ars nova в Италии. Алессандра Фьори

Возрождение и «открытие» античности в мире гуманистических представлений о музыке. Николетта Гвидобальди

Заключение. Наследие средневековой музыки. Ф. Альберто Галло

Примечания, библиография и дискография и именной указатель

Указатель рукописей

Исторический атлас средневековой музыки - Предисловие

Музыка Средневековья теснейшим образом связана с историей Западной Европы. Однако в истории искусства и архитектуры, социума и культуры Средних веков ее роль не освещена достойным образом. Что же касается медиевистов-музыковедов, они с большим трудом интегрируют звуковой феномен в ряд других художественных достижений эпохи и в средневековую жизнь в целом. Музыка Средневековья теснейшим образом связана с историей Западной Европы. Однако в истории искусства и архитектуры, социума и культуры Средних веков ее роль не освещена достойным образом. Что же касается медиевистов-музыковедов, они с большим трудом интегрируют звуковой феномен в ряд других художественных достижений эпохи и в средневековую жизнь в целом.

Практически полное отсутствие темы музыки в изданиях по общей истории и по истории изобразительного искусства Средневековья объясняется скудостью источников и трудностью реконструкции подлинно «средневекового» звука. Отсюда следует, что средневековую музыку нужно рассматривать в широком культурно-историческом контексте. В последние десятилетия накопилась обширная литература по истории музыки, воспринимать и обсуждать которую могут, однако, лишь узкие специалисты. Современные исследования по истории искусства не ограничиваются простой классификацией тех или иных исторических стилей, но ставят вопрос о духовных и светских «функциях» искусства в контексте художественной практики. В качестве одного примера (среди многих) можно привести работы по поздней Античности нидерландского искусствоведа Сибле де Блау.

Такие исследования подчинены амбициозной цели противопоставить себя парадоксальному обеднению, ставшему следствием чрезмерной специализации наук. Для осознания истории искусства и средневековой культуры совершенно необходимо понимать взаимопроникновенное влияние на них музыкального феномена. Так, понять организацию пространства средневекового кафедрального собора без учета распространения в нем звука невозможно. Акустические предпосылки подобны дорогам, паутину которых формировали паломники. А вот историкам музыки развитие церковного и светского репертуара во всей его сложности и разнообразии можно реконструировать только с учетом контекста средневековой жизни в целом, равно как и устной музыкальной традиции, которая как таковая не была зафиксирована на письме, но следы ее остались во многих косвенных свидетельствах.

В этой книге мы хотим представить читателям, не умудренным в музыкальной науке, пеструю и вместе с тем обозримую, развлекательную и одновременно научно обоснованную картину средневековой музыки.

В проекте приняли участие ученые разных специальностей. Помимо музыковедов (в том числе всемирно признанных) это археологи, исследователи архитектуры и акустики помещений, специалисты по средневековой истории и философии.

Хронологические пределы, которые охватывают пять глав этой книги, простираются от позднеантичных истоков через Высокое Средневековье до конца XIV века. Каждая глава открывается подробной картой, призванной проиллюстрировать геополитические и культурно-исторические реалии эпохи, разумеется, всякий раз с разными акцентами. Статьи внутри каждой главы организованы по тематико-хронологи-ческому принципу с большим количеством иллюстраций, которые тесно связаны с текстовым материалом. Продуманная система карт и схем, большая часть которых ранее не издавалась (см., например, карту распространения ранней полифонии в разделе V.1), помогает идентифицировать важнейшие места и ареалы распространения феноменов и артефактов художественной культуры.

В этой книге никакой особый способ чтения и ознакомления специально не предписан. Можно идти, как обычно, последовательно, глава за главой, а можно брать по мере необходимости отдельные темы и ближе знакомиться конкретно с ними или, наконец, можно просто рассматривать (используя подробные аннотации) замечательные картины средневекового мира музыки.